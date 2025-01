Tres estudiantes canarias defienden la protección de la infancia en un encuentro nacional de Unicef

Iratxe Urquía, alumna del IES Poeta Tomás Morales Castellano; Chris Peña de Felipe, del IES Pérez Galdós, y Leire Suárez Ruiz, del CEO Islas Canarias, representaron a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un foro de debate de Unicef sobre los tipos de violencia en la infancia. En el VIII Encuentro Estatal de la Infancia y la Adolescencia, celebrado el pasado fin de semana en Bilbao, participaron 180 menores de 10 a 18 años de 16 autonomías para consensuar un manifiesto que aboga por la protección de la infancia.

Las tres alumnas son integrantes del organismo Voces de Órgano de Participación de la Infancia y la Adolescencia (Vopia), compuesto por menores de entre 6 y 17 años. Se trata de una especie de consejo en el que se debaten propuestas para mejorar la ciudad desde sus perspectivas. Integrado en la Concejalía de Bienestar Social, forma parte del Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, al que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió en 2021.

Iratxe Urquía, de 13 años (Las Palmas de Gran Canaria), también forma parte del Consejo Asesor Estatal de UNICEF España. Este grupo fue el encargado de organizar todo el encuentro estatal, desde decidir los temas o asuntos a tratar durante las mesas de debate hasta el menú del hotel donde se alojaban. Además, dirigió el acto de cierre del foro, que fue presidido por el alcalde de Bilbao. "Los niños y niñas que estamos en los grupos de participación infantil y adolescente también podemos movilizarnos para poder ser parte en la lucha contra la violencia”, reivindicó Urquía.

Entre otras peticiones, el manifiesto recoge que la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia desde la educación y la sensibilización. Los participantes critican que los docentes no actúen como deberían para solucionar determinados sucesos, como las peleas, por lo que demanda mayor concienciación en las aulas. Pero más allá de los centros educativos, el documento también expone la importancia de que los ayuntamientos trabajen en ese sentido y doten a las localidades de espacios de ocio y gratuitos.

“Todo lo que hemos trabajado este fin de semana no se queda aquí. En este encuentro hemos realizado un manifiesto en el que van todas nuestras ideas, reflexiones y propuestas. Este manifiesto lo llevaremos a nuestros municipios, ciudades y nos encargaremos de que lo escuchen todos los adultos, especialmente los políticos", recordó Urquía.

Tanto Chris Peña (15 años) como Leire Suárez (15 años) participaron en un grupo de debate conformado por 30 personas a los que se les asignó definir distintos tipos de violencia que afectan a la infancia y adolescencia. "Nos propusieron varios tipos de violencia, como el acoso virtual o en clase; la violencia psicológica, física o emocional hasta el acoso sexual", recuerda Peña. Además de debatir en torno a estas actitudes, la labor del grupo consistía en seleccionar un tipo de violencia como la más cercana, resultando elegido el maltrato físico, psicológico y emocional.

"La experiencia fue enriquecedora. Estar con 180 chiquillos de diferentes edades que estaban ahí porque querían fue algo muy bueno", remarca Peña. "La experiencia ha sido muy bonita y especial. Me he sentido muy importante y he podido ayudar y aportar cosas", agrega Suárez. Ambas han destacado la importancia de que se escuche a los menores sobre distintas cuestiones que les atañen. "Se nos debería prestar más atención porque no solo somos el futuro, también somos el presente", reitera Peña.

La labor del Vopia

Las tres estudiantes canarias viajaron a Bilbao acompañadas por Moisés Santana, animador sociocultural de Vopia, que acudió a su segundo encuentro estatal, tras haber participado en 2022 en la séptima edición celebrada en Cáceres (Extremadura). Junto a un trabajador social, se encarga de dinamizar el consejo infantil y adolescente de Las Palmas de Gran Canaria. Cada mes, el órgano reúne a unos 50 menores para hablar de asuntos que les preocupan y que han ido recabando desde una veintena de centros escolares, como el transporte, la seguridad, el medio ambiente o la igualdad de género.

Entre otros logros, Santana recuerda que los integrantes de Vopia han sido pregoneros de las Fiestas Fundacionales de la ciudad en 2023, cuando expusieron sus propuestas e ideas para transformar la ciudad en el espacio que imaginan. "También consiguieron un parque con sombra en el Risco de San Nicolás junto a una asociación. En temas de igualdad de género, han conseguido que se imparta formación gratuita en el Vopia. Y en los presupuestos participativos, el Vopia ha presentado sus propuestas durante dos años consecutivos y se aprobaron algunas de sus iniciativas", enumera Santana.

De cara al encuentro de Unicef en Bilbao, el órgano eligió a las tres personas que participarían de forma consensuada. Peña recuerda que forma parte del Vopia desde 2023. "Siempre he tenido una mente muy activista. A través de un familiar encontré este grupo de jóvenes que tenían una mentalidad similar a la mía, me interesó mucho y seguí ahí", explica. Por su parte, Suárez lleva cuatro años en el órgano, al que define como "un lugar donde podemos hablar y tener nuestra voz" y, cuando supo que era una de las seleccionadas para el foro, "sentía que podía ayudar un poco a mejorar las cosas".