Las Palmas de Gran Canaria destina casi 300.000 euros para proyectos sociales con Cruz Roja

La inserción social de personas sin hogar y la atención alimentaria para mayores de 65 años vulnerables son los ejes prioritarios del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cruz Roja. Para fortalecer la red pública de ayuda a quienes casi viven sin nada, el Consistorio ha destinado 290.754,84 euros, lo que supone un aumento de 50.000 euros respecto al año anterior.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se reunió este martes con la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello, para abordar las iniciativas con las que atienden a más de 300 personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. En el encuentro también estuvieron presentes la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y la vicepresidenta de Cruz Roja en Las Palmas, Ana Pérez, además de otras técnicas de la entidad.

Darias explicó que en la actualidad, hay alrededor de un centenar de personas en la ciudad que duermen diariamente en la calle. "Es un fenómeno complejo", expuso la alcaldesa, quien recordó que se trata de una realidad que comparten numerosas ciudades de todo el mundo que requiere ahondar en las "múltiples causas" que la generan con la intención de responder a una pregunta: "¿Cuántas personas somos capaces de volver a introducir en el circuito de la ayuda social?".

En 2023, en el marco del proyecto denominado Mediación social con el colectivo sin techo con el que se pretende mejorar sus condiciones de vida, Cruz Roja atendió a 232 personas, si bien el Consistorio aclara en un comunicado que "no todas" se encontraban en situación de sinhogarismo, ya que también ayudan a personas o familias con problemas económicos. Además, la cifra no retrata con exactitud el número total de quienes viven sin un techo porque existen dificultades para recabar los datos durante la noche debido a problemas para reconocer el plus de nocturnidad a los que se encargan de realizar ese servicio.

"Es un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos, se ha complicado un poco más, hay mucha gente vulnerable que está en la calle", explicó Pociello, quien agregó que durante la época estival "se agudiza un poco más". Los perfiles con los que se encuentra la entidad se mantienen a lo largo de los años: personas con adicciones; con situaciones económicas inestables, depresiones, con problemas o trastornos mentales y, también migrantes. A ello se añade una dificultad extra, y es que hay personas en situación de sin hogar que no aceptan los recursos que se les ofrecen.

Reunión entre la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Mayte Pociello. / EFE/Ángel Medina G.

Por ello, Pociello reivindica la evaluación y el análisis de cada caso individual. "Lo importante no es solo esa persona vulnerable que viene a Cruz Roja buscar comida o apoyo en un momento determinado, sino comprobar cuál es su situación familiar, ver en qué entorno está, cuál es el medio en el que se mueve o qué es lo que necesita el entorno para mejorar la calidad de vida de esa persona", especifica.

Sobre las infraestructuras anunciadas por el Ayuntamiento para las personas sin hogar, Darias ha asegurado que se sigue trabajando en el impulso a la segunda fase de la Fábrica de hielo (uno de los recursos municipales de alimentación para personas vulnerables) "para ponerla en marcha" con 50 plazas para personas sin hogar.

Por otro lado, la estrategia Housing First -una iniciativa que ofrece alojamiento a personas sin hogar- aún se encuentra en fase de elaboración. En la actualidad, el Consistorio dispone de más de 130 plazas para personas sin techo en tres centros. Darias ha defendido la colaboración entre administraciones para dar una respuesta a esta realidad social, tanto desde el Gobierno regional, como el Cabildo y otros municipios o mancomunidades.

Alimento y compañía

Comida sobre ruedas es el nombre de otro de los proyectos de Cruz Roja que financia el Ayuntamiento y que atiende diariamente la alimentación de personas mayores de 65 años. A través de 20 voluntarios, Cruz Roja acude a las casas de quienes necesitan este servicio con un menú adaptado y, también, les ofrecen apoyo y compañía, pues en ocasiones son su única posibilidad de tener contacto social.

"El año pasado, Cruz Roja atendió a 77 personas, 17 más de las previstas, que eran 60, porque vimos que la necesidad era mayor e incrementamos la aportación", recordó Darias. Se trata de una iniciativa que lleva más de 43 años en la ciudad y el reparto se realiza de lunes a sábado, este día doble ración para paliar la ausencia del domingo.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la presidenta autonómica de Cruz Roja, Mayte Pociello. / EFE/Ángel Medina G.

La alcaldesa, que acudió a la sede de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, rememoró la estrecha relación que ha mantenido con Cruz Roja desde diferentes cargos institucionales. "Hemos venido a constatar esa excelente relación que viene desde hace ya mucho tiempo y seguir implementando esas sinergias", agregó. Además, en el marco de los 150 años que cumple la entidad no gubernamental, Darias destacó que la alianza es “fundamental” para avanzar hacia el bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Por su parte, Pociello ha agradecido la buena sintonía que mantiene con el Ayuntamiento. “Trabajamos muchas cosas de igual manera y debemos cruzarlas y ver cómo podemos favorecer a la población, que es de lo que se trata”, ha apuntado. Respecto al caso de las personas que viven en la calle ha mencionado que, en los últimos tiempos, se ha agudizado más y que entidades como la que dirige abordan de lleno esta situación.

Más de 3,5 millones a entidades del tercer sector

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina este año más de 3,5 millones de euros para proyectos sociales, de los cuales, 2,2 millones financian convenios directos con 10 entidades sociales que permiten atender a más de 21.000 personas en la capital.

A estos hay que añadir 1,25 millones de euros que permiten financiar 60 proyectos a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, aparte de diversas actuaciones con recursos propios de distintas áreas de gobierno.

Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó el mes pasado el plan Las Palmas de Gran Canaria Más Que Bien, una estrategia con la que el actual grupo de gobierno aborda un nuevo modelo de ciudad en la que se pone en el centro de esta el cuidado de las personas residentes, que a su vez consta de cuatro planes: LPGC Más Saludable, LPGC Más Inclusiva, LPGC Más Activa y Educadora y LPGC Más Creadora.