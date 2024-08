'Guanchito', el fósil de lagarto gigante de Tenerife que ayudará a proteger el porvenir de la biodiversidad canaria

El asombroso hallazgo de ‘Guanchito’, uno de los fósiles de lagarto gigante de Tenerife que se han hallado hasta el momento, resulta ser una pieza clave para entender mejor cómo vivía este animal y en qué condiciones, así como los motivos de su desaparición. A raíz del descubrimiento, los paleontólogos de la ULL abogan por establecer mejores figuras de conservación de sitios paleontológicos en Canarias.

Los cuerpos abrazados en la muerte de dos lagartos gigantes de Tenerife se han convertido en uno de los hallazgos más importantes de la historia natural de Canarias. Los reptiles, del tamaño de un gato pequeño, murieron de manera inminente en el interior de un tubo volcánico y han sido rescatados 650.000 años después por un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Laguna (ULL). Este asombroso fósil no solo ha respondido a algunas incógnitas sobre los habitantes históricos de las Islas, también sienta las bases para establecer fórmulas más adecuadas de conservación de la flora y la fauna actual en un contexto en el que la presión humana, las especies invasoras y el cambio climático están haciendo estragos en la rica biodiversidad del Archipiélago. Un descubrimiento que pone de manifiesto, a ojos de los expertos, la necesidad de conservar más y mejor el patrimonio paleontológico de las Islas.

Los huesos de Guanchito y su acompañante sin nombre reposan ahora en una mesa del departamento de Paleontología de la Facultad de Biología de la ULL. En concreto, en el abarrotado despacho de la paleontóloga de la universidad lagunera, Carolina Castillo. La sala, que no es pequeña, es digna del museo de los sueños de la propia paleontóloga. Rocas pequeños moluscos incrustadas que cuentan la historia de un tiempo pasado donde el nivel del mar hacía de menos a los grandes acantilados de las Islas, tubos que guardan conchas acaracoladas de colores diversos, libros científicos únicos que reconstruyen una fotografía nítida de la fauna y la flora de antaño y distintos cachivaches con los que, cuando sale al campo, se sumerge de lleno en el pasado natural de las Islas.

Sin embargo, los restos que ahora centran las miradas de cada visita al despacho de Castillo son los de Guanchito. Los dos cuerpos, uno completo y otro sin cabeza, fueron hallados en la lúgubre estancia de uno de los cientos de tubos volcánicos que hay en la isla de Tenerife. Hundidos bajo capas y capas de arena. «Los hemos encontrado en un sistema dunar», relata Castillo, que aprovecha la ocasión para concienciar sobre los usos indiscriminados de estos trozos de tierra. «Muchas veces este tipo de ecosistemas se utilizan para la elaboración de áridos de construcción sin ni siquiera pararse a pensar en que en su interior podría encontrar algo como esto», insiste.

El fósil de Guanchito y su acompañante sin nombre, el cuerpo de dos lagartos gigantes de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Un paseo fructífero

Las primeras pistas de este hallazgo no fueron encontradas por paleontólogos. «Solemos necesitar siempre la colaboración ciudadana o de otros colegas», asegura Castillo, que incide en que es así como han encontrado otros muchos ejemplares. En esta ocasión fue el botánico Arnoldo Santos quien dio la voz de alarma. El investigador de la ULL había salido a uno de sus trabajos de campo por la geografía isleña en busca conchas fósiles de gasterópodos terrestres. En una roca encontró unos cuantos de ellos, pero también lo que parecía diminuta mandíbula.

«Me envió una foto y, de inmediato, nos pusimos manos a la obra», explica Castillo. En pocos días ya tenía sobre su laboratorio un bloque de tierra mezclada de unos 20 kilogramos sin saber exactamente lo que habría en su interior. «Lo mandamos a una clínica veterinaria para que hicieran un TAC en sus instalaciones, y con eso ya pudimos saber que había varios huesos dentro», indica. La excavación del bloque de arena comenzó poco después. «Nos sorprendió mucho», asegura Castillo, que lleva poco más de un mes estudiando al individuo.

Guanchito es –a falta de un estudio más pormenorizado– un espécimen de Galiota goliath, el lagarto más grande que pobló las Islas, de unos 120 centímetros y extinto hace miles de años por razones aún desconocidas. Se sabe que vivió principalmente en Tenerife, aunque también que tuvo una pequeña aventura en El Hierro.

«Encontramos un individuo en la Isla del Meridiano en un estado perfecto, tenía aún incluso algo de piel seca», recuerda la científica. Se desconoce cómo llegaron a atravesar 122 kilómetros de océano, aunque Castillo se ha aventurado a lanzar algunas hipótesis. «La distribución de las especies en Tenerife está supeditada tres componentes: las condiciones climáticas, el nivel del mar y los volcanes», revela Castillo, que cree que en uno de los grandes deslizamientos de tierra que sufrió Tenerife, los lagartos pudieron no solo dividirse en distintas zonas de la isla, sino ser arrastrados hasta llegar a otra.

