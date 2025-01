La ULPGC analiza la viabilidad del barco volador entre islas

En el marco del proyecto europeo Airship, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) participa en un estudio para analizar la viabilidad de los llamados vehículos de efecto suelo (barcos voladores o vehículos wing-in-ground). El objetivo es descarbonizar y reducir las emisiones contaminantes en el transporte marítimo. En concreto, la Catedrática del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC, Beatriz Tovar de la Fé, colabora en el proyecto examinando las posibilidades de este tipo de vehículos en determinadas rutas interinsulares.

El avance tecnológico de la última década en torno a los vuelos no tripulados en drones ha facilitado el desarrollo de los vehículos de efecto suelo, que podrían tener una velocidad superior a los buques marítimos y ser menos costosos que el transporte aéreo. Están diseñados para aprovechar el efecto suelo, que permite que estas naves vuelen con mayor sustentación y menor resistencia, lo que incrementa su eficiencia energética y su sostenibilidad.

En este caso, se ha estudiado el prototipo de vehículo que lleva el nombre del proyecto, con las reservas que eso conlleva dado que las evaluaciones relativas a su capacidad técnica y económica son preliminares. Se ha simulado la operación de este vehículo en rutas predeterminadas, cubiertas actualmente por servicio de ferries; analizando los costes de transporte por kilómetro del Airship se han podido establecer cuáles serían las rutas más rentables. Además de estos datos, con las consideraciones referidas a costes e ingresos iniciales, se ha podido concluir que los tres factores principales que influyen en la viabilidad de las operaciones de transporte simuladas con Airship son número de trayectos diarios, días laborables de operación al año y precio.

Airship es un proyecto europeo liderado con un consorcio de universidades bajo la coordinación de la Universidad Politécnica de Madrid. Participan las Universidades de Trisolaris, Luxemburgo, Tampere y Tallin, así como La Palma Research Centre (LPRC) y el Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESCTEC) de Portugal. El proyecto cuenta con financiación del programa Horizon Europe, a través de la HaDEA (Agencia Europea Ejecutiva Digital y de Salud).

Los resultados de este análisis se han publicado en un artículo en la revista Transport and Telecommunication Journal. n