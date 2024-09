Tazarte: «Me escriben papás diciéndome que sus hijos ven mis vídeos con ellos»

¿Cuándo y por qué desembarca en las redes sociales?

Nunca fue mi intención, de hecho y aunque suene pick me, yo no usaba redes sociales. Tenía cuatro fotos mal subidas y no sabía quién era nadie de ese mundillo, estaba siempre metido en el estudio, de patas abiertas, dando berridos… De patas abiertas bailando y dando berridos cantando, no vaya a entenderse otra cosa… O sí. Durante la pandemia se acabaron las aulas de ensayo y los escenarios. Y yo estaba que me subía por las paredes y lo que era peor, no sabía si la vida que conocía como artista iba a volver a la normalidad alguna vez.

Así que empecé a descargar mi creatividad de forma digital, en formato vídeo. En cierto sentido se parecía, a partir de una idea planteaba la mejor manera de contarla y luego buscaba la técnica necesaria para hacerlo. El problema es que ya no solo era intérprete, ahora también guionizaba yo, dirigía yo, editaba yo, y hasta producía yo... Y eso me mantuvo creativo y activo en un momento donde estábamos todos encerrados en casa.

Al principio hacía comedia principalmente porque, aparte de que soy un payaso natural, era lo que nos pedía el cuerpo en aquel tiempo tan incierto, y además yo hacía los videos para mi familia para así poder vernos, aunque fuese a través de la pantalla. Jamás me imaginé que acabarían viéndome en tantos lugares.

Acumula más de dos millones de seguidores entre los 1,4 followers de TikTok y los 700.000 y 316.000 que tiene, respectivamente, en Facebook e Instagram. ¿Cómo definiría el estilo y el tipo de mensajes que caracterizan sus contenidos?

Soy espontáneo, loco, y tremendamente sexy. Una enérgica fiera desbocada pero que la libera con sutileza y control a no ser que el momento lo requiera.

¿Se puede ser sensible y delicado y tener garra y carácter?

Totalmente. Una de las cosas que más me costó en redes fue aceptar que soy enormemente contradictorio. Cuando tu ‘ser’ se convierte en contenido muchas veces la industria te pregunta cuál es tu nicho o en qué se basa tu contenido, y te planteas centrar todo lo que haces en una sola faceta pero yo soy dramático, y espiritual, soy sensual y elegante, soy caótico y tremendamente perfeccionista y trabajador, simplemente humano, como todos, todos somos mil cosas en una, y aunque las redes te presionan a decidir un camino para marketizarte mejor, yo decidí agarrarme a la gente que me seguía y que cada vez tenían un dibujo más completo de todo esto que soy.

Una apuesta arriesgada en lo comercial, pero satisfactoria en lo personal, y a día de hoy no puedo estar más orgulloso de apostar por ello porque siento que mis churris, mi comunidad, me conocen de verdad; realmente hasta las bromas que me hacen, que son súper confianzudas, las siento como si fueran familia y eso me permite seguir evolucionando como artista y persona, que para mí es indispensable.

Usted es cantante, bailarín y actor profesional, formado en Artes Escénicas en Madrid y Londres, por lo tanto entiendo que cuando se inicia en este sector poco o nada sabría de él. ¿Cómo se fue poniendo al día? ¿Le costó habituarse al manejo y el lenguaje de las RR SS?

Creo que fue todo lo contrario, que uno de los secretos de mi éxito en redes sociales fue la autenticidad y originalidad que tenían mis contenidos. Esto pasaba porque yo apenas consumía a otros creadores entonces al crear mi formato, nació totalmente de mí. Y era mi sensibilidad, mi estupidez y mis preocupaciones; mis bromas y mi estilo.

Fue un shock. De repente veía desde creadores pequeños a creadores con millones de seguidores imitando y hasta tratando de copiar mi contenido, mis frases, mis ideas... ¡Hasta mi forma de narrar! La gente me etiquetaba en sus videos para que ellos me dieran crédito por robar mis ideas.

"Jamás me imaginé que acabarían viéndome en tantos lugares a través de las redes sociales"

Con el tiempo aprendes que en las redes esto es así y hay muy poquitos creadores con una ética de trabajo admirable pero, si te copian, es que marcas tendencia, y eso solo lo hace el original. Luego cuando la cosa comenzó a profesionalizarse sí que tuve que hacer un trabajo consciente por aprender un poco sobre el panorama y las dinámicas del mundo de las redes sociales, para no ser la más desubicada del campo.

