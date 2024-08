Un dispositivo ideado en la ULPGC innova la edificación de invernaderos

Dos investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han ideado un dispositivo de sujeción que innova la edificación de invernaderos en la agricultura, dado que permiten aumentar la seguridad de los trabajadores, disminuir el tiempo de construcción de estas infraestructuras y ahorrar en costes. El proyecto, patentado como modelo de utilidad, fue uno de los tres premiados en la última edición del programa SpinOn by ULPGC que impulsa las empresas basadas en el conocimiento.

Pedro Jesús Lozano Valido, agricultor, graduado en Ingeniería Mecánica por la ULPGC y propietario y gestor de una explotación agraria con invernaderos, es el autor principal de esta iniciativa denominada Fast Clamping Tensioner, que ha llevado a cabo con la colaboración del profesor Oscar Martel Fuentes, doctor en Ingeniero Industrial de la ULPGC. Se trata de una solución que permite la sujeción de alambre trenzados en invernaderos de raspa amagado, de una manera más rápida, cómoda y sencilla.

Origen

«El proyecto surge a raíz de un problema que tuve en mi invernadero, que es del tipo raspa amagado, uno de los más comunes en Canarias, sobre todo en plataneras e invernaderos de más de cuatro metros. Necesitaba hacer una modificación en la construcción y cuando fuimos a hacer los amarres de esa estructura surgieron muchas dificultades, nos cortábamos y tuvimos que desmontar la mitad del invernadero. A consecuencia de eso me puse a pensar como podía solucionar ese problema y al final nació esta idea, que la presenté como proyecto de final de carrera (TFG)», indicó Lozano.

Se trata de un prototipo muy simple, similar a los tornillos, que aporta toda una serie de ventajas a un problema importante en la construcción de invernaderos. «Haciendo las pruebas, vimos que con estos dispositivos se ahorra mucho tiempo, no requiere de tanta fuerza por parte del operario y prácticamente elimina el riesgo de corte, porque ya no trabaja de forma lateral al tensor, sino en el lado opuesto al tensor, por lo que si éste se escapa no está dentro del rango de acción del tensor».

Seguridad

A este respecto, el investigador afirma que este invento reduce en un 90% el riesgo de laceraciones, cortes y caídas, al variar la posición y la postura del trabajador durante la construcción de la estructura agrícola. Además de la seguridad, está la ventaja de reducir en más de un 30% el tiempo de construcción de los invernaderos; y el propio coste de la edificación, ya que estos dispositivos tendrían un coste aproximado de dos euros. «Viene a solucionar un problema muy común, e incluso se puede trasladar a otros tipos de invernadero, porque todos llevan tensores. La idea es que se utilice como tornillos, de ahí su bajo coste».

Respecto a su impacto social, impulsa el desarrollo económico del medio rural, y la utilización de una menor área de cultivo.

Empresa tecnológica

El proyecto se haya en la fase dos, que es la de crear una empresa de desarrollo tecnológico para estructuras de invernaderos agrícolas. Una vez montada, el último paso será el de comercializar éste, y otros productos que ya están en marcha. «Siempre me ha gustado la investigación y el desarrollo. Tengo la fortuna de venir de familia de agricultores y mi objetivo es mejorar las cosas, para hacer estructuras cada vez mejores, más duradera, seguras y sostenibles desde el punto de vista medioambiental», concluyó Pedro Jesús Lozano.