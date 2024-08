Francisco Rodríguez Lozano: «La mejor estrategia para prevenir el consumo de tabaco es subir el precio»

La OMS le concedió el pasado mayo el premio World No Tobacco Day 2024 por su lucha contra el tabaquismo. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Para mí es todo un orgullo, ya que he sido el primer español que ha recibido este premio y el primer dentista del mundo al que se lo han concedido. Este galardón se entrega todos los años el Día Mundial Sin Tabaco a las personas y organizaciones que lideran la lucha contra el tabaquismo. En nuestro país lo han recibido tres instituciones, pero nunca había sido distinguida una persona hasta el momento.

¿Por qué decidió enfocar su carrera en la lucha contra el tabaquismo?

La historia viene de muy atrás. Tengo que decir que he sido presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Canarias y de Santa Cruz de Tenerife durante muchos años, además de secretario del Consejo General de Dentistas de España. Esto permitió que me encargaran coordinar unas campañas de prevención y de diagnóstico precoz de cáncer oral desde el Ministerio de Sanidad. A partir de ahí, me di cuenta de que uno de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer es el tabaco. En su día, cursé un máster en Tabaquismo por la Universidad de Cantabria y empecé a representar a la profesión dental en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Llegué a presidir este comité durante dos mandatos, que es el tiempo máximo permitido, y después fui elegido presidente de la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo en Bruselas. Todo esto me ha hecho profundizar muchísimo en los problemas de salud que van de la mano de este hábito. Por tanto, el premio que me ha concedido la OMS reconoce la labor que he hecho en España y en Europa para prevenir el tabaquismo.

¿Cómo fue su experiencia en el Comité Nacional y en la Red Europea?

Para mí fue todo un orgullo que me dieran la oportunidad de representar a la profesión, ya que muchas veces los dentistas solo nos centramos en nuestras consultas y no vemos nada más allá. La experiencia fue muy positiva. En España tuve la posibilidad de participar en muchas labores de lobby a favor de las leyes que promocionaban la deshabituación tabáquica. Algo similar sucedió en Europa, donde jugué un papel muy destacado en la comisión europea para luchar contra el tabaco. De hecho, la red tenía una relación muy fluida con el Parlamento Europeo y con los gobiernos. Creo que hicimos una labor muy importante.

Se sabe que el tabaco es el principal producto implicado en el desarrollo del cáncer de pulmón y de otras neoplasias. Pero, ¿cómo afecta a la salud bucodental?

Lo cierto es que puede producir muchos problemas. Desde halitosis y tinciones en los dientes hasta la pérdida del tejido periodontal, fracasos en los implantes y retrasos en la cicatrización de las heridas. Además, puede causar lesiones precancerosas y cánceres de boca. Hay que tener en cuenta que el cáncer de la boca es, fundamentalmente, un cáncer de mucosas, por lo que la combinación del tabaco con el alcohol es terrible, ya que esta última sustancia las irrita y las permeabiliza. Esto hace que estén expuestas al gran daño que ocasiona el tabaco.

¿Estos daños también los producen los nuevos dispositivos de tabaco sin combustión y los sistemas de vapeo?

En realidad, no lo sabemos a ciencia cierta. La industria del tabaco ha querido sacar al mercado productos menos dañinos, pero no hay evidencias de que sean menos peligrosos. Además, a través de ellos se transmite la falsa idea de que no se puede dejar de fumar. No hay que olvidar que muchos de los efectos del tabaco se observan a largo plazo y que no ha pasado el tiempo suficiente para apreciarlos. Lo que está claro es que estas opciones no son inocuas. Hay que respirar aire puro, y no recurrir a productos que se promocionan como menos nocivos. Por desgracia, están consiguiendo enganchar a muchas personas jóvenes. Lo que quieren las tabaqueras es mantener la adicción a la nicotina.

¿Qué sucede con los vapers sin nicotina?

Prácticamente, no hay vapers sin nicotina. Hemos comprobado que muchos de los sistemas de vapeo que se comercializan como libres de esta sustancia en Europa, en realidad sí la contienen. Además, hay una gran variedad de sabores para hacerlos más agradables. Lo peor de todo es que se les ha llegado a regalar a muchos niños en Comuniones. Esto es un disparate y algo muy preocupante, ya que tira por la borda todas las labores de prevención que realizamos.

¿Cómo valora la intención que tiene el Ministerio de Sanidad de prohibir el consumo de tabaco y vapers en las terrazas de los establecimientos?

De forma muy positiva. Al igual que en su día se prohibió fumar en los espacios interiores para luchar contra el tabaquismo, el hecho de eliminar su consumo de las zonas exteriores contribuirá a desnormalizar el hábito tabáquico y a cuidar también la salud de los fumadores pasivos.

¿Cuáles son las estrategias más efectivas para prevenir el consumo de tabaco en Europa y conseguir esa ansiada generación libre de humo?

La mejor estrategia es subir el precio. El coste de las cajetillas de tabaco es muy elevado en muchísimos países, pero en España, y sobre todo en Canarias, el precio es bajísimo. Esto hace que el producto sea asequible para muchos niños. La medida sería muy efectiva porque incide en dos sectores claves: las personas jóvenes, que no manejan demasiado dinero, y la población más desfavorecida, que es la que tiende a fumar más.

¿Qué papel deben jugar los sanitarios, en general, y los dentistas, en particular, en esta lucha?

Todos los sanitarios, y por supuesto los dentistas, tenemos la obligación de transmitir a la sociedad los riesgos que están asociados al tabaco. Esta tarea es complicada porque nos interesa que los mensajes tengan efecto, pero no tenemos los recursos que maneja la industria del tabaco para hacer grandes campañas. Por eso necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. También debemos informar sobre las opciones que existen para dejar de fumar. En Canarias contamos con el programa Pafcan, que es una herramienta muy importante para ayudar a abandonar el hábito. A través de él se financian tratamientos que suelen tener muy buenos resultados.

¿En qué proyectos está trabajando en la actualidad?

Ahora estoy totalmente volcado en ayudar a los pacientes con cáncer de toda Europa. Para mí es una labor apasionante. Sufrí una leucemia hace ya 15 años y, a partir de ese momento, quise dedicarme a la salud pública. En Cancer Patients Europe represento a la fundación Alejandro Da Silva, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y ayuda a los pacientes con cáncer del Archipiélago. Lo cierto es que estamos viendo que el cáncer va a ser el problema del futuro. Tanto es así, que todo el mundo va a tener un pariente cercano que va a desarrollar la enfermedad. Por suerte, en Canarias y en el resto del país contamos con una buena atención médica para estos pacientes, pero hay algunos aspectos que involucran a los familiares que necesitan mejorar. Se han dado algunos pasos importantes, como puede ser la adherencia de España a la lista de países que reconocen el derecho al olvido oncológico, pero necesitamos seguir identificando problemas para apoyar más a los enfermos y a sus familias.

