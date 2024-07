Estas son las dos insectos que pueden convertir el verano en un infierno en España

Con la llegada del verano, las altas temperaturas favorecen la proliferación de insectos en España. Entre los más peligrosos destacan el mosquito tigre y la avispa asiática, ambos invasores que representan serias amenazas para la salud pública.

Mosquito tigre: un peligro en expansión

Originario del sudeste asiático, el mosquito tigre llegó a España en 2004 y se ha expandido principalmente a lo largo de la costa mediterránea y en las Islas Baleares. Este insecto, conocido científicamente como Aedes albopictus, se reproduce en pequeños recipientes con agua, como platos de macetas y botellas. Las hembras ponen hasta 80 huevos cada semana, y las larvas emergen cuando el agua sube.

Archivo - Mosquito tigre. / ITI - Archivo

El mosquito tigre es vector de transmisión de hasta 22 enfermedades contagiosas, incluyendo malaria, filariasis y dengue. Aunque en España la transmisión de estas enfermedades es baja debido a la falta de endemia, la presencia del mosquito sigue siendo un riesgo significativo. Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar cualquier acumulación de agua en jardines y patios para reducir su población.

Avispa asiática: una amenaza creciente

La avispa asiática, también conocida como avispa velutina, fue detectada por primera vez en la zona del Vallès en 2016 y se ha expandido rápidamente por el norte de España, alcanzando regiones como Galicia, el País Vasco y Cataluña. Esta especie es reconocida por su aspecto más oscuro y su cuarto segmento abdominal amarillo-naranja. Sus nidos, que pueden llegar a medir más de 60 cm de diámetro, son visibles en otoño debido a la caída de las hojas.

Aunque no es más agresiva con los humanos que otras especies de avispas, su picadura puede ser dolorosa y peligrosa, especialmente para personas alérgicas. Se recomienda evitar caminar descalzo en exteriores y no consumir alimentos azucarados al aire libre para no atraer a estas avispas.

Avispa asiática / agencias

Consejos para evitar picaduras

Para protegerse de estos insectos durante el verano, es fundamental tomar una serie de precauciones: