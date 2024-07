Ten cuidado al comprar en Shein: alertan sobre reacciones alérgicas en sus productos

Comprar ropa es el pasatiempo preferido de muchas personas. Por ello, se recurren a aquellas tiendas de ropa que cumplen las siguientes premisas: ropa bonita, barata y de calidad. Entre ellas, la gran estrella es Shein, la gigante china que se ha hecho con un hueco en el mercado textil debido a sus buenos precios y a la variedad de sus accesorios.

En Shein se pueden encontrar una amplia gama de productos de moda a precios accesibles, incluyendo ropa para mujeres, hombres y niños, accesorios como bolsos, joyería y sombreros, así como calzado, artículos de belleza y productos para el hogar. Además, la tienda ofrece una variedad de tallas para todo el público posible.

Ten cuidado con los productos de Shein

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que los productos de Shein están en el punto de mira debido a la calidad de sus materiales. Muchos compradores están alertando que la ropa que compran al gigante chino da muchas reacciones alérgicas. Pero, ¿a qué se debe?

Un estudio realizado en Corea del Sur ha alertado sobre que algunos productos de Shein contienen sustancias tóxicas 428 veces por encima de los niveles permitidos en productos infantiles. También, entre los productos más preocupantes están los lápices labiales, donde se ha detectado la presencia de la bacteria Staphylococcus aureus, que causa infecciones cutáneas de diversa gravedad.

Sin embargo, la ropa no se libra de estos productos tóxicos, ya que en las prendas interiores femeninas contenían niveles 2,9 veces superior de arilamina, una sustancia química que puede causar graves daños a la salud y que se considera altamente cancerígena.

Shein es una de las distribuidoras de ropa más grandes del mundo / EP

El medio ambiente también es perjudicado

La industria de la moda, aunque no lo parezca, es la segunda más contaminante del planeta. Lo cierto es que Shein produce entre 35.000 y 100.000 productos al día, una cantidad que permite que el consumidor encuentre siempre nuevos artículos en su tienda. Sin embargo, estos números para el medio ambiente son atroces: el proceso para fabricar el poliéster necesario para un año de producción textil produce la misma cantidad de CO2 que 180 centrales de carbón.

Cómo saber si la ropa de Shein tiene tóxicos peligrosos

La respuesta es simple: no hay manera de saberlo, ya que las etiquetas de sus productos no contienen los porcentajes de los químicos que utilizan. La única opción posible es llevarla a un laboratorio y que allí la analicen, pero como esto no resulta muy realista, la OCU ha dado algunos consejos para reducir el riesgo de usar prendas con productos tóxicos: