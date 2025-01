Intersindical denuncia “la desidia” de Bienestar Social con sus escuelas infantiles

Intersindical Canaria ha denunciado que las 13 escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias continúan sin recursos suficientes para garantizar una atención adecuada a los menores y a sus familias. A pesar de la renovación de las listas de reserva ejecutada el año pasado, Nazareth Alonso, delegada sindical de Intersindical Canaria, asegura que persiste "la tardanza" en las sustituciones, algo que achaca a "la desidia" de la administración porque no están publicadas.

Como ejemplo, Alonso expone que en la escuela infantil Aridamán, en Tafira (Las Palmas de Gran Canaria), hay tres educadoras infantiles de baja y aún no cuentan con personal que las supla. Se trata de un centro que cuenta con un total de siete profesionales de enseñanza, dos de ellas de apoyo, que se han visto obligadas a asumir más funciones. Por ello, el aumento de la carga de trabajo del personal ha mermado la atención a los menores.

Además, Alonso señala que hay otros centros afectados por el mismo problema en otras categorías, como en la escuela infantil de La Atalaya, en Santa María de Guía. En concreto, indica que su cocinero no cuenta con ayudantes "a pesar de tener gente disponible", y "las limpiadoras deben sustituirse entre ellas para sacar el trabajo adelante". También en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la escuela infantil Virgen del Carmen, en el municipio de Los Realejos, "está con catering desde hace más de cuatro meses" porque no cuentan con servicio propio de cocina.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social aseguran que este 20 de enero se inició el proceso de llamamiento para sustituir a las tres educadoras de baja en la escuela infantil Aridamán y esperan que el próximo miércoles "ya estén incorporadas". En este sentido, sostienen que "las listas están funcionando" y que el proceso para suplir al personal es más rápido que en cursos anteriores.

Proceso de renovación

El problema viene de lejos: Bienestar Social tenía agotadas las listas de reserva para sustituciones, desactualizadas desde 2007. Esto ha generado, en ocasiones, que los padres y madres no pudiesen dejar a sus hijos en la escuela infantil donde estaban matriculados. Estos centros están destinados a facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias de mayor vulnerabilidad social, que en algunos casos no tienen otras alternativas para cuidar a los menores.

Por ejemplo, durante el curso pasado, la escuela infantil La Fuente y Las Folías (ambas en Las Palmas de Gran Canaria) suspendieron parte de su actividad y decidieron tan solo acoger a los menores cuyos padres y madres trabajaran. El área que dirige Candelaria Delgado era incapaz de llevar a cabo con rapidez las sustituciones y, como alternativa, contrataba a personal desempleado, un proceso que se alargaba al depender de Función Pública y del Servicio Canario de Empleo.

Sin embargo, durante el verano pasado, Bienestar Social comenzó a solventar el problema con las sustituciones. A finales del año pasado concluyó el procedimiento en las tres categorías pendientes de actualización, dando como resultado unas listas provisionales conformadas por 757 educadores infantiles, 143 camareros y limpiadores, y 73 cocineros, según han confirmado fuentes de la Consejería.

Publicación de las listas

No obstante, el problema es que aún no se han publicado las listas en todas las categorías, una tarea que le compete a la Dirección General de Función Pública. Sobre este asunto, Intersindical Canaria critica que "desde hace más de un año" ha solicitado reuniones a la Dirección General de Infancia y Familia para dar así respuesta a las demandas de los trabajadores, pero no ha recibido contestación alguna.

"La publicación de las listas es fundamental e indispensable antes de que empiecen a hacer ese llamamiento para que se garantice la legalidad de ese procedimiento tal y como indica las bases de esa convocatoria", explica Alonso. "Ahora mismo no hay educadoras en la lista por incompetencia de la administración (...) y la Consejería no puede tener unos servicios esenciales como son las escuelas infantiles con falta de personal", agrega.

En este sentido, también recuerda que las escuelas infantiles carecen de personal de apoyo suficiente, a diferencia de las que pertenecen a la Consejería de Educación, que cuentan con auxiliares de apoyo y de comedor. Por ello, Intersindical critica que "todo el trabajo y cuidado" recaiga en menos personal, que se ve obligado a aumentar sus funciones, lo que incluso repercute en su salud. "Es una prioridad para nuestros menores asegurar que las escuelas tengan los recursos necesarios para funcionar de manera eficiente y segura", remarca Alonso.