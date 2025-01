Lección magistral de seguridad vial con palabras canarias: “Tiene los ojos como chernes porque va 'templao' como un piojo”

El habla canaria es la modalidad del español que se habla en Canarias, archipiélago que habitan 2,2 millones de habitantes, según los datos recientes del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Guagua, papa, chinijo, queque, tolete, alongarse, chacho, pelete, jilorio y beletén son solo algunos de los términos más usados en la vida diaria de los canarios, ya sea en casa, en el trabajo, con los amigos o incluso en alguna conversación cuando estamos viajando por carretera.

Se trata de una variedad de español que, debido a la situación geográfica del Archipiélago, entre tres continentes, los expertos en lengua ha denominado “modalidad atlántica”, ya que tiene algunas similitudes con el español que se habla en Hispanoamérica y el sur de la Península Ibérica, sobre todo en Andalucía occidental.

Un repaso al habla canaria

La movilidad está muy presente en cualquier territorio desarrollado, más aún si cabe en la vida de los canarios debido a la condición archipielágica de esta región, donde el avión es imprescindible en las comunicaciones insulares.

Sin embargo, bajemos a la tierra. Bernardo Hernández, periodista canario especializado en Seguridad Vial, ofrece una lección magistral en uno de sus recientes vídeos para llamar la atención sobre comportamientos que no se deben hacer cuando se está al volante en la carretera. Ha titulado su nuevo trabajo "Una llamada a la seguridad vial en términos canarios. Espero que lo entienda". La grabación es un ejemplar repaso al habla canaria y de recomendaciones para una conducción segura.

¿Quién no ha escuchado o dicho alguna vez en Canarias, 'me trincaron los verdes' o 'me hicieron soplar'", en referencia a que lo pillaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y le realizaron la prueba de alcoholemia?

Las recomendaciones de seguridad vial con palabras canarias

A continuación, transcribimos el acertado y simpático mensaje de Bernardo Hernández

Si vas a coger el coche para ir de belingo, al trabajo o a un sancocho, o a un asadero o tenderete.

Si vas a coger el coche para ir de bilingo al trabajo, a un sancocho o a un asadero o Tenderete, tira 'palante' al golpito, que no se te vaya el baifo y puedas tener un revencazo.

En la carretera abre el ojo y desparrama la vista, no te enrales y si te encuentras con algún tolete o verija que te está jeringando, relájate, igual tiene los ojos como chernes porque va 'templao' como un piojo.

No pierdas el tino y déjale que siga a su bola que igual termina 'estampao' o 'enriscao'.

Pórtate como un puntal para que no haya mojo con morena.

Posiblemente, a ese machango termine trincándole los verdes haciéndole soplar y metiéndole en el talego.

Y mientras, tú a disfrutar del tenderete como un baifo chico.

Pero eso, así sin escarrancharte, que tendrás que volver sin que el conejo te enrisque la perra y para que puedas arrayarte un millo, espero que lo hayan entendido.