Río, el primer bebé grancanario de 2025 con una historia ligada a México

A Río se le esperaba el 16 de diciembre, pero decidió retrasar unas semanas su llegada al mundo para convertirse en el primer bebé grancanario del 2025, «un día especial para nacer», según señalaron sus felices padres, Alberto Sánchez y Melanie Menéndez. Se trata de su primer hijo, que nació a las 03.20 horas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, con cuatro kilos de peso y 52 centímetros, y su historia está ligada a México, donde fue concebido y de ahí su nombre. «Se engendro durante un viaje que hicimos a México, en un lugar con mucha naturaleza, selva y río, y ahí surgió la magia. Nos gustó el nombre a los dos, pensamos que estaba conectado con esa tierra y aquí está nuestro Río», indicaron .

Su madre, Melanie, de 40 años, es terapeuta, nacida en Madrid, aunque vivía en Inglaterra cuando, hace unos años, vino de vacaciones a Gran Canaria, se enamoró de la Isla, decidió instalarse aquí y a los seis meses conoció a su pareja, Alberto Sánchez , de 36 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria y enfermero de profesión. «Estando en la isla sentía que tenía que venirme para acá y a los seis meses conocí a Alberto, nos enamoramos y aquí estamos, con Río», señala la joven que ya lleva tres años en GranCanaria, y actualmente residen en Teror.

Proceso

Su parto, inducido porque ya se pasaba de las 42 semanas, fue muy largo, todo empezó hacia las 12.00 horas del 31 de diciembre y el bebé nació a las 3.20 horas del 1 de enero de 2025. «Al final eligió él nacer el 1 de enero y ya tiene la fiesta hecha, nosotros pensábamos que estaba entre el 24 y 25 de diciembre», afirmó Melanie, quien quiso agradecer la profesionalidad del personal que la atendió durante todo el proceso de parto. «La asistencia ha sido increíble, muy personalizada y me he sentido súper cuidada. No ha sido un parto del todo fácil y el sentirme cómoda con las personas que están a mi alrededor, lo ha hecho mucho más llevadero, no sé, como que podía ser traumático y no lo siento así, por todo el apoyo que recibí y con mucho, amor, estoy súper encantada».

También Alberto resaltó la «calidad humana» del personal del Materno. Como enfermero, los y las profesionales que atendieron a su mujer contaron con él en muchos momentos para implicarlo en el proceso. «Me propusieron cogerle la vía y más cosas, limpiarlo e incluso sacarlo, pero les dije que no, temía que se me resbalara, además, ahí estaba como papá no como enfermero, eso sí, le corté el cordón umbilical, y muy contento de la experiencia».

Aunque la pareja no se tomó las uvas -«tampoco lo eché en falta porque no estaba yo en la onda de Nochevieja, estaba en otra cosa», manifestó Melanie-, ambos coinciden en que han sido unas Navidades «muy especiales», y afrontan felices esta nueva etapa con Río. «Ahora empieza la aventura de verdad, cuando nos íbamos de México ya estaba embarazada y pensé, la aventura empieza ahora», señalaron.

Nacimientos

Río fue el tercer nacimiento que se registró en un hospital público de Canarias. El primero tuvo lugar en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, y también se trata de un niño, que nació a las 01.48 horas del 1 de enero con 4.375 gramos de peso. Su nombre es Liam y es el segundo hijo de Virginia Suárez natural de La Gomera, y el primero de Ángel Luis Dueñas, de Tacoronte.

Al igual que Río, Liam también se hizo esperar, aunque menos tiempo, porque Virginia se cumplía el pasado sábado, 28 de diciembre, y finalmente nació cuatro días después para lograr el título del primer bebé del año en la Comunidad Canaria.

Natural de la localidad gomera de Agulo, la mamá explicó en su habilitación del HUC, en compañía de su pareja, Ángel Luis Dueñas Trujillo, de Tacoronte, que Liam es hijo del Carnaval, porque fue precisamente el sábado de Carnaval de 2013 cuando ambos se conocieron. Ángel precisa que quedaron dos grupos de amigos para salir de fiesta porque unos conocidos comunes se estaban conociendo y ese encuentro fortuito fue el inicio de una relación que este 1 de enero celebra la llegada de su primer hijo en común.

Virginia, de 40 años y auxiliar de clínica del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, dio a luz a Liam once horas después de haber llegado con los indicios propios del parto. «Date cuenta de que en la fotografía estoy con la ropa del trabajo», explica Ángel, de 37 años y natural de Tacoronte, trabajador de mensajería que a las tres de la tarde del 31 de diciembre se trasladó al centro con Virginia para el nacimiento de Liam. Las primeras horas de adaptación al mundo exterior, con respiración asistida de forma puntual, impidieron la tradicional fotografía de los padres con su pequeño, lo que no impidió que Virginia y Ángel echaran mano de su móvil para, de forma tecnológica, hacer presente a su pequeño.

El padre primerizo cuenta que Liam ha sido un hijo deseado y pone en valor el instinto maternal de su pareja, Virginia, que quince años después de la primera experiencia volvió a pasar por paritorio este 1 de enero.

El segundo nacimiento registrado en Canarias, tuvo lugar en el Hospital General de Fuerteventura a las 02.53 horas. También fue un niño, se llama Mustapha y pesó 3.085 gramos al nacer.

Tras estos tres nacimientos, todos varones, no se produjo ningún nacimiento en las primeras horas de 2025.