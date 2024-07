Una docena de jóvenes recibe las becas a la excelencia de la Fundación Mapfre Canarias

"Enhorabuena por esta beca, pero merézcansela", dijo a una docena de jóvenes, acompañados de sus familiares, el presidente de la Fundación MAPFRE Canarias, Ignacio Baeza Gómez, al cierre de su discurso, durante el acto de entrega en Las Palmas de Gran Canaria de tres programas de becas que premian la excelencia académica de egresados universitarios, quienes podrán impulsar su formación y su desarrollo profesional en destinos como Washington (Estados Unidos) o Bruselas (Bélgica).

"Sus familiares han hecho un esfuerzo y se tienen que sentir muy orgullosos. Ese esfuerzo les ha traído hasta aquí. A partir de ahora, ustedes deben seguir demostrando que ha valido la pena. Se lo tienen que merecer. Se tienen que merecer lo que la sociedad civil les está ofreciendo. Y que luego desplieguen ese talento en Canarias, si es posible. Que sean cabezas tractoras del desarrollo de la sociedad", ha enfatizado Baeza.

En concreto, Baeza ha recordado que la Fundación apuesta por la Educación como motor para impulsar el desarrollo económico y social de Canarias, una línea a la que destina más de 1,9 millones en 2024, "casi la mitad" de su presupuesto. Con ello, ha agregado, también aportan su granito de arena para revertir los datos de pobrezas, exclusión social o abandono escolar, en los que el Archipiélago se sitúa a la cola.

"La verdadera riqueza de un lugar se mide por la calidad y el potencial de su gente", ha manifestado Baeza y "una sociedad que invierte en educación y formación, invierte en su futuro", por lo que ha pedido a los beneficiarios "seguir demostrando por qué son merecedores de esta beca y que nos sigamos sintiendo orgullosos".

Para el curso académico 2024/25, la Fundación Mapfre Canarias destina 240.000 euros para financiar sus tres programas de becas: uno es el denominado Shadowing Program, dotado con 130.000 euros y cinco plazas, que fomenta el aprendizaje de liderazgo en la capital de Estados Unidos.

Paula Ramos (Derecho, Administración de Empresas y Marketing Digital), Alejandro Flores (Derecho, Política y Relaciones Internacionales), María Rodríguez (Derecho y Acceso a la Abogacía), Pedro Massieu (Ingeniería Mecánica) y Anna María Sánchez (Derecho y Relaciones Internacionales) han sido los jóvenes menores de 30 años agraciados con esta oportunidad, en su mayoría graduados en Derecho.

Paula Ramos confesó que no tenía muchas esperanzas en obtener la beca. La conoció a través de una amiga y, el día que se enteró de que había sido seleccionada, recuerda que estaba teletrabajando y, al verlo, se emocionó junto a su madre. "Una no se lo espera, es una beca de excelencia y es una ilusión tremenda".

Paula Ramos, una de las beneficiadas de las becas Shadowing de la Fundación Mapfre Canarias. / Andrés Cruz

En este sentido, agregó que la beca Shadowing supone una "oportunidad para entrar en contacto con personas de renombre" y "de alta categoría" que de otra forma no podrían conocer. Además, considera que obtener la beca también supone "una responsabilidad" y "la pregunta ahora es como vamos a ser capaces de devolver ese trabajo, como podemos traerlo, aplicarlo y quizá aportar un poco a la sociedad con esto".

Por su parte, Pedro Massieu se inscribió en la beca dos días antes de que cerrara el plazo por una amiga que ya había sido agraciada con destino en la capital de EE.UU y "que ahora trabaja en el Banco Mundial" desde Las Palmas de Gran Canaria. Massieu finalizó sus estudios este año y en su camino duda de si elegir el Máster Habilitante o tomar otro camino enfocado a investigación.

Pedro Massieu, uno de los becados con destino a Whasington. / Andrés Cruz

"La experiencia del programa me abre las ideas, poder irme fuera, adquirir conocimientos o afianzar el inglés. Ayuda mucho a engrandecerse y sentirse cómodo con uno mismo", ha remarcado Massieu. En este sentido, principalmente quiere aprender "a como gestionar un equipo, cómo hacer crecer a la gente de tu entorno y cómo enfocar la creación y la gestión de las ideas, ya sea desde un punto de vista técnico o social". Su idea es desarrollar su vida profesional en Canarias en el futuro: "Intentaré devolver lo que la beca me aporte".

Carreras STEM y Música

Además de estas becas, la Fundación Mapfre Canarias también contempla el Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE), con una bolsa de 80.000 euros.

Las cuatro plazas han recaído en Adriano Cáceres, que cursará un doble máster universitario en Dirección de Empresas y en Ingeniería Industrial en la Universidad de Loyola; Nancy del Mar Iñiguez, que cursará un máster en Marketing y Venta Digital en EDEM, Escuela de empresa, negocios y management de Valencia; Carlos Navas, que realizará un máster of Science (MSc) in Maritime Engineering Science, con especialización en Yacht and High-Performance Crafts en la Universidad de Southampton (Reino Unido); y María Micaela Pezzini, que realizará un Máster of Science (MSc) in European Economics Studies en Colegio Europa, Brujas (Bélgica).

María Micaela Pezzini, becada para realizar un Máster en Brujas. / Andrés Cruz

Pezzini, formada en Economía, ha recibido esta beca como "un broche de oro para una carrera académica focalizada a la Unión Europea" y considera que le va a ayudar "mucho" y le abre "un abanico de posibilidades laborales inmenso". Su intención es "ver un poco que hay más allá", incluso "conocer otro continente", pero siempre con el deseo de regresar a las Islas.

Carlos Navas, graduado en Ingeniería Naval, realizará un máster especializado en yates de alta velocidad en el Reino Unido y considera que con esta beca acerca a su sueño de trabajar en "en el mundo de la vela, las embarcaciones pequeñas y la velocidad en el barco". "Es una ayuda económica increíble. Sin esta beca no podría hacer este máster. Con el brexit estas matrículas están por las nubes. Me permitiría entrar en el campo de la fórmula uno de la vela, que es la Copa América", señala.

Carlos Navas, becado para estudiar un Posgrado en Reino Unido. / Andrés Cruz

Por último, la tercera pata del programa de la Fundación Mapfre Canarias incluye tres becas para realizar un posgrado en Música, dotado con una bolsa de 36.000 euros. Los jóvenes beneficiados han sido Adrián Nuez Vera, que cursará un Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea de la Fundació Conservatori Liceu; Andrea Bacallado Rivero, que realizará un Máster en el Conservatorio Real de Gante; y Javier Pérez Jiménez, que continuará si especialización con un Máster en la Hochschule für Musik Karlsruhe.

Pérez reconoce que la beca supone "un gran impulso y una motivación para seguir estudiando" más aún en el campo de la música que "es bastante costosa". Su sueño es formar parte de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria algún día y aunque reconoce que es "difícil" esta beca "abre muchas puertas" y le acerca a su meta.

Javier Pérez continuará su especialización musical con un Máster en Alemania. / Andrés Cruz

"Con esta beca no terminamos el trabajo. Lo que queremos es que cuando vuelvan, sigan con nosotros a través de la Experiencia Fundación Mapfre Canarias, que no es otra cosa que un ecosistema con todas las personas que han ido pasando por esta institución y para que sigamos vinculados para lograr muchas más cosas. De la unidad del talento, de la formación, de las capacidades profesionales", concluyó Baeza.