La pérdida del miedo a contagiarse, entre las causas del aumento de las ITS en Canarias

El eslogan póntelo, pónselo para fomentar el uso del preservativo aún perdura en la memoria colectiva 30 años después de que lo impulsara el Gobierno de España. Dirigido especialmente a los adolescentes, tenía como finalidad combatir el SIDA y los embarazos no deseados durante la década de 1990. La campaña caló y, junto a otras acciones, contribuyó a la reducción de los datos de infecciones de transmisión sexual. Pero en la última década, las cifras muestran que los porcentajes de enfermedades como la sífilis, el gonococo o gonorrea y la clamidia no dejan de aumentar, tanto en el ámbito nacional como en Canarias.

"En la población se está produciendo una falta de percepción del riesgo y una pérdida del miedo a adquirir enfermedades de transmisión sexual y, sobre todo, el VIH. Las mejoras en los diagnósticos y en los tratamientos ha hecho que la población perciba que son procesos que se curan. No está asociado a ese estigma de muerte y fatalidad que tenía antiguamente", explica Guillermo Pérez Martín, técnico del servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

Sin embargo, Pérez también incide en que el sistema de vigilancia y diagnóstico ha mejorado en las islas, sobre todo en los últimos dos años, lo que posibilita a los sanitarios realizar una búsqueda activa para detectar más casos. "Las ITS se están incrementando en Canarias de forma progresiva, sobre todo, desde 2015 hasta la actualidad. Las cifras son altas, pero estamos en consonancia con lo observado en el resto de España y en el ámbito europeo. Por ejemplo, la prevalencia de sífilis en las Islas es bastante elevada, pero en parte es resultado de esa búsqueda activa de casos latentes que se ha realizado en los últimos años. De no haberse hecho esta búsqueda, nunca se hubiesen diagnosticado", abunda.

Un aumento del 1.000%

Según el Informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), de 2016 a 2023 las ITS han aumentado de forma constante y progresiva en Canarias, con un porcentaje superior al 1.000%. Entre las tres enfermedades que recoge el documento, la sífilis, el gonococo y la clamidia, se ha pasado de apenas 300 a superar los 3.000 casos. De hecho, el Archipiélago cerro 2023 como la comunidad con más casos de sífilis de España, con una tasa de 53 casos de cada 100.000 habitantes.

Los datos más actuales, que comprenden los registros entre enero y septiembre de 2024, casi se equiparan a todos los contabilizados durante el año 2023, lo que parece indicar que el crecimiento no se detiene. Si se comparan interanualmente los mismos periodos, se observa que la autonomía detectó 1.467 casos de infección por clamidia, es decir, un 62,3 % más y 980 casos de infección gonocócica, un 40,3 % mayor. Tan solo descendió el porcentaje de sífilis en un 20,4%, hasta los 728 casos.

Medidas de protección

Otra de las causas que Pérez cita para explicar el incremento de las ITS en Canarias, es el "aumento en el número de parejas y de prácticas sexuales, sobre todo debido al desarrollo de nuevas tecnologías". En este sentido, las aplicaciones de citas pueden fomentar una mayor facilidad para los encuentros casuales entre personas que desconocen sus respectivos estados serológicos o su situación frente a las ITS. Pero incluso entre las parejas consolidadas existe el riesgo si no se emplea ningún método de protección.

De forma paralela, también ha descendido el uso del preservativo de un 89% en 2019 a menos de un 40% en 2023 entre la población de 18 a 23 años, según las cifras de la onceava edición del Barómetro Los españoles y el sexo de la empresa Control. "Es cierto es que la población menor de 35 años puede tener un mayor número de prácticas sexuales, mayor rotación entre sus parejas y tienen un menor uso del preservativo", señala Pérez. Pero a su vez remarca que "toda la población que tenga prácticas sexuales no protegidas está en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, esto no va de grupos poblacionales ni de rangos de edad".

Campañas de sensibilización y educación

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no ha sido ajena a esta problemática y en noviembre del año pasado lanzó la campaña La prevención empieza contigo. Tenía como objetivo fomentar comportamientos sexuales responsables, concienciar sobre la salud afectivo-sexual y eliminar los estigmas asociados a la realización de pruebas o exploraciones ante cualquier práctica sexual sin protección.

"Ahora la población tiene acceso a la información, a saber cuáles son los problemas fundamentales de salud relacionados con enfermedades de transmisión sexual o a las estrategias preventivas", añade Pérez. Si bien, también señala la importancia de que se guíe desde el ámbito educativo y familiar en esa búsqueda de información, sobre todo en internet, y en la formación afectiva-sexual. "Tenemos el problema de la pornografía, que quizá es el primer contacto con la sexualidad de los adolescentes y lógicamente esto hace que la información que adquieran o que los referentes que asuman estén bastante alejados de lo que sería la realidad", matiza Pérez.

Infecciones sin síntomas

Sobre las causas concretas del aumento de la sífilis en Canarias, Pérez detalla que se trata de una infección que se adquiere por la bacteria Treponema pallidum, "pero no se diagnostica ni se trata, la bacteria permanece latente y de forma crónica en el organismo, hasta durante 30 o 40 años". Por ello, en ocasiones se diagnostica sin que haya sido adquirida de forma reciente, sino que se cronifica pero no se había detectado.

Por otro lado, infecciones como el gonococo o la clamidia, "pueden pasar desapercibidas porque pueden dar síntomas muy leves o incluso en algunas personas pueden llegar a ser infecciones asintomáticas, de manera que el diagnóstico es difícil de realizar". Para detectarlas, es preciso un cribado o que una persona se realice por voluntad propia un estudio tras una práctica sexual de riesgo y quiere descartar infecciones.

Recomendaciones

Por todo ello, Pérez recomienda "adquirir conocimientos y formación adecuada en salud afectiva-sexual". Además, aconseja utilizar "siempre las estrategias preventivas habituales, como el preservativo, sobre todo entre personas "que no son pareja habitual y que desconocen sus estados serológicos".

Y, por último, si se han mantenido prácticas sexuales sin protección, Pérez considera que se debería "acudir al sistema sanitario para la realización de pruebas diagnósticas de cribado, como una analítica de sangre, de orina o de exudados para detectar esas formas asintomáticas o muy poco sintomáticas de infecciones de transmisión sexual que podamos haber adquirido".