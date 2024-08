Compartir fotos de los hijos en redes afecta a sus relaciones con otros adultos

Compartir el día a día de los más pequeños en las redes sociales se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente entre los progenitores. Este fenómeno, conocido como sharenting –una palabra de origen inglés que procede de share (compartir) y parenting (paternidad)– cobra aún más protagonismo en verano, pues muchos padres sienten la necesidad de difundir las actividades que realizan con sus hijos. Pero, ¿qué consecuencias puede tener esta afición para los menores? Según explica Nayara Ortega, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga en los centros Sakron y Psiquo Salud Mental de la capital grancanaria, se barajan varios efectos. Tanto es así, que puede llegar a afectar, incluso, a sus relaciones sociales con otros adultos. «El hecho de que un amigo de los padres del menor lo salude por la calle y le cuente mucha información sobre él sin apenas conocerlo puede hacer que sienta desconcierto e intimidación. Esto, de alguna forma, le genera incomodidad», valora la especialista.

Las repercusiones se extrapolan a la construcción de las habilidades sociales, ya que muchas veces, los autores de las fotografías exigen a los niños que posen de determinada manera ante la cámara. «En ocasiones, les piden que muestren felicidad en sus rostros, lo que implica forzar sonrisas para agradar a sus padres. Esta acción puede inculcarles la necesidad de ser autocomplacientes, por lo que a medida que se va produciendo el desarrollo evolutivo podrían convertirse en adolescentes muy inseguros y con baja autoestima», advierte la experta.

Identidad

Pero esto no es todo, pues la práctica puede tener efectos en el desarrollo de la propia identidad de los niños. ¿El motivo? Básicamente, por el mero hecho de crecer con una huella digital que es visible para el público desde edades muy tempranas. «A través de la red, se crea una especie de código genético virtual que es muy difícil que desaparezca. Es cierto que no determinará en un elevado grado el desarrollo de la personalidad de los niños, pero sí influirá en una pequeña proporción», informa.

A juicio de Ortega, la difusión de imágenes de menores en Internet cuando aún no tienen capacidad de decisión atenta contra su privacidad. Además, compartir fotografías que puedan dar pistas sobre dónde se encuentran escolarizados o dónde viven pone en serio peligro su seguridad. «Nunca sabemos quiénes están al otro lado de las plataformas. Por eso, es imprescindible que los padres o tutores los protejan y que no realicen acciones que puedan derivar en un conflicto grave», asevera la especialista.

Con el fin de equilibrar el deseo de compartir momentos familiares en línea con la necesidad de respetar la privacidad y el bienestar de los niños, la profesional recomienda aplicar una serie de estrategias. Entre ellas figuran la importancia de no mostrar el rostro de los pequeños, difuminar todos aquellos elementos que puedan dar pistas de su localización, no visibilizarlos en momentos vulnerables y no fotografiarlos con poca ropa. «Por desgracia, hay muchas redes de pederastia. No hay que olvidar que cuando una imagen se hace pública, dejamos de tener control sobre ella», insiste la psicóloga.

Esta tendencia inquieta al Gobierno estatal. De hecho, a finales de junio, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mostró su preocupación por el sharenting y abogó por regular la exposición de los niños en redes sociales por parte de los padres y otros adultos. Según anunció, el asunto es objeto de debate en el Comité de Expertos convocado por su Ministerio. La agrupación, integrada por profesionales de distintos ámbitos, trabaja ahora en la elaboración de un informe, que incluirá propuestas, y que estará amparado por una ley.

El sharenting es una práctica que ha ido ganando terreno en las redes sociales con el paso de los años. Y es que el afán de muchos padres por compartir imágenes de momentos con los más pequeños se ha visto potenciado por la tendencia que han creado los influencers. «Hay personas populares que exponen demasiado el día a día con sus hijos. De hecho, algunas les han creado cuentas a los niños sin analizar si los menores quieren exponerse o no a ese nivel», señala Nayara Ortega, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga. «Existe una especie de moda centrada en buscar la aprobación social y reunir el mayor número de likes posible. Muchas veces esto se convierte en una obsesión que no solo afecta a nivel personal, también tiene repercusiones en los pequeños», apostilla la profesional de los centros Sakron y Psiquo Salud Mental. | Y. M.

Suscríbete para seguir leyendo