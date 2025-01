Pasaporte solidario a la Formación Profesional

Cultivar la resiliencia, empatía o comprensión de los problemas globales que causan la migración entre el alumnado universitario, al mismo tiempo que se promueve la inclusión de las personas migrantes, poniendo el foco en la educación de los menores para facilitar su acceso a la Formación Profesional. Este es el objetivo del proyecto U-fit liderado por las profesoras Susan Cranfield, Goretti García y Ana María Blanco del Grupo de Cooperación al Desarrollo UNIDOS de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que participan unos 50 estudiantes voluntarios de la ULPGC para impartir clases de español, inglés y matemáticas a migrantes de 16 y 17 años de centros de acogida de Arucas, Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, con el fin de formarlos en las competencias básicas necesarias para abrirles las puertas a la FP, antes de que cumplan la mayoría de edad.

Arucas

La iniciativa, que surgió a raíz de una petición por parte del Ayuntamiento de Arucas a la ULPGC, pone el foco en el programa del Gobierno de Canarias que ofrece a jóvenes migrantes cuando cumplen la mayoría de edad, un programa de formación profesional remunerada en distintos sectores económicos, para facilitarles su acceso al mercado laboral. «Estos menores se encuentran en una situación especialmente crítica al cumplir los 16 y 17 años, ya que necesitan adquirir las competencias lingüísticas que les permitan acceder a una formación profesional a partir de los 18 años, al tener que abandonar los centros de acogida para menores y nuestro objetivo, por tanto, es proporcionarles las competencias suficientes y básicas que les permitan acceder a este programa del Gobierno», indicó Susan Cranfield, coordinadora del Grupo de Cooperación al Desarrollo UNIDOS.

El proyecto arrancó el pasado mes de octubre con unos 50 estudiantes voluntarios de Traducción e Interpretación, Lenguas Modernas, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Ingenierías y Derecho.

Premio

Además de la amplia respuesta entre el propio estudiantado de la ULPGC, el proyecto universitario resultó ganador de la iniciativa Ideathon organizada por la Red ERUA a la que pertenece la ULPGC y que está formada por ocho universidades europeas. «Los menores están muy contentos, desde los centros de acogida nos dicen que han mejorado mucho en la comunicación. Yo creo que la clave es ese acercamiento a través de nuestros universitarios, que tienen una edad parecida a la de ellos, y esa cercanía hace que compartan historias, culturas, lenguas. Es un enriquecimiento para todos y una manera de ver la migración como algo más humano», indicó la profesora Cranfield.

Se trata de un proyecto de voluntariado y aprendizaje-servicio, que nace con vocación de continuidad, de hecho ya se ha lanzado la segunda convocatoria de voluntarios, y esta semana se llevará a cabo la primera reunión informativa. «El proyecto ha crecido tanto que en esta próxima convocatoria no sólo hemos pedido alumnado voluntario para dar clases, sino también para que nos ayuden con la administración».

Prevén crear un banco de recursos y materiales docentes en línea, de libre acceso

Además de continuar con las clases, otro de los objetivos por parte de las profesoras coordinadoras de U-fit, es crear un banco de recursos y materiales docentes en línea, de libre acceso, para la impartición de las clases. «Ya tenemos un repositorio de materiales que lo integra tanto los que han creado nuestros propios estudiantes, como los que ya están en internet, en abierto, sobre todo para la enseñanza de las lenguas. Hay muchas personas que ya han contribuido, pero todo esto está muy disperso y hemos pensado en utilizar el modelo de repositorio que ya tiene la ULPGC para aunar todos los esfuerzos que se están haciendo en un sitio común, abierto a otras provincias y países, que también podrían ir colgando contenido en sus propias lenguas».

Inteligencia artificial

Sin embargo, el reto más complicado, y para el que necesitarían de financiación pública y/o privada, es la de crear un banco de textos fiables online en las lenguas africanas de menor difusión, utilizando inteligencia artificial. El objetivo es ir subiendo a internet todos los contenidos que puedan sobre dichas lenguas para que la inteligencia artificial pueda ir generando recursos que, en la actualidad prácticamente no existen. «Ahora, si le pides a la IA que te traduzca a lenguas como Bámbara o Urhobo, las traducciones que salen no son muy fiables porque prácticamente no hay textos en internet, y la IA solo te puede arrojar lo que previamente se le ha metido, entonces esa parte sería muy interesante reforzarla para dar una mejor acogida también a los chicos, que tienen que hacer frente a muchos retos, y la lengua española es solo uno de ellos».