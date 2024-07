La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pone en riesgo el sector primario

El grupo de profesores que conforman la familia agraria de formación profesional y los profesionales del sector primario denuncian la falta de apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al sector agrícola canario. A pesar de las afirmaciones de apoyo a la agricultura por parte del gobierno, las acciones demuestran lo contrario, perjudicando gravemente al relevo generacional y la formación de nuevos agroemprendedores.

En los últimos meses, la Consejería de Educación ha tomado decisiones que contradicen su discurso de apoyo a la agricultura. La no renovación de los ciclos de Formación Profesional (FP) de producción agroecológica en el CIFP Felo Monzón y del ciclo superior de Paisajismo y Medio Rural en el IES Ana Luisa Benítez son ejemplos claros de esta falta de compromiso. Estas decisiones afectan directamente a la formación de profesionales que podrían suplir las necesidades del sector agrícola en Canarias.

El grupo de profesores involucrados en estos programas educativos ha levantado la voz en protesta, destacando la incoherencia entre las promesas de apoyo al sector y las acciones que socavan los esfuerzos por formar a la próxima generación de trabajadores agrícolas. Este grupo ha enfatizado que las declaraciones de apoyo a la agricultura del Gobierno de Canarias son meramente propaganda sin sustancia real. Además, los alumnos que ya se habían matriculado en estos cursos, confiando en la continuidad de su formación, han sido traicionados. Pese a que las inscripciones superaron con creces los límites establecidos, la Consejería decidió cancelar estos programas, demostrando una falta de consideración y respeto hacia los estudiantes.

Por su parte, los profesionales del sector primario, quienes dependen de mano de obra cualificada y del relevo generacional para mantener la sostenibilidad y productividad de la agricultura en Canarias, se sienten traicionados. Afirman que las políticas actuales de la Consejería de Educación están en detrimento del sector y solicitan a la ciudadanía que sea crítica y no se deje engañar por las declaraciones oficiales. "Lo que sale publicado en BOC son las verdades y no las propagandas que salen en los medios" declaran los afectados, insistiendo en que las contradicciones del Gobierno en sus declaraciones públicas en apoyo a la agricultura canaria frente a sus acciones por la no renovación de los programas educativos esenciales, ponen en riesgo el futuro del sector agrícola.

Además, subrayan que esta decisión traiciona a todos los canarios, al no permitir la renovación del campo ni la continuidad de las tradiciones agrícolas, fundamentales para la identidad y cultura de Canarias. Los profesores y profesionales del sector continuarán luchando por la renovación de los programas educativos y por el reconocimiento del sector primario como una pieza clave en la economía y la cultura canaria. Hacen un llamado a la ciudadanía a exigir al Gobierno de Canarias un verdadero compromiso con el sector primario, que se refleje en acciones concretas y efectivas.