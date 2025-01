Un desafío que decide el futuro de 1.222 sanitarios en Canarias

El Edificio de Ingenierías del Campus Universitario de Tafira se convirtió este sábado en un escenario cargado de nerviosismo e incertidumbre durante la celebración de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, unos exámenes compuestos por 210 preguntas y que contemplan cuatro horas y media de duración, que decidirán el futuro de 1.222 profesionales en Canarias: 601 de la provincia de Las Palmas y otros 621 que realizaron los ejercicios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En las Islas, las pruebas fueron desprecintadas a las 15.00 horas para sincronizar el horario de inicio, como es habitual, con el estipulado en el resto del país.

Desde las 14.00 horas, los aspirantes fueron llamados a las aulas. Dara Quesada fue una de las personas que prefirió adelantarse. De hecho, llegó al lugar de la cita poco después de las 13.15 horas para presentarse por primera vez al examen MIR. Esta médica de 24 años obtuvo el Grado en Medicina el pasado año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Desde entonces, ha dedicado muchas horas a preparar esta prueba crucial. «Estoy nerviosa, pero a la vez tengo muchas ganas de quitarme este gran peso de encima. En realidad, lo más duro para mí es todo el esfuerzo que viene de atrás», manifestó.

Sin embargo, admitió tener dudas acerca de la especialidad que le gustaría escoger. «Me llama la atención Pediatría -hay 518 plazas en total, 21 de ellas en la región-, pero aún no lo sé y todo depende del resultado del examen. Me gustaría quedarme en la Isla, pero si me surge la oportunidad fuera de Canarias, me iría», afirmó Quesada, que además mostró su oposición a la intención que tiene el Ministerio de Sanidad de imponer a los MIR una vinculación al sistema público durante cinco años tras concluir su formación. «Me parece una medida terrible. Ya de por sí, las condiciones que tienen los MIR en la sanidad pública son precarias, por lo que debemos tener derecho a elegir nuestro camino al terminar la residencia», defendió.

Una opinión que secundó Cristina Saavedra, de 25 años, que decidió probar suerte en esta nueva convocatoria después de haberse presentado el pasado año a la prueba en Oviedo. «Creo que ya nos tratan lo suficientemente mal el tiempo que dura la residencia como para que encima ahora se tomen la libertad de decidir cuál será nuestro futuro. Sin duda, me parece una decisión muy egoísta», aseveró la joven.

El objetivo de Saavedra es ocupar una de las 203 plazas que oferta el Ministerio en el conjunto estatal para la especialidad de Cardiología, de las cuales solo nueve se concentran en hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Anestesiología

Como segunda opción, se plantea acceder a Anestesiología y Reanimación, una rama que aúna un total de 434 vacantes, 16 de ellas en Canarias. «Estoy nerviosa porque para mí lo más complicado es aguantar tanto tiempo concentrada. Me gustaría quedarme en mi tierra, pero sí me tengo que ir a la Península para hacer la especialidad, no dudaría en irme», aseguró, mientras mostraba sus amuletos de la suerte: un pequeño gato llamado Merluza que le regaló una de sus hermanas, una figura de rey mago que responde al nombre de Pedro Quevedo -por su gran afán hacia el cantante grancanario- y otro gato al que llama Lucas y que representa al gato chino de la suerte.

Juan José Rivero, de 31 años, fue otro de los muchos médicos que debutaron este sábado en el examen MIR. Según informó, su propósito es conseguir una plaza para especializarse en Anestesiología y Reanimación, o bien, en Aparato Digestivo. Esta última cuenta con un total de 212 vacantes, de las que ocho se encuentran en las Islas.

«Como tercera opción, barajo la idea de especializarme en Medicina General y Comunitaria -cuenta con 2.508 plazas en total, 90 de ellas en el Archipiélago-. Quiero quedarme aquí, pero si no es posible, tendré que hacer las maletas», apuntó Rivero, que también se declaró detractor de la medida planteada por el departamento que dirige Mónica García y que afecta a los MIR.

Beatriz Santana y Fátima Mendoza, de 26 y 25 años, respectivamente, son dos de las enfermeras que concurrieron al examen EIR. La primera ya tiene experiencia en la prueba. Tanto es así, que este sábado anotó su cuarto intento. «Mi intención es especializarme en Salud Mental -hay 17 plazas en Canarias y 351 en total-. Empecé en una academia en marzo y llevo estudiando a un ritmo intenso desde septiembre, pero esta vez estoy más nerviosa que nunca», comentó Santana.

La segunda, en cambio, participaba por primera vez en el proceso con el deseo de poder especializarse en Obstetricia y Ginecología -matrona-. Con base en los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, para esta especialidad hay un total de 451 plazas este año, 27 de ellas en el Archipiélago. «No me gustaría repetir el examen, por lo que si consigo la plaza fuera, tengo claro que me marcharía», apostilló Mendoza.

Los MIR rechazan la propuesta de ser vinculados cinco años a la sanidad pública

Para la enfermera Raquel Rodríguez, esta ha sido su segunda vez en el examen EIR. «La verdad es que el año pasado no me pude preparar muy bien la prueba, pero quise presentarme para conocer en primera persona la estructura del examen. Me gustaría ser matrona o especializarme en Pediatría -hay 16 plazas en Canarias y 265 en total-, así que esta vez lo he dado todo para conseguir mi objetivo», garantizó esta joven de 25 años.

Poco antes de conocer el contenido del cuestionario, Chamaida Rivero, una de las psicólogas que se presentó al examen PIR, avanzaba a ritmo acelerado para aproximarse a la entrada del Edificio de Ingenierías. «Siempre me ha interesado desempeñar mis funciones en la sanidad pública. Llevo un año preparándome y la verdad es que ha sido complicado, ya que trabajo a jornada completa y he tenido que esforzarme mucho para sacar tiempo para el estudio», confesó esta joven de 27 años, que reside en Irlanda y se trasladó este fin de semana a la Isla para poder realizar este ejercicio decisivo. «La pena es que solo hay 274 plazas en total -10 en el Archipiélago- y es complicado, pero estoy preparada y no voy a perder la esperanza», agregó.

El psicólogo Alejandro Valle también mostró una actitud optimista, pero coincidió con Rivero al considerar «escaso» el número de vacantes. «Lo que más nos asusta a los PIR es la cifra de plazas. Esto nos provoca más nerviosismo que el examen en sí», subrayó este profesional de 27 años.

En total, en España fueron 32.212 los aspirantes que optaron en la última jornada a una de las 11.943 vacantes contempladas por el Ministerio de Sanidad para esta convocatoria, que registra la oferta más numerosa hasta el momento. En el caso concreto de Canarias, hay 460 plazas, lo que supone un incremento de 24 puestos con respecto al pasado año.

Será el próximo lunes cuando los opositores conocerán la relación provisional de respuestas correctas. A partir de entonces, se abrirá un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones.

