Cuando la vida va sobre ruedas

Cambiar una casa convencional por un hogar sobre ruedas para recorrer el continente americano. Este es el sueño que han logrado conquistar Jeanette Lorenzo y José Carlos Álvarez, una pareja de Tenerife de 46 y 52 años, respectivamente, después de adquirir un microbus en El Hierro y ponerse manos a la obra para camperizarlo en su lugar de residencia. El viaje comenzó el 9 de mayo de 2023, cuando el vehículo embarcó hacia Huelva. Desde la región andaluza, se trasladaron a Alemania y lo transportaron en otro barco hasta Halifax, Canadá. Allí lo recibieron el 15 de mayo y, desde entonces, han recorrido 40.000 kilómetros.

«El objetivo es hacer la ruta Panamericana, pero siguiendo nuestro propio itinerario. Desde Canadá pusimos rumbo a Alaska y recorrimos todo el estado. Después nos dirigimos a México y ya llevamos allí ocho meses», cuenta Jeanette desde Tenerife, donde el matrimonio ha hecho un alto en el camino para visitar a la familia en verano.

Según explica la mujer, la idea de iniciar esta aventura surgió a raíz de la patología que padece. Y es que Jeanette fue diagnosticada de una enfermedad rara cuando tenía 25 años, lo que la ha obligado a aparcar su profesión de enfermera. «Se trata de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth –CMT–, una patología hereditaria y degenerativa. Afecta a los nervios que controlan los movimientos musculares y a los que transmiten la información sensorial al cerebro, lo que implica una pérdida de fuerza, de masa muscular y equilibrio», detalla.

Cambios

Al no poder ejercer su vocación, decidió dedicarse a la docencia en el ámbito sanitario. Sin embargo, llegó un momento en el que tuvo que parar y determinó que había llegado la hora de arrendar su casa y de emprender una nueva vida junto con José Carlos y su perro Kike, un yorkshire de 15 años. «Por el camino hemos conocido a gente maravillosa y, de alguna manera, queremos devolverle al mundo la ayuda que hemos recibido. Con el paso del tiempo, abrimos un canal de Youtube para contar nuestras vivencias –Doscanariosdeviaje– y se nos ocurrió darle un giro solidario», señala Jeanette.

Así nació la iniciativa de donar el 30% de los ingresos que perciben a través de este espacio a tres asociaciones que ayudan a las personas con problemas neurológicos y con enfermedades raras. Las entidades beneficiarias responden a los nombres de Muévete por los que no pueden, El motor de tus pasos y Stop-FA. «Como enfermera, me preocupo mucho por el cuidado de las personas y, por supuesto, empatizo con los pacientes que sufren alguna enfermedad poco común porque me siento identificada. Por eso, decidimos ayudar a estas organizaciones, pero es probable que en el futuro apoyemos a otras que se dediquen a preservar la naturaleza o a alguna actividad diferente» aclara.

La idea de iniciar la aventura surgió a raíz de la enfermedad rara que padece la mujer

A bordo de La Bimba, como han bautizado al minibus en honor a los bimbaches, los primeros aborígenes que habitaban en la isla de El Hierro, la pareja ha tenido que hacer frente a algunas dificultades. Una de ellas tuvo lugar en el Ártico Canadiense, donde el vehículo se salió de una carretera de tierra y estuvo a punto de volcar. «Gracias a la ayuda desinteresada de un grupo de personas, pudimos salir adelante. Por suerte, hemos coincidido con gente fantástica que nos ha comprado objetos cuando se nos han roto, nos ha ofrecido dinero, e incluso, sus propios hogares», recuerda Jeanette con emoción.

Más allá de esto, el matrimonio ha vivido experiencias muy gratas. De hecho, nunca imaginó conocer a tantas personas por el camino y, mucho menos, perderse por lugares que no se encontraban en su hoja de ruta. En el día a día, ambos mantienen una comunicación fluida con sus familiares por medio de videollamadas y mensajes de WhatsApp. «Tengo un hijo de 28 años que trabaja en Mallorca. Suelo contarle lo que estamos haciendo, cómo nos va y cuáles son nuestros próximos planes», dice la mujer.

Tal y como indica, la noticia del cambio de vida que quería hacer la pareja fue recibida con asombro por parte de la familia. «Creo que todos se imaginaron que íbamos a regresar antes. Mucha gente piensa que estamos viviendo unas vacaciones, pero no es así, es una forma de vida que es tan válida como cualquier otra».

El matrimonio subsiste gracias al dinero que recibe por la renta de su casa, la pensión de incapacidad que percibe Jeanette y los ingresos que genera a través del canal de Youtube. Además, José Carlos, que dejó su trabajo como técnico de mantenimiento en hoteles, ejerce de figurante en algunas producciones audiovisuales. «Si no fuera por el alquiler de nuestra casa, esto no sería posible. Hay que invertir muchísimo dinero y, de hecho, no sabemos si podremos llegar a completar la ruta», lamenta Jeanette.

El objetivo de ambos es llegar el próximo año a Argentina, pero para eso deben pasar primero por Panamá y cruzar la región de Darién, donde no hay carreteras, por lo que deben recurrir al transporte marítimo. «Solo el traslado del vehículo contempla un coste de 4.000 euros. Si a esto le sumamos todos los gastos extras, la cuantía puede llegar a alcanzar los 7.000 euros», relata con asombro.

Será el próximo 18 de octubre cuando Jeanette y José Carlos retomen la ruta para dirigirse hasta el estado mexicano de Oaxaca y vivir allí la tradicional celebración del Día de Muertos. «Nuestra principal meta es disfrutar del viaje. Eso es lo que nos da vida», asevera la mujer, que espera seguir conociendo a personas que contribuyan a enriquecer aún más esta experiencia.

Un proceso complejo Jeanette Lorenzo y José Carlos Álvarez compraron el microbus en 2022, cuando aún se encontraba vigente la emergencia sanitaria por coronavirus. «En ese momento se dispararon los precios, por lo que pasamos varios meses buscando un vehículo que estuviera a nuestro alcance», cuenta la mujer. Cuando la pareja logró su objetivo, entró en juego el proceso de adaptación. «Lo cierto es que fue una fase complicada. Por suerte, contábamos con el espacio para poder camperizarlo adecuadamente, nos prestaron las herramientas y nos ayudaron personas que tenían conocimientos», detalla. Para la pareja, La Bimba, como llaman al vehículo, se ha convertido en su verdadero hogar, un espacio que pueden trasladar a cualquier parte del mundo. | Y. M.

