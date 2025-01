Los sindicatos de docentes en Canarias claman por una solución al conflicto en Muface

Los sindicatos que representan a los docentes en las Islas demandan una salida urgente al conflicto que atraviesa la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Se trata del organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social a los empleados públicos adscritos y los docentes son el grupo más numeroso.

En las islas, son más de 60.000 trabajadores que se mantienen en vilo desde hace meses por los problemas durante la renovación del concierto, que les permite elegir entre sanidad pública o privada a través de una cuota mensual. De no llegarse a un acuerdo, CC.OO, Anpe y STEC-IC advierten del colapso que se podría generar en un ya saturado Servicio Canario de la Salud, que se vería obligado a absorberlos.

"Sabemos que el sistema público actual de sanidad tiene muy complicado asumir la incorporación de todas esas personas que están con la mutualidad", explica José Ramón Barroso, secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias. En este punto coincide Pedro Crespo, presidente de Anpe en Canarias, que demanda al Gobierno central y a las entidades aseguradoras que han prestado la parte privada del servicio durante los últimos años "que tengan alturas de miras" y "busquen ya una salida".

Los problemas surgieron a inicios de noviembre, cuando el nuevo concurso que ofrece atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias en España quedó desierto. Las tres aseguradoras que prestaban el servicio, DKV, Adeslas y Asisa, decidieron no presentarse alegando que las concidiones presupuestadas les generarían pérdidas económicas.

Plazos prorrogados

El contrato vigente desde 2021 finalizó el pasado 31 de diciembre, pero se ha prorrogado de forma extraordinaria hasta culminar una nueva licitación. El Gobierno central ha licitado un segundo concurso público con mejores condiciones económicas, pasando de un 17% a un 35% más de primas para las aseguradoras entre 2025 y 2027. Aunque el plazo de presentación de ofertas finalizaba el 15 de enero, se amplió hasta el 27 de enero, sin que hasta el momento se haya registrado ninguna.

Tanto DKV como Adeslas volvieron a reiterar su negativa a continuar. Solo Asisa, una compañía propiedad de una cooperativa de médicos y de capital íntegramente español, mantiene la esperanza de que continúe el sistema de Muface, aunque aun no ha confirmado su participación.

"Abogamos por un acuerdo entre las aseguradoras que están en Muface y el Gobierno central. Que se pueda producir un nuevo convenio para los próximos años. Creo que se va a conseguir, porque son 1,5 millones de personas que están en Muface, entre mutualistas y beneficiarios, que son las familias cercanas. Y esa cantidad ingente de personas no puede pasar a la seguridad social sin que ésta se resienta", abunda Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC.

Sin embargo, Barroso se muestra más contundente y critica "el teatro" que a su juicio han escenificado las aseguradoras. "En ningún momento se están preocupando por la salud de sus usuarios, solo de sus beneficios económicos. Aquí se están retratando. Era evidente y ahora es más que evidente", critica el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias.

De hecho, asegura que a pesar de que se ha prorrogado el contrato vigente, "Adeslas y DKV niegan la cita a mutualistas y todo el proceso está generando confusión entre los funcionarios". Por ello, recuerda que Comisiones Obreras ofrece ayuda a su filiación "para que ejerzan su derecho y se reclame legalmente a estas aseguradoras por el incumplimiento flagrante del convenio".

Concentración sindical en Las Palmas de Gran Canaria por la situación de Muface / José Carlos Guerra. LPR

Movilizaciones

Durante el mes de diciembre, Comisiones Obreras fue uno de los sindicatos que organizó en Canarias una de las primeras movilizaciones en España como protesta por la falta de renovación del convenio. Más de un centenar de personas se manifestaron frente a la sede de la Delegación del Gobierno central en Las Palmas de Gran Canaria. Por el momento, Barroso aclara que no convocarán más protestas a la espera de comprobar como evoluciona la nueva licitación, "si participa alguna aseguradora y se cierra el concierto".

"Desde Anpe, estamos valorando las repercusiones jurídicas que puede tener en caso de que no se lograse un acuerdo", añade Crespo. En concreto, el sindicato de mayor representación entre el profesorado de la educación pública no universitaria reparte de forma equitativa la responsabilidad de no renovar el concierto entre el Gobierno central, por "carencias en su planificación, diseño y ejecución" y las aseguradoras, por "falta de compromiso". Ante ello, Crespo reitera la necesidad de buscar una salida negociada para mantener el sistema y dar certidumbre a los docentes en su cobertura sanitaria.

Un sistema público

El Ministerio de Sanidad publicó en noviembre un informe en el que analizaba el impacto que tendría en el sistema pública el final del modelo. Desde Anpe, Crespo rechaza "que desaparezca Muface". En este sentido, recuerda que los funcionarios que reciben este servicio pueden elegir entre hacerlo a través de las aseguradoras o de la sanidad pública, si bien en su mayoría optan por el servicio privado.

"Creemos que debe existir y aquellos mutualistas que quieren la seguridad social, que la elijan como entidad médica. Pero desde la libertad de elección. Rechazamos absolutamente que desaparezca Muface, sería inasumible. Además, el Gobierno ha sido claro y ha dicho que quiere mantenerlo. Por eso ha planteado la ampliación del plazo e inyectó más dinero", expone Crespo.

Desde STEC-IC y CC.OO, en cambio, se defiende un sistema público que progresivamente acabe desmantelando el modelo de Muface. "Aunque somos partidarios de la sanidad pública y de tener unos servicios públicos de calidad y referentes, no es el momento de que se rompa Muface. Nos parece prioritario que se garantice la atención médica y entendemos que en la sanidad pública no se podría asegurar en estos momentos".

"En CC.OO siempre vamos a apostar por los servicios públicos, pero pedimos que sea de una manera progresiva, que no sea de golpe porque puede generar un bloqueo del sistema público de salud que nadie desea. Que Muface se mantenga al menos un tiempo hasta que el sistema público pueda asumir a los mutualistas", detalla Barroso. Por ello, defiende que la actual licitación pueda llegar a término en 2027 y, durante ese periodo, valorar otras opciones como la que ofreció el Ministerio de Sanidad.

«Abandono» del personal

Durante una rueda de prensa este 15 de enero, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a las aseguradoras de haber "abandonado a los mutualistas, porque no les son rentables". Aunque reconoce que Muface depende de Función Pública, García reiteró su mensaje "la sanidad pública recoge con los brazos abiertos a ese 2,1% de mutualistas que vendrían".

Sobre las comunidades que alegan que colapsaría un sistema ya de por sí saturado, la ministra ha animado a las autonomías a destinar más recursos económicos a la sanidad pública. En el caso de que no se alcance un acuerdo con las aseguradoras, la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional ha demandado al Gobierno central que coordine y elabore un plan de transición y continuidad para garantizar que los pacientes con procesos crónicos de alta complejidad puedan ser atendidos con normalidad en sus centros hospitalarios de referencia.