Uxia, una maestra con discapacidad visual, vuelve a su puesto de trabajo

La maestra Uxía García Freire, quien padece una discapacidad visual del 66%, ha vuelto a su puesto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Domínguez Alfonso, en La Orotava. La reincorporación se produjo después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias suspendiera de forma cautelar su cese, motivado por un informe médico que la declaró "no apta" para el desarrollo de sus funciones como docente de Pedagogía Terapéutica.

Uxía, que consiguió su plaza en el cuerpo de maestros a través del cupo reservado para personas con discapacidad, expresó su alegría por el regreso: "He tenido un recibimiento increíble", comentó, destacando el apoyo recibido por parte del alumnado, compañeros docentes y familias del centro.

La polémica tras su cese: "No apta" por discapacidad

La maestra, natural de Galicia, sufre retinosis pigmentaria, lo que le ocasiona una discapacidad visual significativa que afecta su visión nocturna y periférica, pero no la central. Superó el concurso-oposición tras presentar los informes médicos pertinentes y realizar un periodo de prácticas en el que se emitieron valoraciones positivas sobre su desempeño. Sin embargo, en noviembre fue declarada "no apta" por una Comisión de Evaluación Médica, lo que la llevó a ser cesada.

Uxía lamenta la decisión y cuestiona los argumentos utilizados. "Me dijeron que, con mi baja visión, no podría reaccionar si un niño se lanzaba por la ventana. ¡Tengo un hijo de dos años al que cuido yo sola!", señala indignada. La docente subraya que informes de la Xunta de Galicia, el Sergas y la universidad avalan su capacitación, algo que, según denuncia, no fue tenido en cuenta por las autoridades canarias.

Apoyo de la comunidad y denuncia de discriminación

La maestra cuenta con el respaldo del Consejo Territorial de la ONCE de Canarias, que denuncia lo ocurrido como un caso de "flagrante discriminación". Uxía insiste en que ha cumplido con todos los requisitos legales y que su discapacidad era conocida al momento de asignarle la plaza. "Aprobé una oposición que preparé durante cinco años. Nadie me regaló nada", subraya, decidida a defender su derecho a trabajar.

Además, critica que la resolución fue emitida por el departamento de Función Pública sin esperar los informes de la Inspección Educativa y del propio centro, que, según ella, avalaban su desempeño.

La Consejería defiende la decisión

Por su parte, un portavoz de la Consejería de Presidencia ha señalado que la decisión fue adoptada por el Servicio de Inspección Médica en base a criterios establecidos a nivel nacional y recalca que no se trata de una resolución política. También recuerda que esta decisión es recurrible, dejando abierta la posibilidad de una revisión.

Tras varios meses de incertidumbre y dificultades económicas, ya que su marido tuvo que pedir una excedencia para apoyarla y la familia quedó sin ingresos, Uxía García ha retomado su labor docente.