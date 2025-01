La intervención psicológica en endometriosis tiene premio

Un estudio centrado en la eficacia de las intervenciones psicológicas en pacientes con endometriosis, elaborado por la psicóloga grancanaria María Cabrera, ha sido distinguido con el primer galardón en la tercera edición de los Premios de Excelencia en Investigación en el área de Psicología que organiza la Universidad Europea de Valencia. «Para mí es un honor haber recibido este reconocimiento y me siento muy orgullosa de haber podido aportar un granito de arena para mejorar la vida de las mujeres que sufren esta enfermedad», manifiesta la profesional, que compitió con otras 11 investigaciones seleccionadas por las sedes que tiene la institución en Madrid, Valencia, Canarias y Lisboa.

La endometriosis es una patología que afecta a una de cada diez mujeres en edad fértil en todo el mundo y que se caracteriza por el desarrollo de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. A pesar de ser una afección benigna, en un alto porcentaje de casos tiene repercusiones en la calidad de vida de las aquejadas.

«Siempre me ha interesado mucho la psicología de la salud y además tenía muchas ganas de investigar sobre un asunto que estuviera relacionado con las mujeres. Después de hacer una intensa labor de búsqueda, me di cuenta de que en realidad no había muchos estudios que analizaran el papel de la terapia psicológica en endometriosis», cuenta la especialista.

Precisamente, esto fue lo que la impulsó a enfocar su Trabajo de Fin de Máster en Psicología General Sanitaria en este campo, un título que obtuvo el pasado año a través de la Universidad Europea de Canarias. Su estudio obtuvo la máxima calificación, un 10 matrícula de honor, y fue publicado la revista Frontiers in Psychology. De ahí que la institución educativa decidiera incluirlo en la nueva edición de estos premios.

Ensayos

El proyecto, tutorizado por la docente Tasmania del Pino Sedeño, partió de una revisión sistemática de todos los ensayos controlados y aleatorizados de mayor evidencia científica que se habían hecho hasta el momento. Sin embargo, solo siete cumplían con los criterios definidos. El siguiente paso consistió en sintetizar estos análisis para obtener resultados más sólidos, prestando atención a una nómina compuesta por 520 mujeres.

Las principales conclusiones del proyecto son claras: las intervenciones psicológicas en pacientes con endometriosis contribuyen de forma significativa a mejorar la salud mental de las afectadas, pues ayudan a reducir la ansiedad, la depresión y el dolor que experimentan. «Hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres viven con dolor pélvico crónico, lo que deteriora de forma drástica la calidad de vida. A través de la investigación, hemos podido comprobar que el abordaje psicológico ayuda a reducir la percepción de ese dolor», anota la psicóloga.

Pero, ¿cuáles son las técnicas que han demostrado ser más eficaces? Según explica María Cabrera, todas aquellas que combinan factores psicológicos y físicos. «Algunos ejemplos los ponen las técnicas de mindfulness -meditación- y las que están relacionadas con la relajación y la aceptación. Gracias a estos procedimientos, las mujeres se sienten más tranquilas, comprenden mejor lo que les sucede y son capaces de afrontar mejor el día a día», agrega la experta.

Tal y como expone la especialista, uno de los principales problemas que sufren las pacientes con endometriosis es el retraso diagnóstico. De hecho, la media en España se sitúa en torno a siete años. A esto se suma que muchas veces, los síntomas que provoca la enfermedad son inespecíficos, lo que lleva a las afectadas a asociar estas señales de alerta a otras dolencias.

«Puede pasar mucho tiempo desde que la enfermedad debuta y las pacientes conocen el diagnóstico. Además, cuando acuden al médico, es necesario realizar una serie de pruebas y todo esto retrasa muchísimo la atención», comenta Cabrera.

Por suerte, existe un amplio arsenal terapéutico para frenar el desarrollo de la patología. Ahora bien, cuando los cuadros van acompañados de sintomatología ansiosa y depresiva es fundamental que los tratamientos médicos vayan acompañados de la intervención de los psicólogos.

«La terapia psicológica, per se, ha demostrado aportar grandes beneficios. No obstante, estamos ante una enfermedad que precisa un abordaje multidisciplinar, por lo que es necesario que todos los profesionales de la salud mental nos coordinemos para ayudar a mejorar la situación de estas mujeres», apostilla la especialista, que no descarta seguir ampliando sus conocimientos en este campo.

