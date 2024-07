Investigadores de la ULPGC innovan la cirugía para corregir el pecho hundido

Los investigadores de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Oscar Martel y Alejandro Yánez, en colaboración con el jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, David Pérez Alonso, han innovado la cirugía para corregir los principales trastornos de la pared torácica, el denominado pecho hundido -pectus excavatum- o pecho hacia fuera -pectus carinatum-, con el diseño de instrumental quirúrgico (Costotomo percutáneo), que favorece intervenciones más seguras y menos invasivas. El proyecto, denominado SurgiDevices, ha sido uno de los tres ganadores del programa SpinOn by ULPGC que impulsa la creación y consolidación de empresas innovadoras basadas en conocimiento.

Dispositivo

Costotomo percutáneo es un dispositivo diseñado para fracturar de forma simultánea en una sola maniobra varias costillas consecutivas, especialmente durante la operación de corrección del pectus excavatum, según ha indicado el profesor Oscar Martel, coordinador del proyecto que ya está en fase de patente, con extensión internacional, por parte de la Universidad de Las Palmas.

Cuando se realiza la operación de corrección de pectus excavatum se puede optar por una cirugía abierta o mínimamente invasiva que es la más común. En este último caso, se inserta una barra a través de una pequeña incisión en el lateral de la caja torácica que la atraviesa y, apoyándose en las costillas, consigue corregir la deformidad. «Sin embargo, la introducción de la barra no es una tarea fácil, especialmente cuando la caja torácica del paciente es rígida. Por otro lado, una vez posicionada la barra, queda sometida a grandes tensiones que pueden provocar el desplazamiento postoperatorio de la misma, que es de hecho la complicación más frecuente de este tipo de intervenciones y que conlleva el fracaso clínico y la necesidad de una nueva cirugía de recolocación o extracción», informó el profesor Martel, añadiendo entre los riesgos de la cirugía, el hecho de que la caja torácica también queda fuertemente tensionada, «lo que provoca dolor y prolonga el tiempo hospitalario».

La innovación del dispositivo diseñado por la ULPGC consiste en que permite realizar las fracturas dirigidas de forma rápida y sólo añadiendo una mínima incisión a la cirugía estándar, motivo por el que puede considerarse una maniobra percutánea, permitiendo que el tórax quede flexible. Ello conlleva cuatro grandes beneficios: facilita la introducción de la barra correctora; mejora la elevación del esternón hundido y permite la corrección inmediata; promueve un posoperatorio menos doloroso y como consecuencia de ello permite agilizar el alta hospitalaria; además de que reduce las tensiones en la barra correctora, minimizando su tendencia al desplazamiento y, por tanto, al fallo clínico.

Novedades

«Este aparato realiza una función similar a la de los costotomos existentes para cirugías abiertas de pectus excavatum. Sin embargo, no es posible con los dispositivos actuales seccionar las costillas de forma mínimamente invasiva, y menos aún realizar la sección de forma simultánea a múltiples niveles. El dispositivo es capaz de hacerlo, y además de forma más segura que los actuales, puesto que no utiliza cuchillas con bordes afilados que podrían lesionar los vasos intercostales o el nervio», apuntó Oscar Martel, miembro del grupo de investigación Biomaterials and Biomechanics Research Group (BBRG), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Otra de las ventajas de este dispositivo respecto a aparatos comerciales similares ya existentes es que permite una fractura controlada que se repara y remodela mucho mejor que la sección ósea (osteotomía) realizada por los costotomos actuales.

El premio otorgado en el Demo Day SpinON by ULPGC, dotado con 2.500 euros, supone para sus autores un apoyo institucional al proyecto que se está desarrollando, y cuyo prototipo definitivo prevén tenerlo en septiembre. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha apostado por este dispositivo e inició hace cerca de un año su patente con extensión internacional. «Nuestro próximo paso es fabricar el prototipo definitivo y solicitar su uso para empezar los ensayos clínicos. El objetivo es que esté a partir del próximo mes de septiembre, aunque la fase de comercialización ya requerirá otros plazos al ser un proceso más complejo, pero a partir de septiembre ya será funcional y los pacientes del Hospital Insular podrán beneficiarse del mismo», concluyó el coordinador de esta iniciativa.

El dispositivo fue presentado el pasado martes, 23 de julio, en la última edición de Demo Day SpinON by ULPGC. En total se expusieron siete ideas de negocio innovadoras, de las que se premiaron tres en las áreas médica, docente y medioambiental: SurgiDevices coordinado por Oscar Martel; MoMe, un software para mejorar el discurso docente y la atención al usuario; y Fast Clamping Tensioner, que introduce dispositivos de sujeción innovadores para invernaderos.