Aunque no te creas que por ello me guste estar en todos los saraos: soy tímido, aunque no lo parezca y el mundo de los eventos, alfombras rojas, photocall... me gusta, pero me da bastante ansiedad aún a día de hoy, así que, aunque me invitan a muchas cosas, yo soy de los que prefiere que se note tu ausencia que tu presencia, eso sí, cuando voy a algún lugar lo doy todo. Hay que ser agradecido cuando eres el invitado en algún lugar ¿no?

¿Cuál es el perfil de sus seguidores y, mayoritariamente, de dónde proceden?

Super variado, y eso me encanta. Me ven de todos lados del mundo, obviamente mucho en España y Canarias, pero también me paran mucho en la calle en Londres ¡Y hasta en Nueva York me paraban mucho! Gente de todos lados y por supuesto muchos hermanos Latinos que son los seguidores más cariñosos y vacilones del mundo…

En cuanto a edades van desde lo más joven que te puedes encontrar en redes, de 13 a 18 años o incluso más jóvenes porque me escriben muchos papás diciéndome que sus hijos ven mis vídeos con ellos. Que a veces yo digo «¡uy!… pues hoy solté alguna que otra barbaridad» ¡Pero oye! ¡Los papás son ellos así que ahí no me meto!

Obviamente, me ve mucha gente de mi edad y joven adulta, y luego me escriben muchas personas que ya alcanzaron los 60 encantados con mi contenido que sinceramente, tampoco me es una sorpresa porque yo toda la vida me he llevado bien con las mamás y abuelas de mis amigos, siempre he congeniado con gente más mayor que yo, pero además es un orgullo recibir mensajes de gente de estas edades porque es un alago que con la experiencia de vida que tienen decidan que mi contenido e ideas merecen de su tiempo.

Llama la atención cómo interactúa en sus perfiles de redes sociales con quienes le siguen. ¿Cree que esa sensibilidad y el hecho de escuchar tiene algo que ver con que no dejen de sumarse followers a sus cuentas?

Me voy a sincerar y voy a ser salvaje. Yo no me creo mejor que nadie y no quiero ir de ser el más bueno del mundo pero las cosas como son. Hago un trabajo consciente por ver al humano detrás de cada perfil en redes y realmente valoro el apoyo que tengo de la gente que ve mis proyectos e interactúa conmigo porque en la vida lo he tenido muy jodido.

Me dijeron que no muchas veces, veía como los contactos o el dinero eran más importantes que el talento, la formación y la aptitud y yo tenía mucho de lo segundo, pero nada de lo primero. Me planteé tirar la toalla muchas veces, pero soy cabezón y siempre priorizaba creer en mí, así sacaba motivación para seguír pa’ lante, pero no era fácil, y de repente toda esta gente me encontró. Y me hacen saber cada día que creen en mí, me apoyan con mis locuras e ilusiones y eso es algo que solo habían hecho mis padres, mi hermana y mi pareja.

"Cuando conviertes tu ser en contenido la industria te pregunta cuál es tu nicho o en qué se basa"

Entonces sí, los valoro, leo absolutamente todo lo que me mandan, aunque ellos no lo sepan, intento contestar, mandarles audios, y tener en cuenta sus sugerencias y comentarios. . Valorar y dar amor es el secreto para sentirte afortunado, que es lo único que intento cada día para no perder el norte y a la gente le gusta tener cerca a gente que emana esos valores.

¿Percibe entre los seguidores soledad o necesidad de compartir sus experiencias con alguien que les entienda?

Sí, obviamente no todos, pero definitivamente hay muchas personas que me escriben expresando ese tipo de sentimientos. No creo que sea una peculiaridad de la gente que me sigue específicamente a mí, sino más bien del mundo que hemos creado. Muy poquita educación en inteligencia emocional, valores y amor propio y demasiada energía enfocada en cómo ser un “buen profesional” tanto, que nos está dejando una sociedad llena de grandes profesionales, pero de humanos vacíos, perdidos o confundidos.

Entiendo que por privado le llegan mensajes de personas relatándole situaciones dramáticas. ¿Es así? ¿Hay alguna o algunas que le hayan llamado la atención o, directamente, le preocupasen?

