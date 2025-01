Catorce días con el Alma en vilo

A sus apenas 58 días de vida, Alma Rodríguez Pantoja no sabe aún que es una de las bebés más queridas de Gran Canaria, donde en numerosos hogares de la Isla han asumido como si de un miembro más de la familia se tratase la pena y preocupación por la salud de esta pequeña quien desde el jueves 9 de enero permanece ingresada con pronóstico reservado en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria, aunque es seguro que cuando todo pase ya se encargarán sus padres, Anabel Pantoja y David Rodríguez; sus abuelos Merche, Marina y Antonio; los tíos, primos o amigos de contarle a la chinija grancanaria cómo se vivió la evolución de su enfermedad en la tierra que el 23 de noviembre de 2024 la vio llegar al mundo, un nacimiento y un embarazo de los cuales la ilusionada mamá de la niña fue informando a sus más de dos millones de seguidores en sus perfiles en redes sociales.

Lunes 6 de enero

Ese día saltan todas las alarmas en el domicilio del sur de Gran Canaria donde residen Anabel Pantoja y su pareja, el fisioterapeuta canario David Rodríguez, tras comprobar los papás primerizos que a la niña no le remitía un anormal estado febril iniciado, al parecer, las jornadas previas.

Martes 7 de enero

Siempre dejando claro que ni la familia ni su entorno han ofrecido información sobre cómo se sucedieron los hechos, desde el entorno de Anabel y David cuentan que la pareja se traslada con Alma a un centro sanitario de la Isla donde en un primer momento los médicos que la atienden informan supuestamente a los padres que sólo se trata de un episodio de fiebre, enviándola de nuevo a casa.

La abuela de Alma, Merchi –de rosa–, y Amor Moreira –a la derecha de la imagen– en el acceso al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria el pasado miércoles. / Agencias

Miércoles 8 de enero

Al ver que a Alma no le baja la temperatura pese a haber seguido las recomendaciones habituales para tratar aquel síntoma en una pequeña de apenas dos meses de vida, David y Anabel, preocupados tras presuntamente detectar en la respuesta física de la menor indicios que para ellos no se corresponden con el primer diagnóstico deciden regresar al centro sanitario donde, al parecer, vuelven a decirles que la salud de la niña no reviste gravedad.

Jueves 9 de enero

Alma no mejora y así se lo hacen saber sus padres a los especialistas de la clínica grancanaria quienes optan finalmente por ingresar a la pequeña para vigilar su evolución hasta que unas horas más tarde deciden trasladarla al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

La bebé llega al Materno derivada de un centro al que acuden sus padres varias ocasiones

Los médicos del centro sanitario de referencia en medicina infantil de Gran Canaria que reciben esa jornada a la niña deciden, tras realizarle a Alma distintas pruebas, que la bebé quede ingresada con pronóstico reservado en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI). A pesar de que tanto por la protección de datos como por tratarse de una menor de edad los resultados no se han hecho públicos, de forma oficial sí ha trascendido que el equipo médico califica como «grave» su estado de salud.

Viernes 10 de enero

Tras llevarle a cabo nuevos estudios, los doctores del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria confirman a David y Anabel los peores presagios, una noticia que cae como un jarro de agua fría sobre los progenitores de la chinija quienes ya se encuentran acompañados en esos momentos tanto por Antonio y Marina, abuelos paternos de Alma, así como de Merchi, la madre de la joven mamá –junto a Fernando, su actual pareja– y el resto de familiares y amigos que la influencer y el fisioterapeuta tienen en Gran Canaria.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín fotografiados esta semana saliendo del centro sanitario de la capital grancanaria donde se encuentra Alma ingresada con pronóstico reservado. / Agencias

Sábado 11 de enero

Aunque tratan de pasar desapercibidos, la llegada al aeropuerto grancanario de Isabel Pantoja y su hermano Agustín así como de Kiko Rivera e Isa Pantoja, tíos y primos, respectivamente, de Anabel, trasciende. Es la filtración a periodistas de programas y revistas del corazón que Belén Esteban ha viajado también de urgencia a Gran Canaria cuando las redacciones centran toda su atención en la Isla.

El viaje a Gran Canaria de Isabel Pantoja y Belén Esteban disparó las alarmas

Domingo 12 de enero

Los magacines Fiesta, de Telecinco, y Entre Nosotras, de TV Canaria, abren sus emisiones esa tarde con la noticia del ingreso de Alma en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de la capital grancanaria calificando de «grave» su dolencia.

Lunes 13 de enero

Al mismo tiempo que se conoce la presencia en el centro hospitalario de la Isla de, entre otras, la influencer Susana Molina o las televisivas Amor Romeira o Raquel Bollo, íntimas de Anabel Pantoja, presentadores y periodistas como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Antonio Rossi, Carlos Sobera o Ion Aramendi dedican en sus espacios palabras de apoyo a Alma y su familia debido a lo que definen como «gravísimo estado de salud» de la niña. Los padres de la bebé, mientras, no se mueven del Materno Infantil donde los médicos les mantienen informados en todo momento de la evolución de la paciente de 58 días.

Belén Esteban, en el centro de la imagen, durante una de las conexiones en directo realizadas desde el entorno del Hospital Materno Infantil por uno de los programas de Telecinco. / Mediaset

Martes 14 de enero

El preocupante mensaje de «las próximas horas son vitales» sobrevuela las tertulias televisivas y ocupa los titulares de la prensa digital, donde una usuaria canaria dejaba escrito entre los comentarios de un periódico que «la Virgen Del Pino le dará salud y Alma saldrá de esto; es una guerrera». Las muestras de apoyo a la pequeña, sus padres y el resto de la familia se multiplican al mismo tiempo que numerosos vecinos de la localidad grancanaria de Arguineguín, donde reside Anabel y su pareja, admiten en entrevistas de varios programas su «preocupación» por la salud de la bebé y reconocen «la cercanía» de la mamá y que se ha convertido «en una vecina más» calificándola de «la mejor embajadora que tiene Gran Canaria».

«Esperemos que los padres no cometan el error de trasladarla a otro centro porque sin duda los profesionales del Materno Infantil son uno de los mejores equipos que existe en España», señala al periódico durante esa jornada un prestigioso pediatra canario que prefiere no ser citado. «Pase lo que pase», añade, «Alma no puede estar en mejores manos».

Miércoles 15 de enero

Con cámaras y redactores llegados de la Península instalados a las puertas del Materno tratando sin éxito de conseguir alguna declaración, Belén Esteban, ya de regreso a Madrid, desmiente una malintencionada información acerca del trato de favor que el centro está dando a Anabel y su pareja. Incluso la madre de otro niño ingresado en el hospital confirmaba que «Anabel y David, como hacemos el resto de padres que tenemos aquí a nuestros hijos, duermen en una incomodísima silla».

«Alma está en manos de uno de los mejores equipos del país», dice un pediatra

Jueves 16 de enero

A la imagen de Amor Moreira rezando en la Catedral de Las Palmas por Alma se le suma el anuncio de que «las próximas horas son vitales» en la evolución de la niña.

Viernes 17 de enero

«Yo tengo esperanzas», repetía la Esteban con prudencia en su programa de televisión NQFS.

Sábado 18 de enero

La prensa recoge la noticia de que Alma está «evolucionando mejor y más rápido de lo esperado», un dato cuanto menos alentador que, aunque se debe tomar con precaución, supone una bocanada de oxígeno para la familia de la chinija.