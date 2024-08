La ULPGC participa en el estudio sobre la activación del deseo de hacer ejercicio

Hace una semana se dio a conocer los resultados del estudio liderado por la investigadora Guadalupe Sabio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), sobre el mecanismo que estimula en el cerebro el deseo de hacer actividad física, ya que demuestra que durante el ejercicio el músculo activa proteínas que incitan a seguir ejercitándote. La investigación, publicada en la revista Science Advances, lleva también la firma del catedrático José Antonio López Calbet, director del Grupo de Investigación en Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que ha contribuido al hallazgo midiendo en el músculo humano la proteína que se produce en respuesta al ejercicio, denominada interleuquina 15 (IL-15), que tiene un efecto directo sobre la parte de la corteza cerebral que controla el movimiento (córtex motor).

Así, el grupo del catedrático López Calbet en la ULPGC -uno de los pocos que realiza en España biopsias musculares en los ensayos con personas-, ha contribuido a la citada investigación, confirmando en humanos los resultados obtenidos en el CNIO en roedores, y que apuntan a que un aumento en sangre de la IL-15 funciona como una señal al cerebro para potenciar la actividad motora, lo que se traduce en una especie de «interruptor» que enciende las ganas de hacer actividad física.

Modelos de ensayo

«Nosotros hemos ayudado a demostrar que en el ser humano se produce esta proteína que se denomina interleuquina 15, y que la vía de activación de la producción de la misma coincide con lo que el grupo de Guadalupe Sabio en el CNIO ha visto en roedores. En investigación, es necesario confirmar que lo que uno ve en modelos celulares o en modelos animales, ocurre realmente en el ser humano, porque a veces hay diferencias, especialmente en aspectos que tienen que ver con el metabolismo, entre los distintos modelo», apuntó el investigador de la Universidad de Las Palmas.

El siguiente paso será investigar cómo aumentar la interleuquina 15 sin que haya un exceso de respuesta inmune

A través de la investigación que lidera Guadalupe Sabio, responsable del Grupo de Interacción entre Órganos en Enfermedades Metabólicas del CNIO, se ha descubierto cómo el propio músculo regula el interés por el ejercicio a través de una vía de señalización entre músculo y cerebro desconocida hasta el momento, y que es una de las responsables de que, al hacer ejercicio, se experimente aún más el impulso de entrenar.

Técnicas

Según explica José Antonio López Calbet, se trata de un estudio muy complejo, en el que han hecho experimentos en roedores utilizando técnicas de silenciación de genes y de sobreactivación de la expresión de genes. «Han conseguido demostrar que en el músculo esquelético, en respuesta al ejercicio, se activa una cascada de señalización que implica una proteína que se llama p38, una enzima que, entre otras cosas, favorece que el músculo produzca interleuquina 15, que se libera a la sangre y llega hasta la corteza motora, el área del cerebro que controla el movimiento. Al unirse a estas zonas del cerebro, han podido demostrar que los roedores que tienen exceso de IL-15 tienen una predisposición natural a hacer más ejercicio físico».

La investigación del CNIO, además, aporta datos que indican que los animales que tienen sobre expresión de interleuquina 15 en sangre, tienen menor tendencia a la depresión. Y han medido y facilitado datos de pacientes con obesidad y personas sin obesidad, comprobándose que los niveles de IL-15 en sangre están ligeramente disminuidos en personas con obesidad.

Jóvenes y sanos

«En definitiva, lo que ha demostrado este estudio por primera vez es una vinculación entre una proteína liberada por el músculo, y la predisposición a hacer ejercicio. Y nuestra participación en el estudio ha sido a través de un experimento previo que habíamos hecho en jóvenes voluntarios, personas sanas de las que habíamos obtenido biopsias musculares y muestras de sangre proveniente del músculo», avanzó López Calbet. Con este material científico, desde la ULPGC se ha podido demostrar que, efectivamente, durante el ejercicio físico en seres humanos se produce un aumento de interleuquina 15 en sangre.

«Nuestra participación representa una parte pequeña de todo el estudio, pero una parte que es importante porque ayuda a demostrar que es un mecanismo que está operativo en seres humanos, que no solamente se observa en roedores, porque a veces se encuentran cosas en modelos animales que luego en el ser humano no se dan, no se pueden verificar, y en este caso si. Hemos ayudado a verificar que el modelo descrito en el animal también podría estar operativo en el ser humano».

Para el investigador de la ULPGC, este estudio es «muy interesante» porque abre las puertas a una nueva investigación para ver, no sólo cómo aumentar los niveles de interleuquina 15 en sangre, sino también para comprobar qué tipo de ejercicios podrían ser los más adecuados para elevar los niveles de dicha proteína.

La ULPGC activará nuevos estudios para medir con detalle la IL-15 y la proteína receptora

Reto

El principal reto al que se enfrentan los investigadores a partir de aquí, según apuntó López Calbet, es encontrar un equilibrio para que no existan efectos secundarios por un exceso de respuesta de IL-15. «La interleuquina es una proteína producida por células del sistema de defensa que tiene que ver con la regulación de la inmunidad, de hecho la IL-15 promueve una respuesta inmune más robusta. Si se activa mucho, podría haber problemas de exceso de respuesta inmune -inflamación general en el organismo-, y la inmunidad tiene que estar regulada de una forma equilibrada. La investigación deberá determinar en los próximos años, cómo conseguir aumentar la respuesta interleuquina 15 sin que se produzca un estado de hiperinmunidad», subrayó.

A raíz de este estudio, el Grupo de Investigación en Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud de la ULPGC va a reactivar la línea de investigación sobre la interleuquina 15 iniciada anteriormente, para intentar contribuir a aclarar más el papel de esta proteína en su sistema de señalización como una vía para promover la actividad física y la salud en general. «Nuestra intención es seguir trabajando con esta proteína IL-15. De hecho, la medimos en músculo en sangre, pero también medimos la proteína receptora de la interleuquina 15 en los sistemas de señalización, o sea, que podemos estudiarla con bastante detalle», concluyó José Antonio López Calbet.