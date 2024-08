Discrepancias entre los opositores a docentes por el procedimiento extraordinario de estabilización

Al concurso-oposición de estabilización del personal docente en Canarias, celebrado durante el pasado mes de junio, se presentaron 12.028 personas de un total de 25.564 aspirantes convocados. Cada una, con su propia historia y circunstancias. Desde quien solo acudía con el fin de entrar en la lista de empleo por primera vez a las que llevaban meses de sacrificada preparación. En juego, 1.145 plazas. Más del 90% recayó en docentes con experiencia previa. Pero finalizado todo el procedimiento, aún continúa generando polémica entre quienes se presentaron. La causa es la reordenación de las listas de empleo, que ha suscitado discrepancias entre los aspirantes.

El 12 de agosto, el Boletín Oficial de Canarias publicó unas modificaciones en los criterios de ordenación y actualización de las listas de empleo de profesorado interino. Los cambios habían sido consensuados entre la Consejería de Educación y los sindicatos previamente, pues estimaron que había que ajustar la bolsa a las especificidades de un proceso extraordinario, llevado a cabo con la finalidad de reducir la alta interinidad en el sector educativo de Canarias, que supera el 40%, por mandato europeo y estatal. Es decir, el objetivo principal era primar a los docentes con experiencia.

Esto ha causado la indignación entre los opositores que aprobaron, pero no obtuvieron plaza y aspiraban a subir de puesto en las listas. Incluso crearon una recogida de firmas en Change.org, que ya supera el millar, porque consideran que a pesar de haberse preparado las pruebas de la primera fase del concurso-oposición y lograr una buena nota, las modificaciones les penalizan frente a quienes tienen experiencia para estar en un mejor lugar en las listas.

A favor de la modificación

Sin embargo, también hay opositores que defienden la modificación de la orden porque consideran que así se prioriza al personal interino que no ha logrado estabilizar su plaza. Agrupados bajo la denominación Proteger el bloque II: interinos docentes de Canarias, estiman injusto que quienes se presenten por primera vez o siquiera pertenezcan a las bolsas canarias se ubiquen en mejores posiciones que quienes llevan años opositando y trabajando en las islas.

La principal justificación que esgrimen en este sentido es que en el procedimiento extraordinario, las pruebas no son eliminatorias. Es decir, independientemente de la nota que se obtuviese en el examen escrito, se podía llevar a cabo la siguiente prueba (defensa de la unidad didáctica, programa de intervención o programa educativo personalizado). En los procedimientos ordinarios, es necesario aprobar la primera para poder hacer la segunda.

"Estamos hablando de una oposición simplificada, no eliminatoria, y mucho más fácil que los procesos ordinarios, a la luz de las notas obtenidas", señala Jose (nombre ficticio porque prefiere salvaguardar su identidad). De los 12.028 aspirantes que se presentaron, aprobaron 4.626 personas, de los cuales el 74% contaba con experiencia previa. Y aunque provengan de un procedimiento extraordinario, pasan a incorporarse a las listas de empleo. Para la Consejería de Educación, con la modificación se ha pretendido "evitar un agravio con respecto a quienes han hecho el esfuerzo en otros procesos anteriores".

Además, José critica el argumento esgrimido por quienes están en contra de la reordenación de las listas al afirmar que implica un cambio en las reglas del juego después de haber celebrado las oposiciones. "Es una convocatoria de oposiciones para estabilizar interinos, no para integrar gente en las bolsas. La ordenación de las bolsas se regula por una normativa diferente, son dos procedimientos que nada tienen que ver. Cambiar las reglas del juego sería si hubiesen cambiado las normas de la propia convocatoria", añade.

Experiencia en centros públicos

José entró en la lista de empleo de docentes en 2020 por una oferta extraordinaria. Al año siguiente, se presentó a unas oposiciones ordinarias, que no consiguió aprobar porque no pasó la primera prueba. Aunque estaba en el bloque tres de las listas (integrada por quienes carecen de experiencia y se han presentado a un proceso selectivo), empezó a hacer sustituciones de 15 días entre islas y, a menudo, intercalando una tras otra. Así lleva dos cursos seguidos.

El principal requisito para subir en las listas es la experiencia en centros públicos. El bloque uno, donde están quienes tienen más posibilidades de ser llamados para hacer una sustitución, está integrado por docentes con más de cinco años de experiencia. El profesorado que ha ejercido menos de un lustro, engrosa el bloque dos. La diferencia que aplica la modificación es que ahora, para formar parte del bloque dos es necesario contar con experiencia laboral en centros públicos, mientras que antes de la reordenación también se podía entrar superando la fase de oposición sin obtener plaza.

José dice que no alcanza el año completo en el tiempo que lleva ejerciendo como docente en centros públicos. "Si esta orden no se hubiera modificado, cualquier persona que hubiera sacado un 5 me adelantaría. Porque me presenté a estas oposiciones y me he quedado con un 4,7. Por tres décimas", indica.

Desigualdad de oportunidades

A su juicio, de no haberse reordenado los criterios de la bolsa, se produciría una desigualdad de oportunidades entre quienes han pasado procesos selectivos ordinarios frente a los que han superado un procedimiento extraordinario. "Permite que los interinos que ya han aprobado o se han enfrentado a procesos selectivos mucho más complejos y llevan dando tumbos por las islas no se vean desplazados", agrega.

Marina (nombre ficticio) es otra de las docentes que defienden el criterio adoptado por la Consejería de Educación y los sindicatos, que actualmente está en el bloque dos. En 2007, con 21 años y recién finalizada su carrera universitaria, aprobó unas oposiciones con un 7 de nota, pero no obtuvo plaza. Recuerda que también estaban destinadas a favorecer al personal interino y no obtuvo su primer nombramiento hasta 2019, porque "no se reordenaban las listas" y "solo avanzaba por las jubilaciones".

