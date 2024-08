Leonor ya es tendencia en Marín.

La presencia de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín se cuela en todas las conversaciones de la villa e incluso atrae a turistas. Es el caso de Loli Esteban, Silvia Dasca y Paco Pamiés, procedentes de Barcelona, que ayer se encontraban de veraneo en Sanxenxo y que al enterarse de que la heredera de la Corona está en el centro militar de la otra orilla de la ría, decidieron acercarse a verla (la escuela, no confiaban en ver a la princesa) y al menos se fueron con una fotografía ante la puerta Carlos I.

“No creas que soy muy monárquica, pero creo que Felipe VI sí ha modernizado mucho la casa real”, dice Loli Esteban, que desde hace 25 años veranea en las Rías Baixas, principalmente en A Lanzada, y que en esta jornada decidió acercarse a Marín acompañada por sus amigos para ver la Escuela Naval Militar, y la villa.

“¿Que si la princesa va a traer gente? Pues a nosotros mismos, que no íbamos a venir hasta aquí, estábamos en Sanxenxo y nos hemos acercado a Marín a ver la Escuela Naval y a ver si de paso veíamos a Leonor, aunque eso ya iba a ser mucha casualidad”, bromea Paco Pamiés. “A la gente todo lo que sea movimiento, famoseo y espectáculo le gusta, y vendrá gente a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros: a hacerse la foto aquí, o a ver si por una casualidad sale ella”, apunta este profesional del mundo del espectáculo, representante y productor de artistas, todo un referente en el Paralelo barcelonés. “Y además es que esta princesa da buena imagen, cae bien, es educada...; yo creo que va a ser positivo para la zona que ella esté aquí”, añade Pamiés.

Al margen de los visitantes ocasionales, la llegada de la Princesa de Asturias a Marín es ya un asunto central de las conversaciones de los vecinos. En todo caso, “esto levanta expectación el primer día, como pasó ayer, que había mucha gente por aquí para intentar verla pasar, pero yo creo que luego el tema ya se irá olvidando y ya no va a ser nada especial”, dice Loli Álvarez en la terraza de la cafetería La Farola, un local que, al igual que todos los que le rodean, en la tarde del pasado jueves tenía sus veladores abarrotados de nuevos alumnos de la Escuela Naval. “De todos modos, que esté la princesa aquí no creo que aporte nada al turismo, más allá de que salga el nombre de Marín en todos los informativos, pero no va a venir gente porque esté Leonor en la Escuela”, añade esta vecina.

A su lado, Antonia Garrido apunta que la princesa Leonor representa ya la tercera generación de miembros de la familia real que pasa por la Escuela Naval, por lo que “ya está muy visto el tema; con su abuelo y su padre era más llamativo, ahora ya es como algo normal, como que tiene que pasar”, opina.

Por otra parte, muchos residentes de la capital de O Morrazo, como Antonia o Loli, no confían en que Leonor se vaya a dejar ver mucho por el pueblo. “Si saliese y hablase con la gente sí que sería más vistoso, llamaría más la atención, pero si no se le ve nunca por aquí no va a cambiar la vida de Marín, ni para bien ni para mal”, dice Loli.

Dentro de la Escuela

“La verdad es que todo lo que pasa dentro de la Escuela es bastante ajeno al pueblo, pero bueno, ojalá la estancia de Leonor atraiga a gente y que sea bueno para todos, y sobre todo para ella que es la que tiene que estar ahí”, apunta Luisa Cabaleiro, desde el mostrador de una tienda de confección de las inmediaciones del centro castrense. Para esta vendedora es muy improbable que la llegada de Leonor a Marín repercuta en el comercio local, “a no ser que un día ella salga a comprar algo”, bromea. Por lo demás, esta marinense, como muchos otros vecinos, considera que la estancia de la heredera de la Corona en Marín pocas consecuencias tendrá para la villa, más allá de la repercusión mediática de los días centrales de su vista, como fue la jornada de su ingreso, o el 16 de julio del próximo año, cuando obtenga el despacho de oficial de la Armada.

Aunque no llegó a coincidir con el actual jefe del Estado o con su padre, Luisa Cabaleiro recuerda que su abuelo le contaba historias de cuando el rey emérito estuvo en Marín, “que al parecer se dejaba ver algo más que su hijo, que por Marín no se movía nada. No sabemos qué hará Leonor, o qué le dejarán hacer”, añade.

“Un señor jubilado me contó que aquí había un heladero y un día que salió el rey emérito de la Escuela le apeteció un cucurucho y se acercó al vendedor; estuvo charlando con el heladero, que después no le quiso cobrar, así que el señor que me lo contaba también pidió un helado gratis para él, pero no tuvo tanta suerte, relata Raquel Pesqueira, que trabaja en Viajes Deza, una agencia turística situada muy cerca de la entrada de la Escuela Naval. “Aquí vendemos sobre todo excursiones para el verano, a ver si un día la princesa Leonor se anima a contratar alguna excursión con nosotros, sería una publicidad estupenda, aunque no creo que lo haga”, bromea esta profesional del turismo.

Pesqueira es pesimista respecto al poder de atracción turística que pueda tener la Princesa de Asturias en la villa. “Su abuelo el rey Juan Carlos I fue todo un bum para el pueblo, pero su hijo el rey Felipe ya era más discreto, no se le vio nada por aquí y me imagino que Leonor mantendrá el perfil discreto de su padre. Sería genial que saliese por aquí a tomase unas tapas y hacerse unas fotos con la gente, pero dudo mucho que lo haga”, opina Raquel. “Si viene a la agencia le buscaremos la mejor excursión que ella pueda hacer con sus compañeros, pero eso sí, se la cobraremos como a todo el mundo”, bromea la agente de turismo.

Suscríbete para seguir leyendo