¿Por qué mueren los conejos de compañía en edades tan tempranas?

El conejo se ha convertido en una mascota que ha crecido mucho en popularidad en los últimos años, considerándose hoy en día la tercera en importancia después de perros y gatos. Sin embargo, existen pocos estudios sobre las causas de su mortalidad -la mayoría en edades tempranas-, y las principales patologías que les afectan. En este contexto, investigadores del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han llevado a cabo un estudio pionero sobre los trastornos de salud, los hallazgos patológicos y las causas más probables de muerte en 100 conejos de compañía remitidos al Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, desde 2011 hasta 2022. La investigación, que forma parte de la tesis doctoral del profesor Jaime Espinosa García-San Román, arroja luz sobre los cuidados y las medidas de prevención necesarias para que estos animales domésticos eleven su esperanza de vida.

«El conejo doméstico es una mascota que cada vez se ve más en los hogares de Canarias y de España en general, y que requiere de un cuidado y atención especiales para mantener su salud y bienestar. Sin embargo, hay dueños que no están familiarizados con las enfermedades que pueden afectar a estos animales. Son insuficientes los estudios que se han hecho a nivel mundial sobre las causas de mortalidad de esta especie, cuando es mantenida como mascota, no como animal silvestre, de producción o de laboratorio», indicó Jaime Espinosa, autor, junto con los investigadores del IUSA Óscar Quesada, Rubén S. Rosales, Soraya Déniz y Manuel Arbelo, del artículo publicado en la revista Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, titulado Hallazgos clinicopatológicos y causas de mortalidad en 100 conejos de compañía de las Islas Canarias, España, 2011-2022.

Infecciosas

Las enfermedades infecciosas son las más comunes en los animales estudiados, y entre ellas, la encefalitozoonosis, una patología infecciosa provocada por el hongo Encephalitozoon cuniculi; y la enfermedad hemorrágica del conejo. Cada una es responsable de la muerte de un 14% de los casos. «Estas patologías, aunque graves, pueden prevenirse mediante una adecuada vacunación y control sanitario (diagnóstico precoz)», indicó el profesor Espinosa.

Síndrome gastrointestinal

En cuanto a las patologías no infecciosas, la muerte durante operaciones y problemas gastrointestinales ocasionaron el 7% de los decesos en cada caso; y a ello se le suman como causas significativas de mortalidad los traumatismos y problemas dentales. «Hemos visto que un 7% de patologías se deben a lo que llamamos el síndrome gastrointestinal del conejo, y acaban muriendo. Es muy importante una buena alimentación y el aporte de fibra de calidad para evitar estos problemas intestinales, y también para desgastar los dientes, porque a los conejos les crecen de manera continua y necesitan desgastarlos para evitar problemas como infecciones dentales que pueden provocar la muerte. De hecho, una de las causas de eutanasia en estos animales fue los problemas dentales y la otra los traumatismos por caída».

Alimentación

Para prevenir estos problemas, el investigador aconseja una buena alimentación, fundamentalmente a base de heno (70%), vegetales (20%) y un pienso de calidad (10%) que aporten fibra en cantidad y calidad. «Esto es básico, tanto para prevenir el síndrome gastrointestinal del conejo (parada digestiva), como favorecer el desgaste de los dientes y también para mantenerlos activos».

Precisamente, uno de los hallazgos más significativos del estudio es que en un 27% de los casos estudiados, los conejos no mostraron ningún síntoma antes de su muerte, y casi la mitad se moría a las 24 horas de detectarse el primer síntoma, lo que subraya la importancia de la medicina preventiva y el diagnóstico precoz. «La educación de los propietarios es clave para detectar a tiempo cualquier signo de enfermedad y así poder intervenir de manera oportuna. Hay que llevar estas mascotas regularmente al veterinario y deben ser vacunados frente a las principales patologías víricas cuando son gazapos (crías) y revacunar anualmente», apuntó el doctorando del IUSA, que prevé leer la tesis antes de final de año.