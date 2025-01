"Hemos recibido el silencio por respuesta": la consejera de Ciencia denuncia el bloqueo del IEO al uso de sus buques por otras instituciones

"Hemos solicitado el barco al Instituto Español de Oceanografía (IEO) en reiteradas ocasiones, pero siempre hemos recibido el silencio por respuesta". Es la denuncia de la consejera de Universidades, Ciencia y Cultura, Migdalia Machín, al "bloqueo" sistemático del IEO y el Gobierno estatal a las necesidades académicas y científicas de los investigadores del Archipiélago que no pertenecen a esta institución. "Solo estamos pidiendo un par de días al año y no recibimos más que largas", ha señalado Machín.

No es de extrañar que, tras dos años sin respuesta, Machín reaccionara con "sorpresa y malestar" a las declaraciones que el nuevo director del IEO, Jesús Arrieta, realizara en este periódico. En dicha entrevista, el director del Oceanográfico cuestionaba la necesidad de adquirir un buque para las Islas. Arrieta advertía de lo "costoso" que era un recurso como este –entre 4 y 5 millones al año solo en mantenimiento– y dudaba sobre si en Canarias habría gente suficiente como para mantenerlo ocupado todo el año. "Cualquier cuestionamiento sobre la utilidad de esta herramienta es desconocer nuestras necesidades y nuestro potencial", sentenció Machín poco después en un comunicado de prensa.

Es la situación que lleva ya más de dos años afectando a varios grupos de investigación, la mayoría adscritos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que llevan ese tiempo sin poder salir al mar. "Necesitamos el barco para desarrollar estudios de cambio climático más locales, proyectos internacionales e incluso para garantizar las prácticas de los alumnos de Ciencias del Mar de la ULPGC", insiste Machín, que recuerda que el problema no es que el buque no atraque en Canarias, pues cada año lo hace al menos en dos ocasiones.

Obstáculo a proyectos

Esto afecta a iniciativas estratégicas como el convenio entre AEMET, IEO, ULPGC y PLOCAN para el cumplimiento de la red internacional ICOS. Este convenio, en tramitación desde hace más de año y medio, se ve obstaculizado por la falta de acceso a buques, poniendo en riesgo la serie de datos más importante de España en esta materia.

La petición de barco ha llegado a las oficinas del Oceanográfico de todas las formas posibles: "se lo hemos solicitado vía correo, vía registro y hasta por conversación, pero no hay respuesta", insiste. El asunto ha llegado incluso a altas esferas del Gobierno estatal a través del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y de la propia Machín. "Me he reunido yo misma con la Secretaria de Estado de Innovación para intentar desbloquear este tema", insiste. Además, Machín asegura haber seguido todos los cauces para solicitar tiempo de barco. "Lo hemos pedido con antelación, pero no nos contestan nunca".

Ahora, ante la aparente indiferencia del Oceanográfico, el Gobierno canario está buscando alternativas entre las que se encuentra adquirir –ya sea de nueva construcción o por restauración– un buque propio. "Es un proyecto que, para Canarias, supondrá un presupuesto cercano a los 42 millones de euros, nuestra idea es trabajar con fondos FEDER para que se encarguen del 85% del total del proyecto", insiste Machín. Este proyecto, del que ya se han acometido algunas reuniones, sin embargo, tiene visos de convertirse en realidad a largo plazo. "Nos damos un periodo de unos cinco años para sacarlo adelante", revela la consejera de Ciencia.

Por esta razón, Machín insiste en la necesidad de "desbloquear" esta situación. "Tenemos que dar respuestas a corto plazo y la realidad es que seguimos dependiendo de que nos presten el barco", insiste Machín, que considera que "no debería haber ningún tipo de inconveniente". Trasladar la teoría a los hechos, sin embargo, no está siendo tarea sencilla. "Lo único que nos queda es seguir insistiendo al Gobierno estatal", concluye Machín.

Los alumnos de Ciencias del Mar emigran a Cádiz Canarias ha respondido a la imposibilidad de utilizar el buque oceanográfico del IEO con ‘parches’ mientras buscan una solución definitiva. Una de esas soluciones transitorias era la firma de un convenio con la Consejería de Agricultura para que los alumnos del Grado de Ciencias del Mar de la ULPGC pudieran utilizarlo para hacer prácticas. Sin embargo, esta solución ha tenido un revés este año. Ante la imposibilidad de utilizar el Bocaina por encontrarse en su periodo de mantenimiento y al no haber alternativa posible, los estudiantes se han tenido que marchar a Cádiz. "Trasladamos las prácticas del Máster a enero porque cuando las hacíamos en marzo o abril se solapaba con el Trabajo de Fin de Máster", explica la decana de la Facultad, Miriam Torres, que se congratula por el acuerdo al que han llegado con la universidad gaditana. "Ellos tienen un barco propio que usan para docencia, investigación y otros menesteres", indica. La decana también ha agradecido al Gobierno de Canarias el haber encontrado una solución, aunque sea transitoria, para sus alumnos con el bocaina, aunque insiste en que este barco solo sirve para docencia. "Es una solución para la facultad, pero no para los grupos de investigación", resalta. Además, tampoco es la panacea. "No hay nada estable y cada año tenemos que reorganizar la docencia para ver cómo adaptarnos a la actividad de este barco", explica.

