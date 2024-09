La integración de Las Palmas de Gran Canaria en VioGén sigue enquistada

La integración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio de Interior continúa enquistada. Las diferentes reuniones que han mantenido ambas administraciones desde hace años para este fin no han llegado a cristalizar en la firma de un convenio que permitiría mejorar la coordinación y la colaboración entre agentes locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar una atención y protección más garantista de las mujeres y menores víctimas de violencia machista en la ciudad más poblada del Archipiélago (378.797 habitantes).

VioGén es una herramienta implantada desde 2007 por el Estado para permitir el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas. Del total de 81 municipios de Canarias, 46 ya se han incorporado a VioGén (27 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 19 en Las Palmas), según los últimos datos de la Delegación del Gobierno en Canarias correspondientes al mes de junio, cuando anunció en un comunicado que Arico (Tenerife) también se sumaba.

Valverde (El Hierro) y Las Palmas de Gran Canaria son las únicas capitales isleñas que aún no se ha integrado en el Sistema. Si bien, esto no implica que el Ayuntamiento carezca de efectivos o instalaciones para la atención de las víctimas de violencia machista. Desde 2017 cuenta con la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local, con unas dependencias ubicadas en Tamaraceite desde donde ofrecen acompañamiento y apoyo, como el traslado a un centro médico, la ayuda a formular denuncias o el seguimiento hasta el juzgado para la celebración del juicio correspondiente.

Nula coordinación

Pero fuentes de la Policía Nacional aseguran que la coordinación es nula, puesto que los agentes locales trabajan de forma independiente y sin acceso a la información histórica o actual que ofrece VioGén tanto de las víctimas como de los agresores de la víctima y el agresor. Ello provoca una sobrecarga en la labor que desempeñan en la ciudad una decena de agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para mantener una vigilancia eficaz de las víctimas, tanto en nivel de riesgo bajo (a través de llamadas) como en el nivel alto (con escolta presencial las 24 horas).

Además, las mismas fuentes policiales consideran que podrían reubicarse los recursos de la UPAL en VioGén y la formación necesaria de los agentes locales para integrarse en el Sistema "no llevaría más de una semana". Sin embargo, el motivo de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no firme el convenio se debe a la falta de agentes locales para poder desempeñar esa coordinación, según sostiene la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) en Las Palmas de Gran Canaria. "Si no ingresa más personal y se cubren las vacantes no podemos estar asumiendo cuestiones que son principalmente de competencia estatal", explica su portavoz Víctor García.

Ofertas de empleo

En concreto, asegura que ya hay más de un centenar de vacantes entre agentes y manos de la Policía Local debido a los problemas con las convocatorias de nuevas plazas. La última vez que se reforzó la plantilla fue en 2021, con 68 nuevos agentes, y la oferta de empleo de ese mismo año, con 45 nuevas plazas, continúa sin finalizar debido a problemas burocráticos surgidos tras las numerosas reclamaciones por las pruebas físicas que tuvieron lugar en 2022.

"Pero parece que ya están finalizando para poder ser nombrados para inicio 2025 si todo va bien", augura González. Si bien, con ello tampoco se paliarán las vacantes que siguen generándose por las jubilaciones, y las nuevas plazas no podrán ser convocadas hasta el próximo año porque "están a la espera de la estabilización de 900 laborales que tienen que sacar antes final de año, con más de 52 convocatorias", agrega.

Con este déficit de personal el sindicato asegura que no solo se dificulta poder prestar una coordinación en materia de violencia machista, sino que se ve perjudicado en el servicio casi en su totalidad para distintas intervenciones.

Más de 6.000 casos activos

Hasta el pasado 31 de julio, el Ministerio del Interior tiene registrados en el Sistema VioGén un total de 6.203 casos activos de violencia de género en Canarias, según el último informe publicado, con 142 casos más respecto al mes anterior. En el archipiélago, el Sistema VioGén tiene registrados 3.183 casos activos de violencia de género con menores a cargo de la víctima. En concreto, 79 están en riesgo alto, 1.033 en riesgo medio, 2.935 en riesgo bajo y en 2.156 no se aprecia.

Los datos de Interior también reflejan que hay 91 casos en el Sistema VioGén con menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre (nueve más que los registrados hasta el 30 de junio). De estos, nueve se encuentran en riesgo alto y 82 en riesgo medio. También muestran que hay ocho casos con menores en situación de vulnerabilidad alta.

En el ámbito nacional, el Sistema VioGén cuenta con 95.203 casos activos de violencia de género, 3.069 más que hace un mes (92.134), de los que 49.594 son con menores a cargo de la víctima. De todos ellos, 26 están en riesgo extremo, 1.562 en alto, 14.363 en medio, 41.972 en bajo y en 37.280 no se aprecia.

El número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 31 en 2024 y a 1.275 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.