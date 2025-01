Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI: "Los acontecimientos se suceden a una velocidad brutal"

El teniente general, Félix Sanz Roldán, cumple 80 años el lunes, el mismo día en el que cada cuatro años toma posesión del cargo el presidente de Estados Unidos. Entrará en la octava década de su vida cuando Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Ahí es nada. Tiene una biografía que incluye, además de varios destinos en la estructura militar de la OTAN, haber sido Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre los años 2004 y 2008, nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y con posterioridad, entre 2009 y 2019, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez.

General, ¿cuántos secretos de Estado lleva a cuestas?

Lo que le puedo decir es que son un secreto y lo seguirán siendo, espero, que a lo largo de mi vida.

¿Nunca ha revelado nada a nadie?

Es posible que en algún momento algo haya dicho a algún allegado, algo que quieras callar, pero esencialmente guardo el secreto, cosa que, por otra parte, hacen todos los directores del CNI. Es un altísimo honor haberlo sido, y puedo decirle que he estado en el cargo y me he ido de él sin guardar una sola nota.

¿Si se divulgase algo de lo que sabe se pondría en riesgo la seguridad nacional?

Eso suele decirse, puede ser que se generara algún perjuicio para el propio CNI.

Pero para conocer lo que ha sido nuestra historia debería poder conocerse qué ha ocurrido de verdad...

En algún momento debería desclasificarse lo que permanece secreto, un lapso de 25 o 30 años tal vez sería suficiente.

Caso del 23-F...

Entonces yo era capitán; sí se debería desclasificar. Además, la mayor parte de los protagonistas ya no están.

¿Corinna Larsen es un secreto de Estado?

De ese asunto no hablo (risas), pero desde luego no lo considero un asunto de Estado, me parece muy excesivo tildarlo de tal suerte.

General, ¿ha caducado el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial?

Hay un movimiento constante desde que en 1640 se firmó la Paz de Westfalia que estabilizó Europa. Se vivió en paz, ese fue el primer fruto de la estabilidad por no ser nadie lo suficientemente fuerte para imponerse. Después, casi dos siglos más tarde, llega otro orden mundial con el Congreso de Viena en 1815 tras las convulsiones de las guerras napoleónicas hasta 1945, ya que la Primera y Segunda guerras mundiales son los mismo. Se prolonga la situación hasta 2001, con lo de las Torres Gemelas, y más tarde todo vuelve a descuadrarse con la retirada occidental de Afganistán. Transcurre cada vez menos tiempo, los acontecimientos se suceden a una velocidad brutal. No se puede reflexionar sosegadamente.

¿Nos encaminamos hacia un desenlace bélico?

No creo en la catástrofe final. Habrá que hallar un orden: por una parte China, por la otra Estados Unidos y sus aliados y después el resto del mundo, que es mucho, con la suficiente masa crítica para balancearse entre ambos polos.

¿Y Trump?

No se conoce en toda la historia el caso de que un solo hombre haya podido con todos los demás.

¿La democracia liberal está en crisis?

Es una afirmación demasiado fuerte. La pregunta es la de si se están agotando nuestros sistemas de representación. Tal vez deberíamos considerar la necesidad de un cambio, pero siempre con la democracia por bandera.

En España tenemos el problema de analizar lo que ha supuesto el franquismo...

Cuando uno ha sido jefe de los servicios secretos lo más oportuno es estar callado, que es lo que yo prefiero hacer. Fui oficial del Ejército de Franco, y los militares utilizamos lo que consideramos útil para la defensa de España y de los españoles. Es todo lo que quiero y puedo decir, cualquier otra cosa sería utilizada por unos y otros de forma inoportuna.

¿Cuál es la zona geográfica del planeta más explosiva?

Un conflicto masivo entre dos fuerzas militares no lo veo. Estados Unidos tiene más portaaviones (once) que todo los demás países juntos.

¿Y Ucrania?

Paz por territorio. Trump ha dicho que en 24 horas acaba con la guerra.

