¿Qué tiempo hará este domingo en Canarias?

La calima en altura y las temperaturas máximas por encima de 34 º C en el interior de la vertiente sur y zonas altas de Gran Canaria, donde las mínimas no bajarán de los 28 º C, y de 32 º C en el resto de islas predominarán este domingo en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá nordeste 5 o 6, 7 mar adentro en costa noroeste y fuerte marejada, gruesa mar adentro en costa sureste. En costa nordeste, nordeste 2 a 4 y marejada. En costas oeste y suroeste, variable 1 a 3, brisas, marejadilla o marejada.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE DOMINGO:

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en altura afectando principalmente a la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios en la mitad norte, y en ligero a moderado descenso en el resto. Se podrán superar los 34 ºC en el interior de la vertiente sur así como en zonas altas, en estas zonas las mínimas apenas bajarán de los 28-30º C. Se alcanzarán los 30 ºC en amplias zonas de la isla con excepción del norte. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en extremos sudeste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 26

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto con intervalos de nubes medias y calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se podrán superar los 30 ºC en la vertiente sudeste. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte en la primera mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 30

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes medias y calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en Jandía y la costa oeste. Se podrán superar los 30 ºC en zonas de interior al sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el interior y en la vertiente sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 28

En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Probabilidad de calima ligera en altura afectando principalmente a la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios en el nordeste, y en ligero a moderado descenso en el resto. Se podrán superar los 32 ºC en zonas de interior de las vertientes sur, este y oeste, donde además las mínimas podrán mantenerse por encima de los 26 ºC. Se alcanzarán los 28-30 ºC en amplias zonas de la isla con excepción de la vertiente norte. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y punta noroeste. Brisas en costa oeste. En cumbres centrales, viento de dirección variable, flojo en general.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 31

En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Probabilidad de calima ligera en altura afectando principalmente a la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente norte y en ligero descenso en cumbres y en la vertiente sur, donde localmente se podrán alcanzar los 30-32 ºC. Viento del nordeste moderado, fuerte en extremos este y oeste donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al inicio del día. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 30

Calor y calima en el sur de Gran Canaria (02/08/24) / Juan Carlos Castro / LPR

En el norte y este, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Baja probabilidad de calima ligera en altura afectando principalmente a la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más significativo en zonas de interior. Se podrán superar los 32 ºC en la vertiente oeste y los 30 ºC en amplias zonas de la isla salvo en el litoral este. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en extremos sudeste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes al inicio. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 27

En el nordeste, por debajo de 600 a 700 metros, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante las horas centrales del día. Poco nuboso o despejado en el resto. Probabilidad de calima ligera en altura afectando principalmente a la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios en la vertiente norte y en ligero descenso en cumbres y en la vertiente sur. Localmente se podrán alcanzar los 30-32 ºC en medianías al sur. Viento del nordeste moderado, siendo fuerte en extremos sudeste y oeste. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 22