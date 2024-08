Canarias desplegará cables submarinos de fibra óptica entre las islas verdes

Canarias, a través de la empresa pública Canalink, vinculada al Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), desplegará nuevos cables submarinos para conectar las islas verdes a su red de fibra óptica. Esta acción no solo permitirá a El Hierro, La Gomera y La Palma contar con una conexión a internet más robusta, sino que también romperá el monopolio existente y permitirá que más hogares tengan internet de alta velocidad.

Esta es una de las acciones pendientes de Canalink, que ya tiene preconcedidos 13 millones de euros para llevarlo a cabo. «Esperamos el apoyo del Gobierno de Canarias, que está buscando formas de financiarlo para llevarlo a cabo», indica Juan José Martínez, consejero Investigación, desarrollo e innovación del Cabildo de Tenerife. Esta nueva iniciativa se suma al proyecto ya contemplado por la empresa insular para establecer una red de fibra óptica más moderna entre las islas orientales, que cuenta con una financiación de 34 millones de euros.

El nuevo sistema de cables submarinos previsto en el proyecto estará compuesto por dos cables submarinos ramificados, que conectarán las Islas desde distintos puntos. El primero de los cables, que sigue la ruta septentrional, unirá la costa norte de Gran Canaria con la localidad de Corralejo, al norte de Fuerteventura, así como con la localidad de Playa Blanca, al sur de Lanzarote. Por su parte, el segundo de los cables discurrirá por la ruta meridional, uniendo las dos capitales, Puerto del Rosario y Arrecife. Ambas instalaciones contarán con unidades de bifurcación que permitirán dotar al sistema de robustez ante posibles cortes.

Los esfuerzos de Canarias para mejorar el ancho de banda con este tipo de iniciativas durante la última década han dado sus frutos. Según el último informe, publicado en el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Octsi), la penetración de la banda ancha en Canarias alcanza ya las 37,8 líneas en servicio por cada cien habitantes, manteniéndose por encima de la media nacional que se sitúa en 36,1%.

Según el consejero delegado de Canalink, Carlos Suárez, «el despliegue de la red de Canalink ha permitido la entrada de otros operadores que han invertido en mejoras sustanciales de sus infraestructuras, llegando así a más hogares canarios». Además, esta instalación ha favorecido el abaratamiento de los costes finales para el consumidor.

Liderazgo en Europa

Con estos proyectos y los que ha llevado a cabo en el extranjero, Canalink quiere seguir posicionándo a Canarias como un polo de conexión entre Europa y África. Más aún después de que la Unión Europea haya puesto sobre la mesa la necesidad de liderar la conectividad en la región. En este sentido, la empresa pública se considera un actor clave en la puesta en marcha de una red de conectividad robusta tanto en Europa como a nivel global.

«Canarias, como región ultraperiférica tiene una posición de liderazgo en la conectividad con África» insiste Martínez, que considera que el Archipiélago cuenta con la capacidad suficiente para «captar tráfico e inversiones en África». Y es que, para Canalink, Europa cuenta con algunos déficits estructurales que hacen más frágil a la red de telecomunicaciones del continente.

«Ahora mismo tenemos un cuello de botella en el despliegue de fibra óptica y cables submarinos», indica Martínez. En concreto, y tal como señala la empresa en una revisión del documento How to master Europe’s digital infrastructure needs de la Comisión Europea, las debilidades se centran en la instalación y el mantenimiento de cableado, así como en la propia fabricación de cable de fibra óptica. «Hoy solo existen dos armadores en Europa con capacidad suficiente para tender estos cables», insiste Canalink.

Por otra parte, tan solo existe un suministrador en Europa de este tipo de cable para el entorno submarino. «No es solo una cuestión de competencia sino también de soberanía estratégica de la UE».

Más allá de la fibra

Aunque el despliegue de fibra óptica es una de las apuestas de conectividad más importante de Canarias, el Archipiélago no deja de trabajar en otros métodos que faciliten el acceso a internet. «Nuestra intención es poner a funcionar una red de satélites que compita con la fibra óptica», recalca Martínez. El Cabildo de Tenerife y el centro de investigación privado Arquimea están en proceso de creación del centro de control de satélites en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y un gateway o telepuerto, que conectará con Canalink, el operador neutro de comunicaciones.

En la segunda fase, se llevará a cabo la construcción, puesta en órbita y comercialización de la capacidad de una red propia de 66 satélites de comunicaciones en 5G. De esta forma, CanarySat podrá ofrecer servicios globales, seguros y de calidad al contar en las islas con la infraestructura y capacidad necesarias del segmento terreno y del segmento espacial.