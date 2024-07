"En un mundo donde imperan las fakenews y crispación, los creativos canarios son los médicos que recuperan el latido de la imagen y reputación de las empresas"

Impacto de la publicidad en la percepción pública: - ¿Cómo cree que la publicidad moderna afecta la percepción pública de los productos y servicios, especialmente en un mundo donde la desconfianza es cada vez mayor?

Realmente la publicidad siempre ha afectado en un porcentaje altísimo en cualquier percepción de cualquier producto y/o servicio, sobre todo en un primer impacto. Pensemos que todo el mundo consume por primera vez sin haber probado aquello que va a adquirir, ya sea un producto o un servicio, o sea que le tiene que saber bien o dar buena impresión. ¿Acaso serías capaz de comprar una leche por primera vez en un brick negro y rojo? ¿O elegirías la blanca que tiene una imagen de una señora o señor ordeñando una vaca de una manera muy romántica? Todo el mundo compra el qué más te sabe a leche, a pesar de que sea un poco más caro. Ahora, ¿quién te dice que el brick negro no tiene mejor leche? La desconfianza, que es real y es un handicap al que nos enfrentamos cada día, se da en gran parte por responsabilidad de nuestro propio sector, en el que la verdad, no incluyo a PARKER. En general, las agencias aceptan y mantienen a cualquier cliente a cualquier precio. No saben decir que no. No saben dejar un cliente que te genera un ingreso importante para tu cuenta de resultados a final de año.

Desafíos en la confianza del consumidor: - En una era donde las fake news y la desinformación son tan prevalentes, ¿cómo pueden las empresas de publicidad y marketing restaurar la confianza del consumidor?

La confianza en el consumidor no la da una agencia o un estudio, la da el producto o el servicio. Nosotros somos vehiculares (Ojalá todos responsables). Transmitimos mensajes de la mejor manera para que el consumidor tenga opciones. La desinformación o la distribución de información no veraz, que quizá es más común, la paran las agencias, pero sobre todo los que pagan a las agencias. Es cierto que en PARKER hacemos un trabajo de campo amplísimo cada vez que comenzamos con un nuevo cliente. Como nos han dicho alguna vez, somos poco rentables. ¿Por qué? Porque si nos llama un cliente de otra isla, otro país u otro continente como nos pasa, no pasamos presupuesto hasta que no los conocemos, nos cuentan su producto o servicio y nos reunimos unas cuantas veces para ver que realmente les podemos ayudar (Y esto lo pagamos nosotros, sabiendo que puede que el cliente finalmente no salga). Solemos incluso probar el servicio en un momento donde los que nos llaman no están presentes y así ver que lo que nos cuentan es real. Así hemos dicho muchas veces, que no pasamos ni presupuesto y de esta forma evitamos participar en el engaño, la mentira o el condicionamiento negativo. Lo leo y parece imposible, pero nosotros lo hacemos.

Influencia de la publicidad en el comportamiento electoral:- ¿Hasta qué punto considera que la publicidad puede influir en las decisiones electorales de la gente? ¿Qué responsabilidades éticas cree que deberían tener las agencias de publicidad en este contexto?

Tema complicado y que lleva horas de debate. Pero en resumen, ¡tenemos que ser responsable! Los profesionales del sector de la publicidad que se arriesguen a hacer una campaña, deberían de firmar un papel en el que el partido en cuestión le diga ‘’Hagan lo que quieran pero transmitan bien el mensaje’’ Ahora voy a ser más escueto: ¿Alguna vez has visto una campaña de derechas que parezca de izquierdas o a la inversa? ¿No verdad? Pues es porque ninguna agencia se va a arriesgar a cambiar el paradigma de identidad política porque sino, no les contratan, y no les pagan, y tanto en los partidos políticos como en las entidades públicas, hay panojita y lo cómodo es seguir la línea de hace 20 años. Nosotros hemos rechazado una campaña hace unos años de un partido a nivel autónomo, y no porque fuera totalmente contrario a mi pensamiento, que no tuvo nada que ver, sino porque querían mentir y nosotros no participamos de mentiras a ningún nivel.

Publicidad en tiempos de polarización política: - En un entorno político tan polarizado, ¿qué estrategias utiliza PARKER para manejar campañas publicitarias sin alienar a segmentos significativos del público?

