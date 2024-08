Canarias exporta su modelo pionero de atención a los animales en emergencias

Canarias está exportando su modelo pionero de protección animales en emergencias a otras comunidades autónomas. El Archipiélago ha sido la primera comunidad autónoma en crear y poner en marcha una fórmula para ayudar a los animales durante episodios de catástrofes, ya sea un gran incendio o un volcán, y ahora muchas autonomías quieren aprovechar el trabajo realizado para aplicarlo en sus territorios.

El Colegio de Veterinarios de Tenerife es, en este momento, puntero a nivel nacional e internacional en la gestión y atención de animales en emergencias. No en vano, el Archipiélago lleva varios años concatenando una catástrofe tras otra que le ha obligado a aprender a actuar.

La experiencia acumulada en los incendios de 2019 en Gran Canaria y 2021 en La Palma mostraron la importancia de tener un protocolo para mantener y salvaguardar a los animales de compañía y, en especial, los de ganadería cuando se produce una emergencia que obliga a evacuar a población. La erupción de Tajogaite se convirtió en el primer terreno de pruebas y el gran incendio de 2023 en Tenerife consolidó el engranaje.

Sin embargo, Canarias es aún una de las pocas comunidades que cuenta con un plan de actuación tan definido. Como explica la presidenta del Colegio de Tenerife, María Luisa Fernández, en España hay «legislación» sobre cómo hay que afrontar la asistencia veterinaria en una emergencia, pero en la mayoría de casos «está sin desarrollar». Esto provoca que «ante las emergencias se actúe con mucha voluntad cuando lo principal es estar perfectamente organizados para evitar el caos», indica.

Los veterinarios isleños han mostrado su experiencia en una jornada celebrada en la sede nacional del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, a la que han acudido profesionales de todo el país y una treintena de presidentes de colegios de veterinarios.

En el caso de Canarias, hace cuatro años que los Colegios profesionales de Las Palmas y Tenerife empezaron a recibir formación en emergencias, al tiempo que sus profesionales hacían llegar a las administraciones lo que, desde su experiencia profesional, creían necesario para actuar ante esas situaciones.

Los veterinarios del Colegio de Tenerife muestran el protocolo isleño al resto de comunidades autónomas. / El Día

Una nueva app

Durante la jornada en Madrid, la presidenta ha ofrecido a todos los colegios una metodología que ya está probada y en funcionamiento, con el objetivo de que cada uno la adapte a sus necesidades. «Es verdad que seguimos yendo un paso por delante porque, por ejemplo, los colegios canarios ya tenemos en marcha una herramienta informática, Zoocan Emergencias, que nos permite automatizar y digitalizar muchos de los procesos que se han de realizar en una emergencia», indica Fernández.

Este nuevo aplicativo permite localizar a los veterinarios voluntarios organizar su intervención (horarios, lugares), registrar a las mascotas con todos sus datos, asignar las jaulas, establecer horarios y las necesidades de cada animal (alimentación, paseos, medicación, datos del propietario).

Fernández que estuvo en la emergencia volcánica de La Palma desde el minuto cero, recuerda que esa emergencia y su duración en el tiempo (cuatro meses para los veterinarios) supuso una gran prueba de fuego para todos: para los veterinarios, para el Colegio como organizador/gestor y para las administraciones que se dieron cuenta de que cubrir las necesidades de los animales va más allá incluso de contar con un albergue para animales o un hospital de campaña si es necesario.

«Hay que atender también a las necesidades de la ganadería, de la fauna silvestre, de las colonias de gatos o de aquellos que no se dejan coger pero a los que hay que atender con agua y alimentos siempre en coordinación las autoridades de la emergencia. Nadie puede ir por libre», indica Fernández.

Nuevas incorporaciones

El presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Gonzalo Moreno del Val ha agradecido la generosidad del Colegio de Veterinarios de Tenerife por «poner unos protocolos con los que acudir a cada una de sus administraciones públicas. «Estas situaciones se pueden dar en todas las provincias, nadie está libre de tener que hacer frente a una emergencia» indicó. Desde este punto de vista, el presidente de los veterinarios alicantinos recuerda las inundaciones de Orihuela, en las que murieron animales de granja y se produjo contaminación de agua de riego «porque se contó con la presencia de un veterinario en la mesa de emergencias sí, pero de forma improvisada».

«Para mí ha sido una sorpresa conocer de primera mano una realidad cuya complejidad no me había planteado», aseguró Jazmina Domínguez, presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería. La presidenta de los veterinarios almerienses recuerda entre risas que su visión previa era la de un veterinario «con capa y espada y he visto que hay que actuar desde un punto de vista técnico, que nuestra labor no es tanto el rescate sino mantener seguros y cuidados a los animales y estar cerca de sus familias». La visión de Canarias ha tenido tal acogida que los presidentes de Castilla y León han decidido proponerlos a a Junta. «Sabemos lo que es con los incendios que hemos padecido y lo cierto es que ahora tenemos una herramienta con la que responder», sentenció Elena Laguno, presidenta del Colegio de Zamora.

