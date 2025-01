La presión asistencial aumenta en las urgencias canarias

Con cifras que oscilan entre los 200 y 300 pacientes diarios, los servicios de Urgencias de los cuatro hospitales de referencia en Canarias han incrementado su actividad asistencial desde el inicio de la semana. "A partir de la semana pasada, entramos en el escenario dos del proceso de las infecciones respiratorias. Hemos notado las consecuencias en la población y las Urgencias, pero queremos recordar que ante esta situación se recomienda el uso de mascarillas en los centros sanitarios tanto a los profesionales como a los pacientes, y en los centros sociosanitarios solo a los trabajadores por las características de los usuarios", manifestó la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón.

Ahora bien, tal y como aseguró, la afluencia de pacientes tanto en planta como en Urgencias se está gestionando "bien". Además, recordó que los centros hospitalarios mantienen activos los planes de contingencia. "Hemos incrementado en casi un centenar los profesionales de los servicios de Urgencias y también hemos modificado las infraestructuras que hemos podido modificar este mes, pero hay obras que no vamos a poder desarrollar en los primeros meses del año por el incremento de la presión asistencial", apostilló la titular de la sanidad canaria.

A la espera de conocer los datos correspondientes a la tercera semana del año en materia de circulación de infecciones respiratorias agudas en Canarias -que deberían haber sido difundidos por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS)-, entre el 6 y el 12 de enero, la incidencia de estas afecciones alcanzó los 1.073,93 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que se tradujo en 188,92 puntos más que en los siete días previos y que introdujo a las Islas en el escenario dos de la transmisión de síndromes gripales.

Según informaron desde el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en el servicio de Urgencias fueron atendidas 281 personas entre las 8.00 horas del miércoles y las 8.00 horas de la última jornada, mientras que el día anterior fueron 236 los pacientes que pasaron por el área.

Profesionales enfermería, que prefieren mantener el anonimato, indicaron que durante la mañana de este 23 de enero contabilizaron 82 ingresos pendientes de subir a planta, seis de los cuales esperaban para ser trasladados a un centro concertado. Pero del total, 32 aguardaban en las denominadas áreas de transición, es decir, espacios que en principio no están habilitadas para atender pacientes. "Dentro de nuestra sobreocupación, no estamos tan mal. Se está gestionando, los pacientes no pasan días y días en pasillos", agregaron.

Fuentes del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín garantizaron que la actividad asistencial "es elevada", pero "sin cambios significativos en relación a otros días". En concreto, la afluencia de personas al servicio de Urgencias ascendió a 284 el pasado lunes y 313 el martes. El flujo de movimiento de pacientes en este centro suele ser más ágil, aunque cuando se incrementa la presión, también deben colocar a los pacientes en zonas que no están habilitadas para ello a la espera de poder ser ingresados en planta. Tal y como informó, Luis Vega, secretario del Consejo Canario de Enfermería, este 23 de enero había unos 60 pacientes en esta situación.

Vega remarcó que "esas áreas no deberían existir" y "el paciente una vez que ingresa debería estar en planta", pero dadas las condiciones y las circunstancias actuales, "al menos están siendo atendidos en condiciones dignas dentro del servicio de Urgencias", tanto en el Insular como en el Negrín.

En Tenerife

No ocurre lo mismo en Tenerife, donde, según la misma fuente, tanto en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, "la situación es bastante peor que en los dos hospitales de Gran Canaria. No están tan desbordados como el año pasado, pero sí están con pacientes en pasillos".

En La Candelaria registran una afluencia de pacientes al servicio superior a los 300 usuarios durante los últimos días. Personal del centro aseguró que este 23 de enero había pasillos llenos de pacientes, también la sala de espera. La situación continúa una dinámica similar de saturación desde inicios de enero por el aumento de las infecciones respiratorias. Por su parte, desde el HUC garantizaron que la afluencia de pacientes al servicio fue de 169 pacientes entre las 8.00 horas del martes y las 8.00 horas del miércoles y de 220 las 24 horas previas.

"Ya hemos iniciado las obras en el HUC para poder incrementar el número de camas y el espacio en Urgencias, ya que es uno de los hospitales donde más difícil se hace la atención por la situación y la infraestructura, que muchas veces no se adecuan a las necesidades de salud de la población de la zona", anotó Esther Monzón, que abogó por "un cambio del modelo asistencial" en este centro.