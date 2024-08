Los nuevos materiales revolucionan las cirugías de cadera

Las innovaciones que se han producido en las técnicas y los materiales que se emplean en las intervenciones de cadera para reparar una fractura han conseguido acelerar el tiempo de recuperación de los pacientes, mejorar su calidad de vida y disminuir el riesgo de sufrir complicaciones. Así lo pone de manifiesto el doctor Tomás Roca, traumatólogo adjunto al servicio de Traumatología en el Hospital Vithas Las Palmas y cirujano ortopédico. «En la actualidad, utilizamos materiales que nos permiten reparar la lesión de una forma mucho más eficiente y en menos tiempo. Antes, los procesos eran más invasivos y era necesario abrir el foco de la fractura, lo que provocaba más heridas y más daño», detalla el facultativo.

Existen dos tipos de fracturas de esta articulación: las pertrocantéreas –que se sitúan por debajo del cuello del fémur– y las que se producen en el cuello de la cabeza femoral. Tal y como explica el experto, los primeros casos se resuelven a través de la implantación de clavos intramedulares por medio de tres incisiones de solo dos centímetros cada una. «Durante la cirugía, empleamos rayos X para garantizar el éxito de la operación y colocar el material en perfecto estado», precisa.

Los segundos cuadros, en cambio, requieren recurrir a una prótesis. «El problema de estas fracturas es que van de la mano de un riesgo de luxación si no se toman una serie de medidas, sobre todo en el caso de las personas mayores. De hecho, hasta hace unos años, se trataban de forma conservadora y los pacientes con demencia no eran intervenidos porque no podían controlar los movimientos bruscos. Por tanto, tenían que permanecer en una silla de ruedas», comenta. Por suerte, hoy en día es posible adaptar el abordaje quirúrgico a las necesidades de cada paciente y este grupo de afectados puede someterse a una intervención y recuperar la movilidad.

Intervención precoz

Ahora bien, el tiempo que tardan las personas mayores en acceder a la cirugía es un factor determinante en estos procesos, pues la demora está asociada a un aumento de la mortalidad y de las complicaciones. «Se ha demostrado que uno de cada cuatro ancianos fallece durante el año en el que se ha producido el accidente por el tiempo de demora quirúrgica, aunque el resultado de la intervención sea satisfactorio», advierte el doctor Roca. Por esta razón, el equipo del Hospital Vithas Las Palmas trata de operar a los afectados el mismo día. «Las probabilidades de sufrir descompensaciones, infecciones de orina, retenciones de las secreciones respiratorias y desorientación también aumentan con el paso de los días, ya que los pacientes están encamados y no se pueden mover. Por eso, asumimos el compromiso de operar pronto», insiste.

Si no se producen contratiempos, los pacientes pueden empezar a caminar entre las 24 y las 48 horas posteriores a la intervención y recibir el alta, siempre y cuando se practique un análisis de sangre que refleje unos parámetros adecuados de hemoglobina, ya que la fractura del fémur provoca un sangrado abundante que hace que disminuyan los valores. Pero, ¿la edad actúa como un condicionante en el resultado de la intervención? Según afirma el traumatólogo, no. «Más bien influye el estado de salud en general y la calidad de los huesos. Hemos operado a pacientes de 90 años que han recibido el alta dos días después de la intervención y otros de 70 que tardan más en recuperarse», cuenta.

Las cirugías dirigidas a los pacientes jóvenes que están destinadas a preservar la articulación también han experimentado avances. Tanto es así, que ya existen técnicas que facilitan la conservación de la cabeza del fémur, a pesar de que los aquejados presenten una fractura con riesgo de necrosis. «El problema de la cabeza femoral es que tiene muy poca vascularización, por lo que estas fracturas hacen que se necrose. Lo que intentamos es crear una buena síntesis mediante el uso de placas y tornillos, y ayudarnos con factores de crecimiento –infiltraciones de sangre del propio paciente– para favorecer la consolidación del hueso y la cicatrización», informa el sanitario.

Hay que tener en cuenta que las principales causas que provocan una fractura de cadera son las caídas. Sin embargo, en otras ocasiones, el cuadro es consecuencia de circunstancias osteoporóticas. De ahí la importancia de la prevención. «Es fundamental que las personas mayores extremen la precaución y que se sometan a una densitometría ósea una vez al año para valorar el estado de sus huesos», advierte el profesional del citado centro de la capital grancanaria.

A juicio del doctor Tomás Roca, el mayor reto al que se enfrentan los profesionales se centra, precisamente, en mejorar el soporte óseo de las personas mayores, ya que, en ocasiones, los materiales no se fijan como deberían por la mala calidad del hueso. Para ello, emplean utensilios como mallas, alambres o cemento óseo. «Esto le aporta más consistencia y hace que los tornillos o las prótesis se sujeten mejor. El objetivo es que los pacientes no se vean obligados a volver a pasar por el quirófano y que tengan la mejor calidad de vida posible», asevera el especialista.

Un posoperatorio más sencillo El abordaje del posoperatorio de las fracturas de cadera ha cambiado con el paso de los años. De hecho, los pacientes ya no pasan tanto tiempo encamados, y es habitual que puedan sentarse en una silla solo unas horas después de la intervención. «Si todo va bien y el paciente tiene fuerzas, puede empezar a caminar al día siguiente. Si esto no ocurre, lo normal es que pueda hacerlo a las 48 horas», explica el doctor Tomás Roca. Pero, ¿es necesario recibir sesiones de rehabilitación tras someterse a una cirugía de este tipo? Según asegura el doctor, no. «Ya es parte de la rehabilitación que el propio paciente se levante y camine, sobre todo cuando colocamos una prótesis. Sin embargo, es algo recomendable, ya que esto les obliga a estar más activos y a volver a realizar las actividades que hacían antes», agrega. | Y. M.

