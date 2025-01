Un estudio de la ULPGC asocia la psicopatía y el maquiavelismo al ciberacoso sexual en el trabajo

Más de una de cada cinco personas empleadas ha sufrido violencia y acoso en el trabajo en alguna de sus formas, siendo la psicológica la más común, seguida por la física y la sexual, con un mayor impacto en las mujeres. Sobre estos datos, que reflejan un grave problema social, los profesores Margarita Fernández-Monroy, Agustín J. Sánchez Medina e Inmaculada Galván Sánchez, investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el área de Organización de Empresas, han realizado un estudio sobre la relación entre personalidad y ciberacoso sexual, centrándose en ciertos rasgos asociados a la denominada tríada oscura: psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. Los resultados, publicados en la plataforma de divulgación científica The Conversation, apuntan a que, «altos niveles de psicopatía y maquiavelismo tienen una mayor probabilidad de estar vinculados con el ciberacoso sexual».

Los autores señalan en el artículos que en el ámbito científico, la psicopatía está relacionada con la insensibilidad y la explotación de los demás sin remordimientos; el maquiavelismo con la manipulación y la falta de sinceridad y, por último, el narcisismo con la dominación, el exhibicionismo y los sentimientos de superioridad. Juntos, estos tres trastornos de personalidad conforman lo que en el ámbito de la psicología se conoce como la tríada oscura.

Rasgos indeseables

«La tríada oscura se ha vinculado tradicionalmente a resultados personales y sociales indeseables. Quienes presentan estos rasgos de personalidad tienen bajos índices de conciencia, carecen de honestidad y humildad, y son insensibles hacia las emociones de los demás. Eso los hace manipuladores y carentes de empatía. Y sin empatía, las personas tienden a desarrollar menos comportamientos sociales».

Así, el objetivo principal del trabajo realizado por los profesores del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC, ha sido avanzar en el conocimiento sobre un problema actual, el ciberacoso, empleando aquellos indicadores de personalidad que se suelen utilizar en la selección de personal. «El reto de relacionar la triada oscura sobre el comportamiento ciberacosador nos surgió porque en el ámbito de la Organización de Empresas se trabaja los tipos de personalidad para poder seleccionar a alguien para un puesto de trabajo», indicó la profesora Galván, y recordó la existencia de los test e indicadores de personalidad que orientan sobre si una persona encaja bien o no en un puesto de trabajo. «Entonces, se nos ocurrió utilizar la tríada oscura, que son tres tipos de personalidades que tienen comportamientos con respecto al resto de compañeros del trabajo negativos, y relacionarla con el ciberacoso».

Inteligencia artificial

Una de las principales novedades del estudio ha sido el uso de la inteligencia artificial para examinar la relación entre los rasgos de la tríada oscura y los posibles comportamientos de ciberacoso sexual. Y además de aplicar el modelo de ecuaciones estructurales, para mejorar la precisión y efectividad de las predicciones, emplearon varios métodos de aprendizaje automático o machine learning basados en árboles de clasificación (random forest, bagging y boosting).

Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales evidenciaron la existencia de una relación positiva y significativa entre dos de los rasgos de la tríada oscura -concretamente, la psicopatía y el maquiavelismo-, y el comportamiento de ciberacoso sexual, de forma que los resultados demuestran que este tipo de técnicas tiene un rendimiento superior a otras en el análisis de la problemática objeto de estudio. «Precisamente, una de las aportaciones del trabajo es que se ha desarrollado el algoritmo por parte del equipo de investigación, y con inteligencia artificial hemos conseguido eliminar los falsos positivos y los falsos negativos. Eso significa que es un sistema altamente robusto y los resultados del algoritmo de IA son realmente fiables».

Conclusión

Los expertos concluyen que las personas con una personalidad psicopática y maquiavélica, tiene muchas posibilidades de desarrollar un comportamiento de ciberacosador en el puesto de trabajo. «En base a esto, las empresas deben utilizar estos indicadores de personalidad para eliminar cualquier tendencia que pueda surgir de esas personalidades propensas al ciberacoso. Sería una forma de prevención y de eliminación de cualquier tipo de comportamiento ciberacosador», subrayó Galván.

Así, este trabajo puede contribuir al uso de test de personalidad para detectar aquellas personas que tienen una inclinación hacia la psicopatía o de maquiavelismo, y darles herramientas, a través de cursos de formación, por ejemplo, o de concienciación del ciberacoso, de cara a prevenir este tipo de conductas. «El objetivo es que no desarrollen ese comportamiento, porque lo que dicen los resultados es que hay una tendencia, no significa que todo el mundo se vaya a comportar así, pero si lo previenes a través de cursos de formación en las empresas contra el ciberacoso en los entornos laborales, pues este tipo de comportamiento no se desarrollará».

Otra de las implicaciones del estudio es que pone el foco en la prevención del delito de ciberacoso en el entorno laboral desde los estudios universitarios o la formación de los futuros profesionales. «Esta información debería tenerse en cuenta en el diseño de los programas curriculares para crear desde la base una cultura organizativa más inclusiva, ética y respetuosa, y un entorno laboral más saludable y seguro», concluyeron los investigadores de la ULPGC.

