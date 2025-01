La ULPGC avanza en una nueva terapia para tratar el asma o la EPOC

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma son afecciones respiratorias crónicas importantes que afectan a millones de personas en todo el mundo. En Canarias, la prevalencia de EPOC es del 7,3% (8,7% en hombres y 6,3% en mujeres) y la tasa de población afectada por asma bronquial alcanza el 15%, lo que equivale a más de 300.000 personas en las islas. Datos que ponen de relieve la necesidad de avanzar en nuevos tratamientos y, en esa línea, investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han abierto la puerta a nuevas terapias contra las enfermedades pulmonares, poniendo el foco en una proteína nuclear denominada LXR, que actúa como «directora de orquesta de nuestro sistema inmunitario».

Así lo afirmó Carlos Tabraue, investigador de la Unidad de Biomedicina asociada al CSIC -Centro Superior de Investigaciones Científicas- e integrada en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la ULPGC, y codirector, junto a Antonio Castrillo (CSIC) del estudio en el que también han participado expertos del Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y la Universidad de La Laguna (ULL).

Sistema inmunitario

Una de las principales líneas de investigación de la citada Unidad de Biomedicina de la ULPGC asociada al CSIC, gira en torno al avance en el conocimiento de como el sistema inmunitario regula la respuesta inflamatoria, la primera respuesta de defensa que da el organismo frente a la exposición de agentes extraños, ya sean químicos o biológico. «Hemos encontrado una proteína que se conoce como el LXR, que actúa como directora de orquesta de nuestro sistema inmunitario. Se localiza en el núcleo de nuestras células interactuando con nuestro ADN, encendiendo o apagando genes que intervienen en la regulación del metabolismo lipídico, pero también en la respuesta inflamatoria», indicó el profesor Tabraue sobre el trabajo, en el que también han participado Irene Hernández , Juan Vladimir de la Rosa, Patricia Martín, Mercedes Díaz, Carlota Recio, Borja Guerra, Leandro Fernández y Antonio Castrillo, todos adscritos al IUIBS-ULPGC.

Ratones transgénicos

Para entender el papel que desempeñaban estas proteínas en los diferentes tejidos del cuerpo, los investigadores generaron modelos biológicos experimentales en ratones transgénicos que carecen de las proteínas LXRs, para observar qué diferencias aparecían a nivel morfológico y fisiológico en los mismo con respecto a ratones normales, que sí contenían dichas proteínas.

Así, en los ensayos llevados a cabo con ratones modificados genéticamente, se comprobó que la pérdida de estos receptores provoca, a nivel pulmonar, acumulación de lípidos (lipidosis), congestión, fibrosis e inflamación crónica, debido a una gestión defectuosa por parte de dos tipos celulares, neumocitos y macrófagos alveolares, que tienen un papel clave en el ciclo del surfactante pulmonar, un complejo de lípidos y proteínas con capacidad para reducir significativamente la tensión superficial dentro de los alvéolos pulmonares, evitando que estos colapsen durante la respiración.

Los investigadores pudieron constatar que, a diferencia de ratones normales, los ratones deficientes en LXRs presentaban mayor reactividad de las vías respiratorias y mayor infiltración en los pulmones de células inmunitarias relacionadas con la inflamación, y que, el tratamiento de estos ratones con activadores farmacológicos de LXRs mejoraba su reactividad provocada por alérgenos. «Lo que hicimos fue tratar a ratones normales con activadores farmacológico de las proteínas LXRs antes de exponerlos a los aeroalergenos, y vimos que mostraban una mejor reactividad, frente a los ratones que no habían sido tratados con estos activadores farmacológicos de LXR».

Novedad

Hasta ahora, se había estudiado que las LXRs tenían cierta relevancia en infecciones pulmonares por bacterias, pero este estudio pone por primera vez el foco en el papel de estas proteínas nucleares respecto a las enfermedades pulmonares inflamatorias como el asma o la EPOC, y sienta as bases para el desarrollo de nuevos fármacos para su tratamiento. «Esta investigación añade una pieza más a ese gran puzzle que es el conocimiento de cómo se regula a nivel celular y a nivel molecular la gestión del material surfactante que es esencial para que no aparezcan estas enfermedades inflamatorias pulmonares crónicas. Y además, abrimos la puerta a que se puedan testar sustancias farmacológicas que activen esta proteína LXR para el tratamiento de estas enfermedades pulmonares, aunque estamos hablando de años de estudios», concluyó el coordinador del estudio, publicado en la revista científica Cellular and Molecular Life Sciences.