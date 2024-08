Jesús Martín Fernández, el ‘neurocirujano de las emociones’: más allá de los límites del cerebro

Jesús Martín Fernández es un neurocirujano pionero en cirugías despiertas en el hemisferio derecho del cerebro. Sus raíces están en La Palma, donde nació y se criO hasta que comenzó sus estudios universitarios en La Laguna. Ahora, viaja por los hospitales del mundo para validar el test basado en Inteligencia Artificial que ha diseñado. También le apasiona la música y compone melodías para cine y teatro.

Como cualquier joven natural de una isla menor, el palmero Jesús Martín terminó bachiller, hizo la maleta y se mudó a Tenerife para completar sus estudios superiores de Medicina, en la Universidad de La Laguna (ULL). Por aquel entonces -hace ya más de una década- la enfermedad de un familiar le hizo decantarse por la neurocirugía, campo en el que ahora revoluciona el mundo bajo el alias del neurocirujano de las emociones.

Su tío tenía un tumor cerebral y, tras la operación, podía hablar y caminar, pero no sentía placer y tampoco era capaz de leer o expresar emociones. Por ese entonces, como estudiante de cuarto curso, cayó en la cuenta de que nadie había valorado su estado emocional y se planteó un objetivo: «Crear una técnica que nos permita prevenir ese tipo de secuelas emocionales». A sus 31 años, un libro y múltiples intervenciones por todo el mundo, Martín confiesa que ha superado con creces lo que algún día se propuso. Ahora, a través de la cirugía despierta pretende «descubrir los límites del cerebro».

Uno de los cuadros colgados en la pared de su apartamento lagunero delata su pasión por el estudio de la neurociencia. La pieza, obra de un artista americano que realizó una colección de caras, fue un regalo de su amigo y compañero Pedro. En el rostro plasmado parece que hay una mano roja que, para él, representa a la neurocirugía «entrando en los pensamientos y en el cerebro de la otra persona». En el resto de la cabeza, los diferentes colores y figuras que se entremezclan hacen referencia a las diferentes partes de las redes neuronales con las que el experto trabaja cada día.

El neurocirujano es pionero en cirugías despiertas en el hemisferio derecho para pacientes con tumores cerebrales. Para él, las emociones lo son todo y, por eso, utiliza un procedimiento revolucionario en el que «explora los límites» y ofrece a los pacientes una mejor calidad de vida. Su objetivo es que la persona pueda volver a trabajar, un criterio que permite decir que está en todos sus cabales y puede tener una vida normal a nivel familiar, sexual, económico…

Este modelo de «cirugía a la carta» se enmarca en la filosofía del mapeo cognitivo y tiene como herramienta fundamental un test basado en Inteligencia Artificial (IA) y diseñado por Jesús Martín. En el desarrollo de esta prueba que se encuentra en la fase final de validación también han participado empresas canarias como Bakata, del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Cerrar ciclos en su tierra

Su compromiso con el sello canario ha hecho que, como asegura, en las últimas semanas haya cerrado un ciclo. Después de dedicar los últimos años a viajar por el mundo y operar en más de veinte hospitales diferentes, su parada más reciente ha sido el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC). Junto a un gran grupo de profesionales multidisciplinares ha intervenido a una paciente con esta técnica innovadora que se realizaba por primera vez en un centro canario. «No sé si terminaré mi carrera aquí porque mi futuro es muy incierto, solo sé que iré a un sitio que me permita seguir con mi objetivo. De lo que sí estoy seguro es de que quería traer esta filosofía a mi tierra». Una visita que garantiza que se volverá a repetir pronto. «La Candelaria tiene un valor especial para mí, me fui para perseguir un sueño que creo que cumplí y ahora he vuelto a la Isla para compartir todo lo que he aprendido fuera», indica.

«Fuera del quirófano soy la misma persona ambiciosa, soñadora, luchadora y con mucha curiosidad», reflexiona

El joven no cuenta con referentes médicos en la familia. Estudiar la carrera fue una decisión propia que se vería condicionada para siempre por la situación de su tío. Más tarde, el facultativo encontraría a quien considera su mentor, el profesor Hugues Duffau, y se convertiría en un abanderado de una de sus lecciones: «Olvidar la cirugía del tumor para enfocarse en la cirugía del cerebro, atendiendo a las conexiones más allá del quiste». Solo así defiende que se podrá aumentar la supervivencia de la persona. «Este mensaje es el que me anima a moverme por el mundo de forma altruista, también para intentar ganarme un respeto y para demostrar que mi modelo es reproducible», argumenta. En esa línea, ha creado el E-awake Institute, un espacio en el que trabaja con otros profesionales.

La música, su otra pasión

Jesús Martín publicó hace tres meses, Dime qué sientes, un libro autobiográfico en el que sin querer ha incluido de manera constante referencias musicales. «Me di cuenta que en cada capítulo incluía la canción que escuchaba en el momento de escribirlo», desvela. Lo cierto es que la neurocirugía y la música son sus dos pasiones. El yin y el yang, como él las define. La línea que las divide y a la vez le permite unirlas quizás tenga mucho que ver con las emociones, una pieza fundamental para el palmero en ambos campos. Por ejemplo, hace cerca de tres años publicó una investigación viral sobre la música clásica y el reggaetón a nivel cerebral. El mundo musical le fascina porque es algo que ningún otro ser vivo puede hacer y «eso es muy interesante para estudiar en cualquier campo».

Aunque parezca increíble, puede realizar ambos trabajos a un alto nivel profesional. Recientemente, concluyó un máster en Dirección de Orquestas y ha logrado dirigir la orquesta sinfónica de Budapest. Además, compone sinfonías y bandas sonoras para cine y teatro. El neurocirujano apunta que el revuelo causado le ha obligado a reorganizarse. «Soy una persona bastante caótica, pero siempre dentro de mi orden», detalla. Sin rumbo fijo, intenta tener una organización que le permita ser lo más eficiente posible y poder así compaginar las intervenciones con su continua formación musical. Por el momento, ya tiene varias fechas marcadas en el calendario para seguir compartiendo la filosofía de la cirugía despierta. En septiembre toca Brasil, Bolivia y Chile y, en noviembre, México y El Salvador.

Desde que terminó la carrera y se marchó a estudiar a Montpellier ha saltado de país en país sin apenas poder regresar a casa. Su familia sigue en la isla bonita, pero él no acude con tanta frecuencia. «Estuve para la presentación de mi libro y fue todo un éxito, las entradas volaron», subraya.

El palmero se define como una persona ambiciosa, soñadora y luchadora. «Siempre quiero cruzar al otro lado del río», defiende. La personalidad y el carisma del neurocirujano mundialmente reconocido no dista mucho de cómo es Jesús fuera de los quirófanos. Aunque reconoce que en muchas ocasiones es incapaz de desconectar o disociar su vida laboral del resto del tiempo libre: «Para mí lo que hago no es trabajo». Las incansables ganas de aprender que le caracterizan a menudo le privan de ocio y otro tipo de privilegios, pero también le han impulsado a «explorar más allá de los límites hasta ahora conocidos».