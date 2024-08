Bruno Díaz, del BDRI: "La caza del atún rojo explica el comportamiento de las orcas"

Bruno Díaz López, doctor en Ecología por la Universidad de Burdeos y director del Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI), es concluyente: “La caza del atún rojo explica el comportamiento de las orcas cuando juegan con veleros”.

Cuando se cumple un año de un hecho tan insólito como la entrada de las orcas en la ría de Arousa, esta será una de las reflexiones que el investigador exponga el viernes en un acto social a desplegar en el Club Náutico de San Vicente do Mar, sito en Pedras Negras (O Grove).

Será allí donde este investigador y director de infinidad de estudios y proyectos elaborados por alumnos de todo el mundo se refiera con todo lujo de detalles al “apasionante mundo de la investigación de los cetáceos”.

Y lo hará poniendo especial énfasis en el comportamiento de las orcas cuando juegan con veleros en la costa gallega.

Orcas fotografiadas desde un barco pesquero en aguas de la ría de Arousa. / FDV

La gran ballena

Sin olvidarse de explicar que esta época del año también suele marcar la aproximación de la ballena azul al litoral de Galicia, además de hablar largo y tendido sobre los hábitos sociales de especies de delfines como los comunes y los mulares (arroaces).

En relación con las orcas hay que destacar que el BDRI elaboró recientemente un estudio centrado en las que se dejan ver por la costa atlántica y el Golfo de Vizcaya, “explicando por primera vez los movimientos de esta especie desde el norte de África hasta el Cantábrico”.

Titulado “Killer whales habitat suitability in the Iberian Peninsula and the Gulf of Biscay: Implications for conservation”, este estudio emplea datos aportados por navegantes y los conjuga con datos obtenidos de los satélites, a través de “Programa de Observación de la Tierra” de la Unión Europea llamado “Copernicus”, y del “Giovanni”, desarrollado por la NASA.

Inteligencia Artificial

Y por si no fuera suficiente, todo ello se adereza con la disciplina del campo de la Inteligencia Artificial (IA) conocida como “Machine Learning”, que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones, lo cual permite realizar tareas específicas de forma autónoma.

Con todos estos ingredientes cocinó el BDRI su proyecto de investigación, del que se obtiene valiosa información sobre la ecología y el comportamiento de las orcas en el Atlántico Nororiental.

Los principales resultados de este estudio serán expuestos el viernes en la conferencia de Bruno Díaz en San Vicente do Mar, donde expondrán la influencia de los cambios estacionales en la distribución de las orcas.

Aclarará así que “las aguas costeras cercanas al Estrecho de Gibraltar” son sus preferidas en invierno y primavera, desplazándose hacia el Norte a lo largo de la Península Ibérica y el Golfo de Vizcaya, cuando avanza el verano y a medida que llega el otoño.

De las conclusiones del estudio del BDRI también puede destacarse, como se indicaba al principio, que estos desplazamiento coinciden con “las migraciones estacionales de su presa principal, el atún rojo del Atlántico”, a su vez condicionadas por “factores ambientales como la batimetría y la temperatura del agua”.

Una cosa lleva a la otra

Lo cual es tanto como decir que la modificación de la temperatura del agua como consecuencia del cambio climático no solo condiciona los movimientos del atún rojo, sino que, por esa misma razón, provoca cambios en las rutas y movimientos de las orcas.

Las mismas que, como se ha repetido tantas veces en los últimos años, suelen interactuar con los veleros en la costa.

Unas interacciones “que se producen desde el año 2020 y están asociadas con claros comportamientos de juego que simulan las técnicas empleadas en la caza del atún rojo”, reseña Bruno Díaz, tal y como hará el viernes en el Club Náutico.

Depredadores superiores

De este modo, el investigador ferrolano asentado en O Grove, donde tiene su sede el BDRI desde hace más de una década, hará hincapié en que “comprender las preferencias de hábitat de depredadores superiores como las orcas es fundamental para su conservación, especialmente en entornos marinos donde las especies emprenden extensas migraciones”.

De ahí que considere que los “hallazgos” del BDRI “aportan información valiosa para las autoridades encargadas de gestionar las áreas marinas protegidas y las interacciones entre orcas y embarcaciones de recreo en zonas de tanta presencia y actividad humana como la costa gallega”.

