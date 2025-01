Sanitarios piden medidas por el «colapso» de las urgencias

Por tercera vez en apenas unos meses, el personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se ha concentrado a las puertas del complejo para exigir medidas inmediatas que pongan fin a la presión asistencial que experimentan las urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro.

Al grito de “urgencias colapsadas y aquí no pasa nada” y “si no hay soluciones, queremos dimisiones”, han denunciado que los servicios no solo siguen saturados durante estos primeros días del año, sino que las condiciones incluso han empeorado, “poniendo en juego la salud de los pacientes y de los profesionales”. Sin camas para derivar ni para ingresar, los sanitarios confensaron que «están sobrepasados» y necesitan soluciones efectivas a corto plazo.

Durante la concentración convocada este miércoles por el Sindicato de Enfermería Canario (Satse), su secretario general, Yoel Hernández, señaló que la principal motivación para volver a protestar ahora es el incremento de la sobrecarga de trabajo durante esta temporada de enfermedades estacionales. “El tiempo de espera es bastante variable, pero a primera hora de esta mañana había unos 25 pacientes que llevaban ocho horas allí”, resaltó.

260 personas cada día

En esta línea, aseguró que se necesitarían, al menos, dos días con cero llegadas para aliviar la presión y, aun así, “no tardaría mucho en volver a saturarse”. Las cifras de pacientes son bastante sostenidas, pues de media cada día llegan unas 260 personas, una cifra mayor a la recomendada. “Aunque ayer, por ejemplo, acudieron menos, el problema es la falta de drenaje. En los servicios de urgencias se produce un efecto embudo porque el número de pacientes que entra y que requiere ingresos crece, pero la salida cada vez es menor”, detalló.

Las enfermedades respiratorias, habituales en esta época del año, son una de las causas que han provocado que la sobrecarga experimentada desde hace meses haya empeorado en el último mes. Al pico de gripe se suman otras cuestiones como las camas sociosanitarias y las altas administrativas que también dificultan el drenaje de estos servicios. "Ahora mismo hay seis ambulancias bloqueadas por falta de camillas, una situación que genera un problema incluso a la población que está en sus domicilios y que requiere asistencia sanitaria", expresó.

Por su parte, el secretario del Sindicato Médico de Canarias (CESM), Levy Cabrera, subrayó que "estamos desbordados por la falta de espacio y profesionales». Este caos ha derivado en que la espera media para un ciudadano que acude a urgencias sea de entre seis y 14 horas, según sostuvo el facultativo. «Las soluciones no han llegado para este invierno".

Mejores infraestructuras y condiciones laborales

Entre las principales peticiones se encuentran una mejora de las infraestructuras, un incremento en la dotación de recursos materiales y de personal y una mejora de las condiciones laborales. En este sentido, Hernández destacó que las ofertas deben ser “mucho más atractivas” porque, tal y como se presentan ahora, no son las adecuadas y muchos facultativos no quieren trabajar en los servicios del complejo hospitalario tinerfeño. “Los compañeros no aguantan más, la situación ya está derivando en problemas de salud para quienes desempeñan su trabajo en estos servicios, hemos llegado a nuestro máximo de resistencia”.

Los profesionales que componen urgencias y UCI, añadió, se han congregado para defender su profesión, poner en valor su trabajo y, sobre todo, para que los usuarios cuenten con las mejores condiciones de seguridad y calidad. “El tiempo de permanencia en el servicio está muy por encima del que establecen los estándares, es inadmisible que el código postal sea más perjudicial que el código genético”, sentenció el secretario general autonómico de Satse.

Los sanitarios retomaron las protestas este miércoles tras las dos convocatorias anteriores, que tuvieron lugar en noviembre. “El próximo paso será ir a huelga”, advirtió el secretario provincial del sindicato, Alejandro Gordillo. El HUC es el complejo más tensionado, aunque Satse reitera que se debería crear un plan en las urgencias Canarias, para todo el Archipiélago. "Los agentes políticos tienen que sentarse a buscar soluciones a corto plazo", apuntó.

