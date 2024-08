España se resiste a retirar el carnet de conducir a los mayores y apuesta por un permiso con limitaciones

“Un octogenario atropella a cuatro mujeres”. “Un conductor de 87 años provoca un accidente mortal”. Cada vez que un conductor sénior causa un siniestro importante, que llega a los titulares, se reabre el debate en torno a si las personas de edad avanzada son un peligro y deberían ser apartados de las carreteras, pese a que los datos indican que tienen menos siniestros pero de consecuencias más graves para ellos.

Una discusión que también se repite en muchas familias porque normalmente los afectados se resisten a ‘aparcar’ la conducción, como ha puesto de manifiesto una reciente investigación. La DGT, no obstante, avisa de que no va a caer en el “edadismo” y aboga porque a los conductores con ciertas facultades mermadas -pero sin que hayan perdido capacidades importantes- se les renueve el carnet con limitaciones.

Los mayores de 65 años tienen menos accidentes pero de consecuencias más graves

“Lo que estamos promoviendo es que antes de la retirada definitiva del permiso, sobre todo en el ámbito rural que no hay transporte público, se conceda una autorización con limitaciones, como por ejemplo, prohibido conducir por la noche, prohibido viajes largos… para poder atender las necesidades básicas”, explica el director de Tráfico, Pere Navarro.

Unas 70.000 personas, fundamentalmente mayores, renovaron en 2023 su permiso con limitaciones como solo conducir de día y en un área limitada

Son los centros de reconocimiento del conductor para la renovación del permiso los que deben evaluar las condiciones del aspirante y determinar esas posibles limitaciones. Y es una práctica que ya emplea: unas 70.000 personas, fundamentalmente mayores, renovaron su permiso con restricciones en 2023.

A nivel europeo y español y ante el aumento de la longevidad, se ha estudiado también la posibilidad de reducir el periodo de vigencia del permiso para conducir coches y motos a partir de los 65 años -que en España es cada cinco años y en la población general cada diez años-, para que se pasen revisiones sobre las capacidades al volante más a menudo. Pero, de momento, no se va a hacer ningún cambio.

Stop Accidentes pide a la DGT que las pruebas que se realizan sean más serias: "Todos conocemos sitios donde pagas y te renuevan el carnet"

La siniestralidad

Las estadísticas demuestran que los conductores séniors tienen menos siniestros viales con lesionados, hay que recordar que tienen más experiencia y suelen hacer menos kilómetros, pero son más vulnerables a los accidentes y su riesgo de fallecer es mayor.

“El problema de los mayores no es tanto su accidentalidad como la gravedad de sus accidentes, básicamente por dos motivos. Usan coches muy viejos y la posibilidad de muerte en un accidente con un coche de más de 15 años es tres veces superior a la de un coche con menos de tres años. Por otra parte, la fragilidad de sus huesos o la respuesta orgánica en caso de accidente, es mucho peor que la de una persona joven. En concreto, a partir de los 80 los resultados de los accidentes son el triple de graves que en un joven”, apunta Luis Montoro, presidente de Fesvial y catedrático de Seguridad Vial.

No corren, no conducen sin carnet, no beben, no comenten infracciones voluntarias; la causa general de sus accidentes es la pérdida de capacidades psicofísicas y psicomotoras Luis Montoro — Presidente de Fesvial y catedrático de Seguridad Vial

Además, el motivo de sus accidentes no suelen ser las infracciones. “No corren, no conducen sin carnet, no beben, no comenten infracciones voluntarias, etc. La causa general de sus accidentes es la pérdida de capacidades psicofísicas y psicomotoras; aumenta su tiempo reacción; por ello tienen más accidentes en las intersecciones, las salidas y en las incorporaciones; se fatigan más; tienen más enfermedades y toman mucha medicación”.

La difícil decisión

Montoro no es partidario de ‘retirar de la circulación’ a los séniors salvo que sea “objetivo y científicamente necesario”, por sus condiciones mermadas, y recuerda que la retirada del permiso es un momento “traumático” para muchas personas, porque les hace sentir más aislados, más dependientes o más depresivas.

De hecho, un estudio que la Fundación Mapfre presentado recientemente indica que casi la mitad de los exautomovilistas (el 45%) reconoce haber dejado de conducir de manera involuntaria, principalmente por las condiciones médicas (41%), problemas de memoria (36%), dificultades para conducir el vehículo (32%) y un diagnóstico de demencia (23%). Pero las respuestas difieren cuando los familiares responden: asciende a un 74% los que aseguran que su pariente ha dejado la conducción de forma forzada.

El 41% de los exconductores vive el proceso de forma negativa: ‘ya no soy el mismo; ya no sirvo para nada’, son los pensamientos que a muchos se le pasan por la cabeza

Y el 41% de los exconductores vive el proceso de forma negativa: ‘ya no soy el mismo; mi familia no confía en mí, ya no sirvo para nada’, son los pensamientos que a muchos se le pasan por la cabeza.

Teniendo en cuenta las variables socioemocionales y la menor siniestralidad de los séniors, que muchas veces viene motivada por su experiencia y porque van dejando paulatinamente los tramos más complicados, conducen fundamentalmente de día, por trayectos que conocen, etc., los expertos no son partidarios de que se les retire de las carreteras a partir de cierta edad, pero sí de que se hagan algunos cambios.

Pedimos a la DGT que las pruebas que se realizan sean más serias porque todos conocemos sitios donde pagas y te renuevan el carnet Fernando Muñoz — Miembro de Stop Accidentes

Las mejoras

Por ejemplo, Montoro propone impulsar una “política global” que incluya más investigación sobre por qué sufren los accidentes – “tenemos infinidad de lagunas”- ; la utilización de vehículos más nuevos y con mayor conocimiento de sus tecnologías; mejorar las infraestructuras, darles más formación e implicar al sistema sanitario “para que aconsejen al mayor de acuerdo a sus problemas”.

A este respecto, la asociación de víctimas Stop Accidentes, considera que los centros de reconocimiento deberían depender de Sanidad para que tengan acceso al historial médico y farmacológico del automovilista y pueda usarse esta información a la hora de renovar o no el carnet. “Pedimos a la DGT que las pruebas que se realizan sean más serias porque todos conocemos sitios donde pagas y te renuevan el carnet porque son más laxos, los controles médicos deberían ser más efectivos”, denuncia Fernando Muñoz, miembro del colectivo.

"España es pionera en reconocimiento de los conductores y los test psicotécnicos. El problema no es general, sino que no se hacen las suficientes inspecciones" Tomás Santa Cecilia — Experto en seguridad vial

No obstante, Tomás Santa Cecilia, experto en seguridad vial, puntualiza que España es “pionera en reconocimiento de los conductores y los test psicotécnicos”. “El problema no es general, sino que no se hacen las suficientes inspecciones. Si todos conocemos el centro donde se regala el carnet, actuemos”, reclama.

Tanto Muñoz como Santa Cecilia son partidarios de que se acorten los tiempos de vigencia del permiso, sobre todo a partir de los 70 u 80 años. “El tema es delicado porque hay cinco millones de conductores mayores y no se puede restringir la movilidad sin campañas de concienciación y controles efectivos”, concluye el experto en seguridad vial.

Suscríbete para seguir leyendo