Pero más allá de estas especulaciones y de los pocos registros fósiles disponibles, «apenas se sabe nada de ellos, ni donde vivieron ni cómo era su vida», recuerda la paleontóloga de la ULL. «En un tubo volcánico normalmente encontramos restos aislados de esos animales, lo que no nos da respuesta a porque han llegado allí. No sabemos si vivían ahí o si cayeron ahí y no pudieron salir», relata.

Un antes y un después

Guanchito podría cambiarlo todo. «Al tratarse de un resto articulado (que cuenta con todo o casi todo el cuerpo del lagarto) sabemos que el animal estaba allí cuando murió, no ha sido arrastrado por el viento o movilizado con algún otro ser vivo», indica Castillo, que en estos momentos se encuentra estudiando junto a su equipo la causa de la muerte de Guanchito y su acompañante. También podrá arrojar luz sobre si estos lagartos vivían en la arena. Y si es así, podrá ayudar a saber si los lagartos en la actualidad también en estos ecosistemas. Además, gracias a la tecnología de tomografía computerizada los investigadores pueden reconstruir los huesos que conforman el animal para entender mejor cómo era su aspecto.

Guanchito se ha convertido así en la pieza clave del rompecabezas que el grupo de investigación en el que participa Castillo lleva décadas trabajando. Desde que esta investigadora andaluza llegó a Canarias, a finales de los años 90, los lagartos gigantes y su historia se han convertido en su verdadera obsesión. «Son animales fascinantes, siempre consiguen sorprenderme», resalta.

El cariño que profesa hacia estos reptiles también queda patente con el gran póster científico que expone al lado de su mesa. En él se pueden ver todas las especies de lagartos que existen en Canarias, tanto gigantes, como grandes y pequeños. Una frase destacada en lo alto del documento impreso resume el leit motiv de las investigaciones paleontológicas de la ULL: «Canarias, además de ser de las regiones con mayor biodiversidad de Europa, alberga numerosos tesoros naturales que debemos conocer y proteger».

Distintos registros fósiles de varios gasterópodos de las Islas. / Andrés Gutiérrez

En las Islas se han identificado nueve especies de lagartos, seis de ellos grandes o gigantes (de más de 40 centímetros), de los que además, dos ya están extintos: el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia goliath) –misma familia de Guanchito– y el lagarto gigante de La Palma (Gallotia auaritae). Las joyas de la corona son las grandes especies que aún permanecen vivas: el lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), el lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) y el lagarto gigante de La Gomera (Gallotia bravoana). Sin embargo, pese a los esfuerzos depositados para conservar y recuperar el lagarto gigante de El Hierro – que se ha convertido en un emblema para las Islas–, los esfuerzos no han tenido tanto éxito con sus primos hermanos.

El lagarto gigante de La Gomera lleva tiempo en peligro crítico de extinción por su pobre distribución. De hecho, hasta 1999 se pensaba que estaba extinguido, dado que solo se habían encontrado algunos fósiles que constataban su presencia. Pero ese año un equipo de zoólogos de la Universidad de La Laguna redescubrieron el «gigante colombino» en junio de 1999 en el Risco de la Merica en Valle Gran Rey. Desde entonces se ha intentado recuperar la especie mediante la cría en cautividad siguiendo el modelo que se utilizó en la isla de El Hierro para recuperar el Lagarto gigante de El Hierro.

Peor es la situación del lagarto gigante de Gran Canaria, que ha pasado a estar considerado en peligro crítico de extinción en apenas unos años, coincidiendo con la introducción desde de la culebra real de California, ha entrado en peligro crítico de extinción.

Ante estos desafíos, así como los que tienen que ver con la llegada del cambio climático, para los investigadores se hace cada vez más importante tener información que les permita predecir el futuro. Al menos para saber qué no hacer para impedir que el futuro de estos animales acabe como los ya extintos. «Si eliminas el patrimonio paleontológico estás eliminando la identidad de Canarias que configura su flora y su fauna», indica.

Y es que la información que transmiten los fósiles permiten acotar las medidas de conservación, ya que ayuda a saber cómo vivían las especies en el pasado, cuáles son las condiciones más adecuadas para que se reproduzcan y vivan en paz y qué transformaciones se han dado para que desaparezcan o disminuyan sus poblaciones. La investigadora recuerda que en Canarias «no hay una figura de protección adecuada para los yacimientos paleontológicos», que se protegen mediante el establecimiento de Bien de Interés Cultural (BIC). «Deberíamos optar por establecer la figura de los paleoparques, tal y como se ha hecho en Santa Ana, en Azores», indica.

Suscríbete para seguir leyendo