"Se me hizo interminable y frustrante", recuerda Marina, que ha visto como personas con menos nota que ella le adelantaban en las listas al tener más experiencia. En el último proceso extraordinario celebrado en junio, aprobó con un 6,8 en total. "Lógicamente, entiendo que si el proceso era extraordinario, la manera de reordenar no debería de ser la misma que antes, como a mí me pasó en el año 2007. No entiendo cómo hay personas que pueden pretender lo mismo", añade.

Carrera de fondo

Carmen (nombre ficticio), que ya pertenece al bloque uno, no superó la oposición. Lleva ejerciendo sin ser funcionaria de carrera desde 2016. En este sentido, recuerda que empezó en las listas "con el número 410" y no la llamaban "ni para un nombramiento a jornada parcial". Acabó su carrera universitaria en 2008 y en junio de 2010 se presentó a sus primeras oposiciones para el cuerpo de maestros de secundaria, pero suspendió.

Tuvo que esperar hasta 2016, cuando pudo acceder a "un nombramiento excepcional" para trabajar en Fuerteventura. "Realmente, no me llamaron, sino que yo me presenté voluntaria a un trabajo que nadie quería porque sí había personas en las listas, pero estaban insularizadas". Desde ese momento, comenzó a intercalar sustituciones entre islas: ocho meses en Tenerife y casi un año en La Gomera, hasta que en 2019 fue nombrada para una vacante por adjudicación en Fuerteventura, lugar en el que sigue trabajando y reside.

Carmen matiza que no pretende denostar a los nuevos aspirantes que quieren subir en las listas, pero sí considera que se debe tener paciencia porque se trata de una carrera de fondo y no hay que perjudicar al que va delante.

Crispación

Estar a favor o en contra de la reordenación de las listas ha generado una enconada disputa en redes sociales entre los docentes. Quienes se sienten agraviados por no poder avanzar a pesar de haber aprobado la primera fase de la oposición por carecer de la experiencia necesaria explican que solo quieren "un proceso justo" para tener "una oportunidad de ejercer la enseñanza pública".

Roberto (nombre ficticio porque también prefiere preservar su identidad) es uno de sus más firmes defensores. Aunque también pertenece al Bloque dos, aspiraba a subir puestos en la lista para tener más posibilidades de ejercer en un centro más próximo a su lugar de residencia. Si bien aprobó, no obtuvo plaza y tampoco pudo acercarse a su deseo por la baremación de méritos, ya que a pesar de haber ejercido durante años como docente, apenas contaba con experiencia en centros públicos (se otorgaba hasta siete puntos por ello).

Indefensión

Su crítica va más allá de la reordenación de las listas, puesto que considera que el propio procedimiento ha podido causar indefensión a los aspirantes. Roberto recuerda que antes de la celebración de las pruebas, en abril, saltó la polémica en el otro proceso extraordinario para estabilización de docentes, por el mecanismo de la presentación de méritos, porque más de la mitad de las 3.945 plazas se otorgaron provisionalmente a docentes de fuera de las islas.

Y ello, agrega Roberto, ha podido influir en la modulación de las notas en la oposición celebrada en junio, "a modo que se asignase una plaza en beneficio de algún aspirante", por lo que lamenta que los méritos no se hubiesen hecho públicos después de la oposición. Además, justifica la indefensión de los aspirantes ante la posibilidad de que "los tribunales hayan tenido más influencia de la debida". El concurso-oposición llevó a la constitución de 318 tribunales en más de 50 sedes en las cinco islas que acogieron las pruebas.

Vía judicial

Por ello, los aprobados sin plaza no descartan acudir a la vía judicial. "Cada persona está en su derecho de hacerlo. Hay casos en los que la diferencia es mínima, no ha habido garantías y no se puede dejar tanto nivel de influencia a tribunales que han podido optar a información, que con una simple hoja de Excel, les indique qué notas otorgar a unos u otros para que consigan plaza", manifiesta Roberto.

Sobre el argumento de que se trata de un procedimiento simplificado que permite que haya más aprobados, este docente descarta cualquier tipo de fundamento porque se trataba de un proceso "a la carta para los interinos" y casi la mitad de las personas convocadas no se presentaron. "Consideramos que los sindicatos y la Consejería han castigado a los aprobados sin plaza. Han dado la espalda a la Constitución y los Decretos para acceso a la Función pública. Han premiado más a alguien que ya esté en el sistema, aunque haya trabajado un día, que un aspirante que se ha esforzado por aprobar", critica Roberto.

"Hay mucho esfuerzo y muchas historias de personas que han superado muchos obstáculos y han tomado decisiones en base a unas condiciones iniciales y ahora han cambiado. Mi apoyo es total y lo será siempre para aquellos que busquen la excelencia en la educación y muestren esfuerzo. Y en este caso son los que han luchado por una plaza y se han quedado fuera. Son los que además responden a los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito que deben dar acceso a la función pública", concluye.

Más de 100 recursos

Hasta la fecha, fuentes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, indican que han recibido 141 recursos al concurso-oposición; en concreto, 52 en el Cuero de Maestros y 89 en Secundaria y otros cuerpos. Además, informan que el cálculo de la experiencia docente en la reordenación de listas tras la oposición se producirá el 31 de marzo, y la nueva bolsa se publicará "unos meses después".

Una vez se haya publicado esa reordenación de las listas conforme a los nuevos criterios establecidos para los procedimientos selectivos extraordinarios, cabe la presentación de recursos de reposición y el consiguiente curso administrativo antes de elevarse al contencioso- administrativo.