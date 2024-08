Canarias volverá a elaborar informes semanales sobre los casos de mpox

Hasta el momento, Canarias solo ha registrado un caso importado del virus del Oropouche en el Archipiélago. No obstante, en los últimos días se han practicado varios análisis de muestras que han dado negativo en los virus del zyka, el dengue y la chikunguña. «Hemos enviado estas muestras de pacientes al Centro Nacional de Microbiología –donde se detecta la presencia del virus del Oropouche– y estamos a la espera de los resultados. No hay que olvidar que este patógeno tiene mucha presencia en países como Brasil, Cuba, Bolivia y Perú, por lo que es probable que muchas de las personas que viajen en estos momentos a estas naciones se contagien», advirtió este jueves el director general de Salud Pública en las Islas, José Díaz-Flores. Cabe recordar que los principales transmisores de la enfermedad son los mosquitos Culicoides paraensis –jejenes– y Culex quinquefasciatus, unos insectos que no están presentes en Europa. | Y. M.