Alicia Martín: «Me gustaría estudiar la calidad de vida percibida por las mujeres»

¿Cómo se siente tras haber recibido este reconocimiento?

Me siento muy orgullosa, pero soy consciente de que esta distinción no solo es fruto del esfuerzo personal, también del trabajo que realiza el equipo que tengo detrás. Por tanto, es un mérito conjunto. También hay que reconocer la labor de las instituciones, ya que sin el respaldo del Servicio Canario de la Salud y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no hubiera sido posible. Me vinculé a la Universidad como profesora hace ya 13 años y esto ha contribuido a impulsar la investigación y a llevar a cabo proyectos.

Después de más de dos décadas de ejercicio profesional, ¿qué cree que hace falta mejorar en el ámbito de la Ginecología?

Hace falta implementar líneas de investigación independientes. En el momento actual, las líneas de investigación están muy vinculadas a la industria farmacéutica en nuestro país porque es una labor muy costosa. Por ello, el apoyo del Gobierno es muy limitado. Esto no solo ocurre en el sector de la Ginecología, sino en el de la Medicina en general. Lo cierto es que se desarrollan líneas de investigación ligadas a nuevas moléculas y técnicas quirúrgicas, pero hay muy pocos estudios independientes. En el ámbito de la mujer, por ejemplo, sería muy interesante contar con conclusiones basadas en las experiencias de las pacientes en materia de maternidad, menopausia, endometriosis o los problemas de reproducción. Ahora bien, si esto no está ligado a los intereses de la industria es muy difícil que se lleve a cabo porque hay que invertir mucho. A esto, precisamente, es a lo que me gustaría dedicarme ahora, es decir, a estudiar la calidad de vida percibida por las mujeres. Cada vez vivimos más y la mujer cada vez quiere vivir mejor, pero para eso hacer falta apostar por la investigación.

¿Cuáles considera que son los principales avances que se han producido en este campo en el transcurso de la última década?

En primer lugar, destacaría el abordaje del cáncer ginecológico. De hecho, en la actualidad el cáncer de ovario tiene una tasa de supervivencia muy alta, algo que era imposible de imaginar hace diez años. Por otro lado, se encuentra el abordaje de la maternidad con los nuevos retos, lo que hace que veamos perfiles de mujeres que no eran habituales hace 10 años. Algunos ejemplos los ponen el retraso de la edad de maternidad y los cambios de las demandas de las mujeres. Hemos aprendido que la mujer tiene mucha voz, que quiere ser protagonista de su parto, que hay otras formas de parir y que las escuelas obstétricas nos tenemos que adaptar a todo esto. Tanto es así, que cada vez son más las pacientes que se sientan con nosotros y deciden su modelo. Cuando yo empecé la residencia, esto era impensable. También han avanzado mucho las técnicas quirúrgicas, lo que nos permite resolver más del 60% de los procedimientos por medios no invasivos. Esto no sucedía cuando comencé a trabajar en el Materno en 1998, ya que prácticamente todas las cirugías ginecológicas se hacían por vía abierta. Ahora mismo, estos procesos no representan ni el 20% de los casos.

«Esta distinción no solo es fruto del esfuerzo personal, también del trabajo del equipo que tengo detrás»

¿Qué responsabilidades conlleva asumir la jefatura de un servicio?

Para mí, la principal responsabilidad que asumo es garantizar una asistencia de calidad y en igualdad de condiciones para todas las mujeres de nuestra provincia. A día de hoy, podemos presumir de contar con los mejores estándares de calidad en todas las áreas de la especialidad. Lo importante es ofertar el mejor servicio tanto en las técnicas como en el trato que damos a nuestras pacientes, sin ningún tipo de distinción.

¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado a lo largo de su carrera?

Creer que todo es posible. Me explico. He tenido la suerte de formarme y trabajar desde que era residente en un servicio de alta calidad, pero en Canarias contamos con el hándicap de la discriminación geográfica. Vivimos en una región ultraperiférica y esto supone un problema a la hora de contar con ciertas ventajas que sí tienen otras provincias que están más cerca de los países europeos. Para nosotros es imprescindible estar en alianza con las distintas sociedades científicas de Europa para que en nuestra comunidad se puedan implantar nuevas estrategias de salud. Por suerte, somos el mayor servicio de Ginecología del país y esto nos posiciona muy bien, pero la distancia que nos separa de los hospitales que tienen nuestro mismo potencial en materia de recursos hace que tengamos dificultades a la hora de conseguir proyectos financiados, ganar presencia en el continente y lograr que el Ministerio de Sanidad nos tenga siempre en cuenta cuando dibuja el mapa de las competencias de la especialidad. Sin embargo, la experiencia me ha dicho que si se quiere siempre se puede.

A pesar de esto, los servicios que oferta el Materno a las mujeres son de mejor calidad que los de la mayoría de los hospitales del país...

Efectivamente. De hecho, hace dos años fuimos reconocidos de nuevo como el mejor servicio del país en los premios Top 20 y espero que este año también podamos acceder. Lo cierto es que, a día de hoy, la calidad asistencial que ofrece el Materno Infantil a las mujeres en todas las áreas es muy superior a la de la mayoría de los hospitales públicos y privados del resto de España.

«La principal responsabilidad que asumo es garantizar una asistencia de calidad»

¿Qué papel desempeña la formación continua en su práctica profesional?

Sin duda, es una herramienta fundamental y el alma de cualquier médico. Sin ir más lejos, el hecho de que un profesional sanitario se ausente un tiempo del trabajo por motivos personales o por una enfermedad implica un período de adaptación y de reciclaje. Una de las actividades imprescindibles en mi servicio es la sesión clínica diaria, que contempla unos 30 minutos de formación cada día, incluso en verano. Por tanto, considero que la formación continua es esencial.

¿Cómo cree que evolucionará la Obstetricia y la Ginecología en los próximos 10 años?

Creo que el futuro está en hacer partícipes a las mujeres en nuestra toma de decisiones científicas, no solo desde el punto de vista compartido, también teniendo en cuenta las experiencias de las pacientes. Hay que acercar los conocimientos y la tecnología a cada persona, ya que los procedimientos no son válidos para todo el mundo. En la consecución de esta meta, la inteligencia artificial desempeñará un papel crucial.

¿Qué retos se marca de cara al futuro?

Mi mayor reto se centra en conseguir mejorar la satisfacción percibida por nuestras pacientes y continuar en el camino de la excelencia profesional. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Además, me gustaría darle un impulso al área de la Reproducción Humana, pues dentro de los servicios públicos siempre ha sido la hermana pobre. Queremos que esté a la altura de las demás áreas de nuestro servicio.

