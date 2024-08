"Folclore canario para Karol G": así es la versión canaria de uno de los temas más famosos de la artista

Un usuario de la red social Tiktok (@franbaraja) ha adaptado Si antes te hubiera conocido, uno de los temas más famosos de la cantante Karol G, a la costumbre canaria. Y es que el influencer le ha dedicado un folclore canario a la artista, ajustando el ritmo y la melodía de la que para muchos es la canción del verano al de esta tradición musical.

"Folclore canario para Karol G". Esta era la frase que acompañaba el vídeo de Tiktok que en poco más de un minuto logró cautivar a la audiencia de la red social.

Reacciones al vídeo

Las reacciones al vídeo son múltiples. La pieza audiovisual acumula cerca de 140 mil visitas y ocho mil me gustas. "Mira si Canarias te quiere que hasta en el folclore canario te hicieron tu canción", "guapísima", "me encanta" o "bravo, bravo, me encanta. Viva tú y viva Canarias". Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

De hecho, fue tal la popularidad del vídeo que los usuarios dejan claro que "si Karol G viene al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sustituimos la banda por la rondalla cuando cante esta". Aquí puedes leer más información sobre este tema.

La cantante Karol G durante una actuación, en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Karol G y la Rama de Agaete

No es la primera vez que Karol G y el Archipiélago canario se unen a través de la canción. La artista se hizo eco, en la red social Instagram, de la Rama de Agaete, una de las fiestas más populares de la isla de Gran Canaria que se celebra, de manera anual, en el municipio norteño de Agaete.

Con más de 70 millones de seguidores en Instagram, la cantante compartió un vídeo del evento en esta red social. Canarias, una vez más, vuelve a estar en el foco a nivel internacional. Aquí puedes leer más información sobre este tema.