Hay una cosa que nos une a todos, y es clave a la hora de empezar a crear el concepto para la exportación de un mensaje a través de una campaña, una marca… o lo que sea, y es ser parte de una comunidad. En nuestro estudio, estudiamos los sectores en profundidad e intentamos no segmentar los públicos por intereses políticos o cualquier tipo de interés que genere una discusión fuera del asunto al que nos dirigimos. Así creamos comunidades. Evitamos mensajes políticos y politizados. Nosotros gestionamos la dirección de mkt y Publi de hoteles, restaurantes, supermercados, centros de ocio, etc… y en todos estos hemos conseguido generar retornos positivos a través de la creatividad, y nunca, nunca hemos tenido un problema relacionado con la política ni ningún mensaje populista en ninguna de nuestras comunidades.

Para nosotros las redes sociales o canales de comunicación, solo son un medio para transmitir el mensaje nada más, eso si, potentísimo. Pensemos que las redes sociales, generalmente son gratis de usar, puede estar cualquier persona que puede dar casi el mensaje que quiera. Esto es la bomba, lo que a veces la bomba te explota. Cuando juegas a ser “canallita” y te sale mal, mientras y engañas al público. Cuando juegas con este tipo de cosas siendo cero responsable o no teniendo la profesionalidad correspondiente, es un peligro, y hoy en día esta de moda ser un “vicio” y todos quieren copiarlos y por ahora, a ninguno le ha salido bien, que yo sepa.

Transparencia y autenticidad en la publicidad:- ¿Cuán importante es la transparencia y la autenticidad en la publicidad hoy en día y cómo se asegura PARKER de que sus campañas reflejen estos valores?

La verdad es que va a sonar típico, pero de verdad que creo que somos el estudio/agencia más autentico y transparente, te lo aseguro. Que el resto piense lo que quiera, pero nosotros somos de una manera que no cambia nunca. Somos dentro como somos fuera. Tratamos a los clientes como nos tratamos a nosotros. Somos como una familia. Hace dos semanas lo reflejemos en nuestro AFTERPARKER, un evento que abrimos a nuestros amigos y familiares, donde sorteamos productos y servicios de nuestros clientes con ruletas, canastas… muy nosotros. Al equipo de PARKER le sobra el talento, y más que esto, lo que más les sobra y es más importante es la buena actitud y lo buenas personas que son todos. Esto hace que cualquier campaña, marca o lo que sea, siempre salga con los valores fundamentales: La pasión y las ganas de aportar valor.

Impacto de las marcas en la sociedad- ¿Como entiende PARKER la explosión nacional del mercado de la identidad, en el que las empresas cada vez dedican más presupuesto a la creación de su marca y sus estrategias?

La verdad es que las marcas cada día son más importantes, no solo para los clientes que nos la solicitan, sino para el público que las disfruta. Lo más importante de una empresa es el nombre, después la marca, después la estrategia y después el producto o servicio, para nosotros este es el orden. ¿Qué da más confianza, un avión todo blanco en el que viajas sin saber ni como se llama la compañía y las azafatas van vestidas de calle o un Binter precioso limpio con sus vinilos su nombre bien grande y unas azafatas totalmente equipadas a nivel corporativo? El servicio puede ser igual, pero lo que nunca será igual es la experiencia, y esto lo da una buena marca y su buena explotación de la misma.

Futuro de la publicidad en un mundo digital:- ¿Cómo ve el futuro de la publicidad en un mundo cada vez más digital y conectado? ¿Qué innovaciones cree que serán clave para mantener la relevancia y la eficacia de las campañas publicitarias?

Hay que dar gracias cada día a las conexiones, a la velocidad en la comunicación, esto debería ser patrimonio. En cuanto a la innovación, yo lo tengo clarísimo, pero más claro que el agua. La innovación más importante que podemos hacer entre todos es la de educar a nuestros clientes, y explicarles y enseñarles que nosotros somos los profesionales. Que no somos sus súbditos ni sus empleados, somos su medio. Esto es la mayor innovación, que puede hasta parecer una broma. Los hemos educado a pensar que como nos pagan, les hacemos caso. Hay que escuchar, compartir, pero en ningún caso, sentirnos presionados por obligaciones. Como resumen a esta pregunta, Vete a un médico y dile que quieres participar en la operación porque le pagas y tu eres su jefe. ¿A qué no verdad? Pues algo por el estilo. Los creativos y publicistas tenemos una importancia brutal en las empresas y en sus expansiones, somos los médicos que operamos hacemos recuperar el latido de la imagen y reputación de las mismas, solo falta que nos plantemos y ayudemos a nuestros clientes a entender en lo que invierten su dinero.