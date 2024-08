Medio centenar de niños saharauis reciben una revisión ocular gratuita en Vithas Eurocanarias

En temporada estival, la salud ocular tiende a pasar desapercibida. Por ello, la clínica Vithas Eurocanarias, especializada en oftalmología, ha abierto sus puertas a medio centenar de niños saharauis procedentes de campamentos de refugiados en la región de Tinduf, Argelia, para llevar a cabo unas revisiones oculares completamente gratuitas. Los niños, adoptados temporalmente por familias españolas durante los meses de verano gracias a la iniciativa solidaria y de sensibilización política y social Vacaciones en Paz, llenaron la clínica del Grupo Vithas con ilusión y risas.

Una jornada organizada por la Coordinadora Estatal Asociaciones Solidarias con el Sahara y otras asociaciones de amistad y oenegés concienciadas por la solidaridad merecedora de los pueblos saharauis, Vacaciones en Paz posibilita que los niños puedan distanciarse de las duras condiciones climatológicas presentes en los campamentos, como el polvo o la arena, y las deficiencias alimenticias y sanitarias que padecen.

«Estos trabajos llevan haciéndose desde hace muchos años. Empezamos alrededor del año 1995, aproximadamente, en el Hospital Insular. Después desplazamos la actividad a la Clínica de Oftalmología de Gran Canaria y continuó hasta donde estamos, en Vithas Eurocanarias», comentó el doctor Pablo Correas Suárez, especialista en oftalmología. «Lo que hacemos es una revisión ocular anual a estos niños que vienen a quedarse con familias canarias en verano. Hay un colectivo que se encarga de atender a estos niños si tienen algún otro problema». Al ser preguntado por qué otros problemas padecen, Correas expresó las diferencias encontradas entre los pacientes que atendían en el primer año de revisiones —1995— y los de 2024: «Nosotros recordamos a niños que venían con ceguera porque padecían muchas enfermedades en la superficie del ojo y muchas enfermedades infecciosas que requerían bastantes tratamientos y algunos, incluso cirugía. La llegada y la puesta en marcha de todas las oenegés que viajan al norte de África para marcar determinadas condiciones de higiene han mejorado la salud visual de estos niños en gran medida. De hecho, hacemos un informe para que puedan regresar el año que viene».

Solidaridad gratuita

Mohammed y Aisha, dos de los niños adoptados por las distintas familias que forman parte del programa humanitario Vacaciones en Paz expresaron con cierta timidez, pero haciendo gala de un español semifluido, que adoran las islas y, sobre todo, sus playas. Por otro lado, Dunia Santana González, afiliada al programa en calidad de familia de acogida, se siente orgullosa y satisfecha de la labor que hace desde hace más de dos años: «Me enteré de la iniciativa gracias a una amiga de la infancia. A mí siempre me han gustado los niños, ayudarlos. Llamé a Vacaciones en Paz, me informé de cómo podía adoptar a uno de estos niños saharauis y aquí estoy». Con lágrimas en los ojos y una enorme sonrisa, continuó: «Los sacamos de su ámbito. Ellos lo pasan mal, hace mucho calor, pasan por muchas necesidades. El niño que adopto se quedó aquí durante cuatro meses el pasado año porque tuvo que operarse de las vegetaciones. Podría haberse quedado sordo si no se operaba. Vivió las navidades aquí, en Canarias, una festividad cuya religión no se lo permite. Pero él quería disfrutar y lo disfrutó. Es un niño maravilloso. Estoy contenta y emocionada porque nos queda algo de tiempo juntos.».