«Tener gente que confía en ti y en lo que vales es la mayor motivación»

¿Dónde cursó sus estudios Primarios y Secundarios?

En el CEIP La Paredilla y en el IES Santa Lucía.

¿Cómo conoció las Becas Talento?

En Cuarto de la ESO contactaron desde la Fundación Acuorum al propio instituto, diciendo que iban a dar unas becas y que había unas pruebas, por si me quería presentar. Hicimos un par de exámenes y me seleccionaron. Ahí empecé en el Colegio Heidelberg para hacer el bachillerato internacional.

¿Qué pruebas tuvo que pasar para ser seleccionado en la Beca Talento?

Tuvimos unas pruebas escritas de lengua, matemáticas e inglés, así como una entrevista también en inglés. También teníamos que escribir una carta de motivación expresando por qué la Beca era una gran oportunidad para nosotros y por qué merecíamos una oportunidad.

¿Qué supuso para usted recibir esa beca?

Recuerdo que me hizo mucha ilusión, aunque también tenía mucha incertidumbre porque no teníamos ninguna referencia. Por suerte todo salió bien. También fue inesperado. Como pertenecía a la primera promoción, no sabía cómo iba a ser.

¿Cómo fue ese cambio al Colegio Heidelberg?

Sinceramente, lo único drástico fue el cambio de nivel, porque las clases eran más complicadas. Pero lo que más podría preocupar, como el cambio de aire o de ambiente, sin ningún problema. Desde el primer minuto me trataban muy bien y fue una experiencia inolvidable. Los docentes y los compañeros me ayudaban mucho a progresar y pude mejorar como persona y prepararme para la etapa universitaria, adquiriendo hábitos de estudio y mucha más responsabilidad.

¿Cómo se decantó por la rama de ciencias?

Siempre fue lo que más me llamó. Me gustaban las matemáticas. Pero el camino específico a seguir no lo tuve claro hasta casi hacer la EBAU. Elegí Ingeniería en Sonido e Imagen teniendo un poco en cuenta todo lo que había hecho en Segundo de Bachillerato. Quería una carrera de ingeniería pero, por otra parte, que tuviera algo que ver con lo que más me gusta, además de la ciencia, que es el cine y la música. Entonces, cuando estaba mirando las opciones y vi que en Madrid tenían esa carrera que combinaban mis pasiones fui directo para allá. Me gradué en la Universidad Carlos III de Madrid, y seguidamente realicé un máster en tecnologías del Sonido y de la Música en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

¿Podría haber cursado esa carrera sin la ayuda de la beca?

A lo mejor podría haberla cursado, pero sin la beca hubiera tenido muchas dificultades para estudiar la carrera que quería en Madrid; quizá hubiese tenido que buscar algún trabajo para poder pagarme los estudios. Sin duda todo habría sido mucho más complicado.

¿Qué destacaría?

Visto todo lo que ha pasado, estoy muy agradecido. Siempre han estado apoyándome. Tener gente que confíe en ti, sobre todo, y se esfuerzan en que sepas en lo que vales y que puedas conseguir muchas cosas, es la mayor motivación y lo que más me ha ayudado en todos estos años.

¿Cuál sería el ámbito al que le gustaría dedicarse profesionalmente?

Sobre todo, la industria audiovisual, toda la parte de sonidos, efectos especiales… Aunque ahora mismo estoy trabajando en una consultora de I+D en Vegueta, desde hace unos dos meses, para empezar en el mundo laboral.

¿Prefería irse fuera?

En mi caso me gustaría trabajar aquí. Ya estudié en la península y no me llamaba especialmente.

¿Qué significa la educación para usted?

La educación no es solo el conocimiento, sino todo lo que te aporta para desarrollarte como persona. En mi caso, no solo aprender, sino estar rodeado de gente que te ayuda y te favorece, desarrollar tu pensamiento crítico. Y es lo que define un poco lo que eres, como quieres ser y lo que quieres conseguir.

¿Qué consejo daría a otros estudiantes para optar a otras becas?

Que no tengan miedo. Que aprovechen la oportunidad al máximo siempre que puedan, porque es única y les va a ayudar mucho tanto a nivel personal como profesional. Es algo a lo que muchos más estudiantes deberían poder acceder.

¿Cree que es importante conceder este tipo de becas?

Sí, por supuesto. Al final, hay muchos jóvenes que tienen las capacidades necesarias para conseguir muchas cosas. Pero, por desgracia, el acceso a las oportunidades está limitado por condiciones económicas u otros aspectos. Que los jóvenes que tengan esas capacidades puedan tener oportunidades como estas que les pueda cambiar la vida, me parece fundamental.