Sí. Es un tema que me toca un poco, pero sí. He recibido mensajes de personas que me confiesan estar al borde del suicidio, o en una depresión profunda sin ganas de seguir viviendo.

Y claro yo quiero servir de apoyo, darles escucha o algún aliento de esperanza, compartir alguna experiencia personal con elles para que no se sientan tan solos, pero al final tengo que pedirles que busquen ayuda cerca y sobre todo un profesional. No hay mucho más que yo pueda hacer, y aunque suelen agradecerte mucho un simple mensaje, a mí estas interacciones me dejan echo polvo y con secuelas porque me quedo pensando tiempo más tarde, si habrán podido encontrar la luz y mejorar su situación. Es perturbador, pero jamás culparía a una persona desesperada pidiendo ayuda por mandarme un mensaje por muy intenso o fuera de lugar que pueda parecer.

"La gente me etiquetaba en sus videos para que ellos me dieran crédito por robar mis ideas"

Ojalá todas las personas que se encuentran en una situación tan delicada puedan encontrar el coraje de pedir ayuda, porque no es fácil, aún se estigmatiza mucho como debilidad cuando resulta que todos estamos simplemente haciéndolo lo mejor que podemos y somos todos un cuadro.

Cuando decidió embarcarse en este mundo de RRSS ¿imaginó el poder que como herramienta de comunicación ofrecen plataformas como Instagram, Facebook, TikTok...?

No voy a hacerme el ingenuo. Yo sabía el poder que tienen las redes sociales y la importancia en el mundo actual. Lo que no sabía es que habría un lugar para mí ahí. Siempre me he sentido un bicho un poco raro, no suelo caer bien de primeras y las redes son todo primeras impresiones, sobre todo a día de hoy donde la retención del espectador es de tres segundos. Yo soy de esos a los que hay que conocer para poder amar, porque de primeras la gente ve semejante leona con cara de zorra y no se acercan. ¡En las discotecas me cuesta muchísimo ligar porque me tienen miedo!

Echa mano de la ironía y un especial sentido del humor para relatar y denunciar situaciones o comentarios homófobos a los cuales sabe darles la vuelta. ¿Piensa que esa actitud sirve de algo o lleva a reflexionar a aquellos que critican?

Siempre tengo amor para mis haters porque tengo clarísimo que la guerra solo genera más guerra. Yo quiero ser un espejo en el que se reflejen las acciones de ellos, y solo devolviendo amor se evidencian los ataques injustificados y tan innecesarios que propician estas personas.

En su gran mayoría no creo que les haga reflexionar porque no hay más ciego que el que no quiere ver, pero ante acciones que denigran a otros yo quiero ser la versión opuesta, que aún maricón y con el eyeliner llegando a la luna, respondo con educación, fundamento y sobretodo empatía y cariño. Yo no respondo para que ellos reflexionen, que si lo hacen será maravilloso, yo respondo para que vean que ni nos callamos ni tenemos miedo y sobre todo para ser el ejemplo de ser humano que mi mamá me ha educado para que sea, y para que el espectador decida si quiere parecerse al maricón que destila compasión y modales ante la adversidad o al señor o señora que destila odio en nombre de Dios o de cualquier concepto lleno de prejuicios y odio.

No hay nada más reconfortante y esperanzador que ver una oleada de gente condenando los comentarios de odio y homófobos en redes sociales. Me he emocionado muchas veces leyendo a gente que sale en defensa y dicen que son mamás y papás que adoran y apoyan a sus hijos queer. Cuando los leo digo: Esta es la gente que quiero en mis redes.

¿Está de acuerdo con esa medida propuesta para que, con el fin de frenar ataques, insultos o bulos, se estudie la creación de un registro donde se identifique la identidad de cada usuario?

Claro que estoy de acuerdo, lo que están es tardando en aplicarla. Yo siempre he dicho que las redes deberían estar ligadas a un documento de identidad, eso acabaría con tanta cuenta fantasma o cuentas dobles para esconderse tras un perfil e ir dejando mensajes ofensivos o bulos.

¿Ha logrado monetizar su actividad en redes sociales?

Vivo totalmente de redes sociales desde 2022. Compagino las colaboraciones con clientes de distinta índole, la monetización de mis redes y mis proyectos personales artísticos, y me resulta increíble pensar en todas las veces que me dijeron no en tantos castings por mi perfil y que a día de hoy viva precisamente de mi perfil e interpretando uno único con nombre propio: a mí mismo.