'Pebbling', cuando el amor está en los pequeños detalles

Los pingüinos macho recolectan pequeñas piedras que entregan a una compañera para atraerla y aparearse con ella posteriormente. Con este simple gesto, este ave marina intenta llamar la atención de la hembra para establecer un vínculo con ella. En muchos casos, el comportamiento de algunos seres humanos es muy similar al de estos animales.

Sin duda, la comunicación no verbal es fundamental no sólo en las parejas, sino en la sociedad en general. Un simple abrazo, una sonrisa o un pequeño gesto pueden cambiar completamente el sentido de las palabras expresadas. Sin embargo, y con el auge de las nuevas tecnologías, este tipo de relación ha evolucionado entre la generación más adolescente. Los jóvenes de entre 14 y 24 años son conocidos como la "Generación Mute", ya que, al haber nacido en un entorno digital, se suelen relacionar a través de Whatsapp o las redes sociales. Según el último estudio "Sociedad digital en España 2023", el 92,5 % de la población valenciana utilizaba Internet para la mensajería instantánea. Además, el 96,8 % de los menores de entre 10 y 15 años son usuarios de esta plataforma.

"Los mensajes y los Whatsapp se han convertido en su nueva forma de comunicación. Incluso abordan temas serios a través de estas plataformas", explica la psicóloga valenciana Begoña Albalat. Ante estas cifras, no es extraño que las nuevas generaciones expresen sus emociones a través de estos canales. Ahora los pequeños detalles no son materiales, sino que son virtuales. Memes, fotografías, vídeos o imágenes son compartidos diariamente a través de Instagram, Facebook, X (antiguo Twitter) o Whatsapp. Todos ellos se han compartido en una especie de comunicación no verbal que intenta reforzar la relación de sus usuarios. En el caso de las parejas, esta comunicación es conocida como 'pebbling', un nuevo lenguaje a través del cual los adolescentes demuestran su amor.

"Ahora ya no es tan común que digan te quiero o te echo de menos, sino que se envían fotografías o mensajes a través de los cuales intentan demostrar que se acuerdan de la otra persona", afirma Albalat, quien reconoce que "es una manera no verbal de decirlo". Para los expertos esta tendencia es positiva, ya que "es el lenguaje a través del cual expresan sus sentimientos". "Comparten algo que les ha hecho reír para que la otra persona también sonría", afirma.

Aunque en la mayoría de ocasiones, se comparten fotografías o vídeos, también es usual enviar emoticonos que refuerzan el contenido del texto. "En una conversación, el tono demuestra qué es lo que queremos expresar, pero en las redes sociales o en Whatsapp no se puede hacer. Por eso, lo hacen a través de stickers o emoticonos, ya que no es lo mismo escribir 'ok' que poner un 'ok' con un emoticono o un sticker sonriendo", indica.

Sin duda, la tecnología ha cambiado el día a día de la sociedad. El amor ahora se demuestra de otra manera. Ya no es necesario entregar un ramo de flores para decir 'te quiero', ahora sólo basta compartir un sticker para expresar estos sentimientos.

