La cirugía vNotes revoluciona las intervenciones ginecológicas

La técnica vNotes es un procedimiento de vanguardia que permite practicar histerectomías y otras cirugías ginecológicas a través de la combinación de la vía vaginal y la laparoscópica, lo que lo convierte en un proceso mínimamente invasivo. «Hasta ahora, estas intervenciones se hacían por medio de la laparotomía –abriendo el abdomen– o de la laparoscopia –realizando pequeñas incisiones en el abdomen–. El nuevo dispositivo representa el último avance en el campo de estas cirugías al no tener que hacer ningún corte», explica el doctor Miguel Ángel Barber, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Vithas Las Palmas.

El procedimiento quirúrgico evita, por tanto, las cicatrices. Además, favorece la recuperación temprana de las pacientes y disminuye el dolor. De hecho, las mujeres pueden recibir el alta entre las 12 y las 24 horas posteriores. «Su aplicación es apta para, prácticamente, cualquier cirugía del útero, los ovarios y las trompas», indica el facultativo.

Precisamente, la principal característica que lo diferencia de la laparoscopia –otra técnica poco invasiva– radica en que no necesita atravesar el abdomen, de tal forma que todos los cuadros ginecológicos que antes se resolvían a través de este último proceso, ahora, según Barber, se podrán abordar por medio del nuevo recurso. «El futuro es vNotes. Es cierto que la laparoscopia seguirá vigente para tratar endometriosis severas, por ejemplo, pero su uso quedará reducido a casos determinados», asevera el experto. Algo similar ocurrirá con la laparotomía, pues los profesionales de Vithas ya barajan manejar los miomas uterinos y otros tumores del útero que hasta el momento se trataban por medio de esta vía con la nueva alternativa.

Proceso quirúrgico

La cirugía requiere anestesia general. Pero, ¿cuáles son los pasos del proceso quirúrgico? Tal y como describe el experto, en primer lugar es necesario que las pacientes se coloquen en posición supina. Después, los médicos introducen un dispositivo especial en la vagina que permite realizar una laparoscopia por esta vía sin necesidad de suturas. «Esto nos ofrece la posibilidad de realizar una cirugía rápida, limpia y libre de cicatrices», anota. De momento, este centro de la capital grancanaria ha abordado una treintena de casos con vNotes y el balance de los resultados es muy positivo.

Hay que señalar que la técnica también ha aterrizado en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, donde según la doctora Alicia Martín, responsable del servicio de Obstetricia y Ginecología, se emplea para tratar casos muy seleccionados como pueden ser los cuadros oncológicos. A estos se suman los que corresponden a pacientes que presentan un alto grado de morbilidad, y que no pueden ser abordados por otro medio.

Como cualquier técnica quirúrgica, el proceso no está exento de riesgos. No obstante, los principales peligros son el sangrado y la posibilidad de sufrir una infección, algo que no difiere de los que contemplan otras operaciones. «No podemos afirmar que la cirugía esté libre de riesgos. Lo que sí podemos asegurar es que no existe ningún riesgo incrementado», dice el doctor Barber.

Los cuidados posoperatorios que deben seguir las pacientes para favorecer la recuperación se centran en no realizar ejercicio físico de alta intensidad durante unos días y evitar cargar peso. «La recuperación suele ser muy buena. Además, no hay que hacer curas y prácticamente no es necesario guardar reposo», apunta el especialista, que además informa de que los principales cuadros que no pueden beneficiarse de esta técnica son las endometriosis de grado IV y los síndromes infecciosos.

